Байрамян: «Стараемся играть в привлекательный футбол»

Полузащитник «Ростова» рассуждает о предстоящих матчах в РПЛ .

Сначала нас ждет игра против «Арсенала». Очень хорошая команда, вышли в Лигу Европы. Несмотря на то, что несколько лидеров покинули клуб, «Арсенал» все равно смотрится очень хорошо. В первых турах они продолжили играть в атакующий футбол, создают много моментов. Перед игрой с «Ростовом» их ждет матч Лиги Европы, но когда команда входит в ритм, это не мешает. Против «Арсенала» будет непростая, но интересная игра. Мы тоже стараемся играть в привлекательный футбол.

«Урал» и вовсе сейчас идет на первом месте в лиге, много забивает. В целом, нас ждут непростые выездные матчи, но мы будем отталкиваться прежде всего от своей игры.