Мещеряков: «Надеюсь, что у нас будет достаточно эмоций на дерби с ЦСКА»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков готовится к матчу против ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ.
Тьфу-тьфу-тьфу, держу пальцы скрещенными и надеюсь, что у нас будет достаточно эмоций на дерби с ЦСКА. Потому что мастерство точно есть. Главное, чтобы была эмоциональная заряженность. Уверен, что к такому матчу тренерский штаб сумеет правильно подвести команду.
Удачи!
Удачи!
Поэтому цска вперёд!
Поэтому цска вперёд!
Думаю игроков Локо и ЦСКА не надо как то особенно заряжать эмоциями, все и так всё понимают.
Локо удачи и победы, главное без грубости и травм у обоих команд и без скандалов естественно!
Думаю игроков Локо и ЦСКА не надо как то особенно заряжать эмоциями, все и так всё понимают.
Локо удачи и победы, главное без грубости и травм у обоих команд и без скандалов естественно!