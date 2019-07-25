Семак: «Вегетарианство - интересный опыт для меня»

Главный тренер «Зенита» подтвердил, что является вегетарианцем.

В принципе это соответствует действительности, но я не сторонник объявлять о чем-то, что касается моей личной жизни. Для меня это интересный опыт. Я хочу в каких-то вопросах быть рядом с супругой как можно ближе. Интересно проверить себя.

Есть ли еще кто-то в «Зените», кто придерживается вегетарианства? Думаю, это возможно, но нужно отталкиваться от здравого смысла, от того, что, как и сколько можно. Это не так сложно, мы живем в век современных технологий. Каждый может сдать анализы на совместимость с продуктами, с чем можно жить, с чем нельзя, кому что можно или нет. Что касается футболистов, то они иногда как дети. Как у нас младшая дочка, когда видит что-то вкусненькое, но не вегетарианское, она говорит: «Можно я сегодня съем вот это?», а в остальное время полностью придерживается вегетарианства.

То же самое футболисты. Кто-то может поститься, например. Как раз сейчас подыскиваем в штат диетолога, у которого есть и спортивная специализация. Будет отдельный человек, который проведет индивидуальные обследования и постарается донести до каждого игрока, что кому можно и зачем это нужно, чтобы спортсмены переходили на более здоровое питание.

Из того, что я ем практически каждый день, это овсянка на воде. Салаты, авокадо, хумус, гречка. Может быть, не каждый день, но часто. Гуакамоле, кстати. Сейчас мы летаем нашим чартером и по заказу даже стали дополнять меню как раз гречкой с гуакамоле.