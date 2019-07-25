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Семак: «Вегетарианство - интересный опыт для меня»

вчера, 18:08

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что является вегетарианцем. 

В принципе это соответствует действительности, но я не сторонник объявлять о чем-то, что касается моей личной жизни. Для меня это интересный опыт. Я хочу в каких-то вопросах быть рядом с супругой как можно ближе. Интересно проверить себя.

Есть ли еще кто-то в «Зените», кто придерживается вегетарианства? Думаю, это возможно, но нужно отталкиваться от здравого смысла, от того, что, как и сколько можно. Это не так сложно, мы живем в век современных технологий. Каждый может сдать анализы на совместимость с продуктами, с чем можно жить, с чем нельзя, кому что можно или нет. Что касается футболистов, то они иногда как дети. Как у нас младшая дочка, когда видит что-то вкусненькое, но не вегетарианское, она говорит: «Можно я сегодня съем вот это?», а в остальное время полностью придерживается вегетарианства.

То же самое футболисты. Кто-то может поститься, например. Как раз сейчас подыскиваем в штат диетолога, у которого есть и спортивная специализация. Будет отдельный человек, который проведет индивидуальные обследования и постарается донести до каждого игрока, что кому можно и зачем это нужно, чтобы спортсмены переходили на более здоровое питание. 

 Из того, что я ем практически каждый день, это овсянка на воде. Салаты, авокадо, хумус, гречка. Может быть, не каждый день, но часто. Гуакамоле, кстати. Сейчас мы летаем нашим чартером и по заказу даже стали дополнять меню как раз гречкой с гуакамоле.

Ранее о своем опыте рассказал полузащитник «Анжи» Иван Маркелов.

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Все комментарии
Gessenschaft
Gessenschaft
   230 / 808
вчера в 22:11
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       55 / 808
    вчера в 21:39
    Заболотный так же однажды попробовал гуакамоле и стал манекены крушить.
    Сп62
    Сп62
       208 / 808
    вчера в 21:27
    Выходит, что "каждому своё". Лишь бы на здоровье.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    вчера в 21:26
    Жалко его девочку дочку, хочет а достается так редко,все гречка да кашка.Кстати господин Семак из непознанного есть еще сыроедение.То есть это не поедание сыра, а съедение сырым живьем всего что шевелится и нравится или не нравится.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       245 / 808
    вчера в 20:59
    Для меня вегетарианцы-несчастные люди.Одну траву жевать,это ненормально.Ну как отказаться от шашлыка?Или курочки и т.д.
    beefs
    beefs
       74 / 808
    вчера в 19:39
    да это его личное....
    Союзник противников
    Союзник противников
       193 / 808
    вчера в 19:35
    Морозовский ,ты не ел бигОс! Это чудовищно мясное блюдо(пять-шесть типов разного мяса и копчёностей),так что не верь рестораторам мест посещения,что они тебя энтим самым кормят...
    Союзник противников
    Союзник противников
       193 / 808
    вчера в 19:32
    А я то переживал,что он от работы отощал,а оно вона как-с дуба рухнул!
    Footbolista
    Footbolista
       5 / 808
    вчера в 19:09
    Ну это финиш...выходи...приехали...
    FROLL 001
    FROLL 001
       2 / 808
    вчера в 19:01
    Так то пару раз в году зажарить свинину это святоe. Гыгыгы
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 808
    вчера в 18:57
      minai
      minai
         135 / 808
      вчера в 18:36
      Это всё хреновня. Настоящий тренер должен пожирать мясо с кровью.
      BDA8181
      BDA8181 ответил cska plus
         331 / 808
      вчера в 18:29
      Я не понимаю этих людей имею ввиду вегетарианцев.
      Каждый сходит с ума по своему ))
      порт
      порт
         376 / 808
      вчера в 18:26
      Зато вегетарианцы придумали пельмени, вернее как спрятать мясо в тесте, и когда ешь тесто, то не видно мясо.
      Egorium
      Egorium
         45 / 808
      вчера в 18:23
      Есть капусту постоянно нудно.
      cska plus
      cska plus
         13 / 808
      вчера в 18:11
      Я не понимаю этих людей имею ввиду вегетарианцев.
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