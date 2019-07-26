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Мещеряков: «Надеюсь, что у нас будет достаточно эмоций на дерби с ЦСКА»

вчера, 09:04
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков готовится к матчу против ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ.

Тьфу-тьфу-тьфу, держу пальцы скрещенными и надеюсь, что у нас будет достаточно эмоций на дерби с ЦСКА. Потому что мастерство точно есть. Главное, чтобы была эмоциональная заряженность. Уверен, что к такому матчу тренерский штаб сумеет правильно подвести команду.

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Союзник противников
Союзник противников ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   190 / 815
вчера в 23:35
а пенальти кто заработает васин наверно
Ныне у Гончара любой уфимец,перекрестившийся в вояку,может...
sashasokol
sashasokol
   277 / 815
вчера в 16:41
Хорошей игры и главное без травм. Удачи Локо.
cska plus
cska plus
   13 / 815
вчера в 12:06
У армейцев не меньше эмоций.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   34 / 815
вчера в 11:49
А у игроков ЦСКА будет возможность заземлить эти эмоции и победить.
Удачи!
sir_Alex
sir_Alex
   20 / 815
вчера в 11:34
Удачи и победы депо!
С детства за Тун
С детства за Тун ответил LOpp
   12 / 815
вчера в 11:22
В таких матчах всегда болею за более слабый клуб. Поэтому цска вперёд!
За слабый клуб ты будешь болеть против швейцарского гранда.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил Союзник противников
   312 / 815
вчера в 10:08
Ты футболки вовремя постирай,а остальную подготовку Палыч проведёт. На данный момент "Локо" готов на порядок лучше ЦСКА.А что будет в конкретный день и час-посмотрим.Ставлю на пенальти в ворота ЦСКА,или удаление Облякова.
а пенальти кто заработает васин наверно
oFANATo
oFANATo
   90 / 815
вчера в 10:05
Боится Мещеряков. К чему бы это.
LOpp
LOpp
   15 / 815
вчера в 09:38
В таких матчах всегда болею за более слабый клуб.
Поэтому цска вперёд!
Байкал-38
Байкал-38
   11 / 815
вчера в 09:32
Матч тура как никак!!!
Думаю игроков Локо и ЦСКА не надо как то особенно заряжать эмоциями, все и так всё понимают.
Локо удачи и победы, главное без грубости и травм у обоих команд и без скандалов естественно!
Союзник противников
Союзник противников
   190 / 815
вчера в 09:18
Ты футболки вовремя постирай,а остальную подготовку Палыч проведёт. На данный момент "Локо" готов на порядок лучше ЦСКА.А что будет в конкретный день и час-посмотрим.Ставлю на пенальти в ворота ЦСКА,или удаление Облякова.
DAD81
DAD81
вчера в 09:11
Готовится. ))) Он что? На поле выходить собрался?
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