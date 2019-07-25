Агент Кухарчика: «Не нужно выпивать, чтобы вести переговоры с русскими»

Даниэль Вербер, агент новичка «Урала» прокомментировал переезд своего клиента в Россию.

Российская Премьер-Лига намного лучше польской, хотя не так ценится в нашей стране. Кроме того, сейчас уже вторая половина июля, Михал должен был принять быстрое решение. Месяцем ранее мы были близки к другому российскому клубу, но по разным причинам этот переход не был реализован.

Чтобы попасть в РПЛ , нужно показать необходимый уровень. Российские клубы могут выбирать игроков со всего мира, а не брать первых попавшихся.

Они серьезные люди. Все вежливы и открыты. Вам не нужно выпивать, чтобы вести переговоры. Это истории из прошлого.