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Агент Кухарчика: «Не нужно выпивать, чтобы вести переговоры с русскими»

вчера, 19:21

Даниэль Вербер, агент новичка «Урала» Михала Кухарчика прокомментировал переезд своего клиента в Россию.

Российская Премьер-Лига намного лучше польской, хотя не так ценится в нашей стране. Кроме того, сейчас уже вторая половина июля, Михал должен был принять быстрое решение. Месяцем ранее мы были близки к другому российскому клубу, но по разным причинам этот переход не был реализован.

Чтобы попасть в РПЛ, нужно показать необходимый уровень. Российские клубы могут выбирать игроков со всего мира, а не брать первых попавшихся.

Они серьезные люди. Все вежливы и открыты. Вам не нужно выпивать, чтобы вести переговоры. Это истории из прошлого.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Caniggia
   197 / 808
вчера в 21:55
Что за идиотское предвзятое мнение о русских?
Ни фига не предвзятое ! ТААААААГИИИИИЛ !!!!!! )))))))))))))))))))))))))))))))))))
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Caniggia
   245 / 808
вчера в 20:55
Ну,у нас тут еще медведи ходят по улицам.Шапка ушанка,балалайка.Снег круглый год.
minai
minai
   135 / 808
вчера в 20:54
Как же так ?
13 RUS
13 RUS
   118 / 808
вчера в 20:31
В тарасовке не выпивал до Урала?
RIR68
RIR68 ответил beefs
   69 / 808
вчера в 20:26
а причем здесь выпивать?
спартачи полетели в Бразилию покупать одного футболиста, а по пьяни привезли другого. Рошу с его памятником)))
ЮЗИК
ЮЗИК
   177 / 808
вчера в 20:14
Хорошая характеристика
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
вчера в 19:59
Что за идиотское предвзятое мнение о русских?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   197 / 808
вчера в 19:56
Да ? А у нас в Спартаке ,по-моему , так сильно нажираются ,что одного Перейру месяц подписать не могут ! Руки наверное трясуться и ручка не держится ! Кстати ,его агент то же " не любит выпить" ,судя по всему !!!! )))))))))))))
ermak6848
ermak6848
   185 / 808
вчера в 19:51
тухлое мнение о русских со стороны пшека Даниэль Вербер, агента
Михала Кухарчика
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
вчера в 19:41
Деньги соблазнили поляка.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
вчера в 19:40
Понятно, что выпивать нужно после переговоров , а не до!!!
beefs
beefs
   74 / 808
вчера в 19:37
а причем здесь выпивать?
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
вчера в 19:32
Бухать не заставляли
Союзник противников
Союзник противников
   193 / 808
вчера в 19:31
Мы вас вежливо нае...
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 19:23
Да вы столько не выпьете, ж**пы не хватит.
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