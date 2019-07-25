Широков: «„Краснодар“ — фаворит сезона только на бумаге»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о перспективах «Краснодара» в сезоне 2019/20.

Я слышал про футболистов, которых взял «Краснодар», но выводы делать можно будет не раньше зимы. Фаворитом сезона их можно считать только на бумаге. Этот год у «Краснодара» будет переходным, пока все впишутся, пока травмированные вернутся — с ними тоже нужно что-то делать, тем более это лидеры. Хотя при таком уровне, который есть сейчас — можно и сейчас выиграть.

Если хорошо играть в одном чемпионате, то это не значит, что получится и в другом. Если бы новички «Краснодара» были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы. В этом и проблема — могут ли они тут заиграть.