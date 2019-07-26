Росгвардия не будет привлекаться к работе на матче ЦСКА - «Локомотив»

Заместитель директора по безопасности РПЛ Александр Сафонов сообщил, что сотрудники Росгвардии не будут работать на матче 3-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

Матч будет проводиться по схеме игр повышенной степени риска, потому что встречаются команды из одного города. Будет задействовано 200 частных охранников и 485 контролеров-распорядителей. Также будет около 500 сотрудников полиции, представителей Росгвардии не будет.

На сегодняшний день реализовано 22 700 билетов. На матче ожидается до 25 тыс. болельщиков, активных болельщиков «Локомотива» из них - до 1,5 тыс. Меры безопасности на играх повышенной степени риска прописаны в регламенте.