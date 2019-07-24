Клопп надеется на Окслейда-Чемберлена

Главный тренер «Ливерпуля» заявил, что в отсутствие трансферов, он рассчитывает на недавно восстановившихся от травм игроков.

Сможет ли Алекс блистать в этом сезоне? Все зависит от него. Два года назад, до травмы, он находился в лучшей форме в своей жизни, и все выглядело очень позитивно. Будь Алекс новичком, я даже не знаю, сколько бы мог стоить игрок такого уровня.

Риан Брюстер, Джо Гомес и Адам Лаллана — все они тоже вылечились от травм. Мы снова можем рассчитывать на этим игроков. Если они будут играть — хорошо. Если нет, то они будут подстегивать других. Так и должно быть. На этом строится командная работа.