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Широков: «„Краснодар“ — фаворит сезона только на бумаге»

вчера, 18:23

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о перспективах «Краснодара» в сезоне 2019/20.

Я слышал про футболистов, которых взял «Краснодар», но выводы делать можно будет не раньше зимы. Фаворитом сезона их можно считать только на бумаге. Этот год у «Краснодара» будет переходным, пока все впишутся, пока травмированные вернутся — с ними тоже нужно что-то делать, тем более это лидеры. Хотя при таком уровне, который есть сейчас — можно и сейчас выиграть.

Если хорошо играть в одном чемпионате, то это не значит, что получится и в другом. Если бы новички «Краснодара» были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы. В этом и проблема — могут ли они тут заиграть.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   35 / 808
сегодня в 03:05
Пятое мест должны занять, больше некому.
itujan
itujan
   66 / 808
вчера в 21:33
Правильно сказал.
Сп62
Сп62 ответил БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   208 / 808
вчера в 21:21
О каких потерях идёт разговор? Ушёл один Перейра. Каборе отпустили или предложили уйти. Потеря одна это травма Газинского.
Террпсихора
Террпсихора
вчера в 20:24
о0, любитель бананов, где пропадал?!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   132 / 808
вчера в 19:44
Давненько этого вещуна слыхать не было )
Союзник противников
Союзник противников
   193 / 808
вчера в 19:30
На бумаге тоже не фаворит.Симпатии и реалии-совершенно разные вещи,которые часто путают.
311
311
   38 / 808
вчера в 19:01
Спартак фаворит сезона у судей!)
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
вчера в 18:52
Рано говорить о фаворитах. Все они только на бумаге.
ermak6848
ermak6848
   185 / 808
вчера в 18:50
время покажет на сколько прав Рома...
Serg3.12
Serg3.12
   27 / 808
вчера в 18:50
Фаворита может назвать только местный сайт)

На бумаге... звучит как-то пренебрежительно
Увидим всё на полях
beefs
beefs
   74 / 808
вчера в 18:37
Спец заговорил...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
вчера в 18:31
А кто не на бумаге ???
Это РПЛ......
4 последних сезона - 4 разных чемпиона.....
Это тебе ни какие нибудь антиинтрижные и безвариативные Германия,Италия или Франция где чемпион известен в 1-м туре...
Тут нет фаворитов......
Novograd
Novograd
вчера в 18:29
Короче дасвидос верю в европу
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   57 / 808
вчера в 18:27
Краснодар потерял ключевых игроков.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
вчера в 18:24
Пока скорее середняк.
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