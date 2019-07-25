Черчесов: «Игру Черенкова помнят миллионы, это главное»

Главный тренер сборной России заявил, что остался в памяти миллионов болельщиков благодаря своим играм, это стоит считать главным признанием для любого футболиста.

Сегодня Черенкову исполнилось бы 60 лет. Он ушел из жизни 4 октября 2014 года.

Мы жили с Федором Черенковым в одном подъезде - он на шестом этаже, я на десятом, играли несколько лет в одной команде. Поэтому знали друг друга достаточно хорошо. Для меня он прежде всего был большим футболистом и очень скромным человеком. Он воплощал в себе это довольно редкое сочетание качеств.

Выходя на поле, он всегда мог обернуть ход событий в свою пользу - отдать передачу, забить, завести и объединить партнеров. Увы, Черенков слишком рано ушел от нас и многого просто не успел сделать. Но его игру помнят миллионы болельщиков, а это самое главное признание для футболиста.