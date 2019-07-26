Мещеряков: «Надеюсь, что у нас будет достаточно эмоций на дерби с ЦСКА»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков готовится к матчу против ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ .

Тьфу-тьфу-тьфу, держу пальцы скрещенными и надеюсь, что у нас будет достаточно эмоций на дерби с ЦСКА . Потому что мастерство точно есть. Главное, чтобы была эмоциональная заряженность. Уверен, что к такому матчу тренерский штаб сумеет правильно подвести команду.