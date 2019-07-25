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Жемалетдинов: «Когда первый раз увидел Баринова — он мне не понравился!»

вчера, 16:07

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов признался, что давно дружит со своим партнером по команде Дмитрием Бариновым

После официального подписания, конечно, обсуждали с Барой, как будем вместе теперь «пылить на поле»! Дима был очень рад.

Каждый отпуск ездили куда-нибудь вместе, созванивались почти каждый день. Мы дружим с академии, прошли вместе и молодежку «Локо», и все молодежные сборные. Кстати, когда первый раз увидел Бару — он мне вообще не понравился! Он был — да и сейчас, в целом, тоже — такой дерзкий, жесткий. Я подумал: «Господи, кто это вообще пришел…». А потом подружились — и поехало!

Ранее Жемалетдинов сравнил главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина и бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.

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Ладожский
Ладожский
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вчера в 16:10
В спартаке бы после бани тебе не захотелось иметь друзей.
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