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Клопп надеется на Окслейда-Чемберлена

24 июля 2019, 17:33

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в отсутствие трансферов, он рассчитывает на недавно восстановившихся от травм игроков.

Сможет ли Алекс блистать в этом сезоне? Все зависит от него. Два года назад, до травмы, он находился в лучшей форме в своей жизни, и все выглядело очень позитивно. Будь Алекс новичком, я даже не знаю, сколько бы мог стоить игрок такого уровня.

Риан Брюстер, Джо Гомес и Адам Лаллана — все они тоже вылечились от травм. Мы снова можем рассчитывать на этим игроков. Если они будут играть — хорошо. Если нет, то они будут подстегивать других. Так и должно быть. На этом строится командная работа.

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Все комментарии
Comdiv
Comdiv
   21 / 808
вчера в 05:56
Наверное, это лучший выход.
ДСА
ДСА
   128 / 808
24 июля в 19:48
Бог даст игрок оправдает ожидания.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
24 июля в 19:40
Если восстановится до прежних кондиций это будет однозначное усиление для Ливера.
cska plus
cska plus
   13 / 808
24 июля в 18:33
Почему бы и нет.
Columb
Columb
   58 / 808
24 июля в 18:17
Удачи Ливерпулю!
shlifen
shlifen
   90 / 808
24 июля в 17:59
Рискует Клопп, Окс после травмы может быть уже не тем + молодёжь... Лично у меня есть ощущение что Лаллана лишний и замени его Зиехом/Лосано/Пепе - было бы только лучше... А так да, в команде хватает не плохих молодых игроков...
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   273 / 808
24 июля в 17:40
Окс зарешает,надо еше Уиолсона подтянуть, в Дерби Божил.
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