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Черчесов: «Игру Черенкова помнят миллионы, это главное»

вчера, 16:45

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Федор Черенков остался в памяти миллионов болельщиков благодаря своим играм, это стоит считать главным признанием для любого футболиста.

Сегодня Черенкову исполнилось бы 60 лет. Он ушел из жизни 4 октября 2014 года.

Мы жили с Федором Черенковым в одном подъезде - он на шестом этаже, я на десятом, играли несколько лет в одной команде. Поэтому знали друг друга достаточно хорошо. Для меня он прежде всего был большим футболистом и очень скромным человеком. Он воплощал в себе это довольно редкое сочетание качеств.

Выходя на поле, он всегда мог обернуть ход событий в свою пользу - отдать передачу, забить, завести и объединить партнеров. Увы, Черенков слишком рано ушел от нас и многого просто не успел сделать. Но его игру помнят миллионы болельщиков, а это самое главное признание для футболиста.

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амурец
амурец
   129 / 808
сегодня в 01:56
тут усатый прав Федю любили, даже те кто не болел за Спартак
n272nm
n272nm ответил cevin cigan
   458 / 808
вчера в 20:13
Тот редкий случай,когда независимо от клубных пристрастий,этого футболиста(и хорошего человека) уважали и любили все.....................
Вот только не надо за всех говорить.
Aчиститель
Aчиститель
   203 / 808
вчера в 17:27
Жаль, что Черчесов такой скромностью не обладает.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
вчера в 17:24
Скромность присуща немногим нынешним футболистам . Это Игнашевич, Анюков, Семак....
А в основном сейчас одни болтуны !!! Хотя в большинстве случаев СМИ провоцируют на "жаренные" ответы!!!
Bладимиp
Bладимиp
   29 / 808
вчера в 17:18
Жаль, что сейчас спартак так обмельчал.
VIPded
VIPded
   41 / 808
вчера в 17:05
Светлая память Фёдору...
drug01
drug01
   89 / 808
вчера в 16:55
Надо Спартаку также помнить и работать ещё больше
cevin cigan
cevin cigan
   44 / 808
вчера в 16:52
Тот редкий случай,когда независимо от клубных пристрастий,этого футболиста(и хорошего человека) уважали и любили все.....................
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