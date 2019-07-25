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Байрамян: «Стараемся играть в привлекательный футбол»

вчера, 16:19

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассуждает о предстоящих матчах в РПЛ.

Сначала нас ждет игра против «Арсенала». Очень хорошая команда, вышли в Лигу Европы. Несмотря на то, что несколько лидеров покинули клуб, «Арсенал» все равно смотрится очень хорошо. В первых турах они продолжили играть в атакующий футбол, создают много моментов. Перед игрой с «Ростовом» их ждет матч Лиги Европы, но когда команда входит в ритм, это не мешает. Против «Арсенала» будет непростая, но интересная игра. Мы тоже стараемся играть в привлекательный футбол.

«Урал» и вовсе сейчас идет на первом месте в лиге, много забивает. В целом, нас ждут непростые выездные матчи, но мы будем отталкиваться прежде всего от своей игры.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
   51 / 808
вчера в 18:31
Все будет хорошо - надеюсь на этот раз судейка не испахабит привлекательной игры...
Never Mind
Never Mind
   384 / 808
вчера в 16:29
Удачи, пацаны!
Aчиститель
Aчиститель
   203 / 808
вчера в 16:22
Старания ваши не старательные.
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