Нападающий «Локомотива» признался, что давно дружит со своим партнером по команде .

После официального подписания, конечно, обсуждали с Барой, как будем вместе теперь «пылить на поле»! Дима был очень рад.

Каждый отпуск ездили куда-нибудь вместе, созванивались почти каждый день. Мы дружим с академии, прошли вместе и молодежку «Локо», и все молодежные сборные. Кстати, когда первый раз увидел Бару — он мне вообще не понравился! Он был — да и сейчас, в целом, тоже — такой дерзкий, жесткий. Я подумал: «Господи, кто это вообще пришел…». А потом подружились — и поехало!