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Росгвардия не будет привлекаться к работе на матче ЦСКА - «Локомотив»

вчера, 17:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Заместитель директора по безопасности РПЛ Александр Сафонов сообщил, что сотрудники Росгвардии не будут работать на матче 3-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

Матч будет проводиться по схеме игр повышенной степени риска, потому что встречаются команды из одного города. Будет задействовано 200 частных охранников и 485 контролеров-распорядителей. Также будет около 500 сотрудников полиции, представителей Росгвардии не будет.

На сегодняшний день реализовано 22 700 билетов. На матче ожидается до 25 тыс. болельщиков, активных болельщиков «Локомотива» из них - до 1,5 тыс. Меры безопасности на играх повышенной степени риска прописаны в регламенте.

Главным арбитром матча назначен Владислав Безбородов.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   341 / 815
вчера в 20:53
всё правильно, пусть учатся картины в Третьяковке охранять!
Alex-96
Alex-96
   257 / 815
вчера в 20:20
Ну хоть этих у.....в не будет! Жду хороший матч!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил морозз
   34 / 815
вчера в 19:38
Это хорошо что не будет отморозков РОСГВАРДИИ ...во первых безопасно для здоровья, во вторых воздух чище и прохладнее!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       34 / 815
    вчера в 19:35
    Сил правопорядка на этот матч даже с избытком, так как между болельщиками ЦСКА и Локо НЕТ антипатий, у Локо болельщики в основном адекватные, не то, что у СпаМа.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       263 / 815
    вчера в 19:27
    Понятно.
    Байкал-38
    Байкал-38
       11 / 815
    вчера в 19:17
    Оно и понятно свиней же не будет.
    морозз
    морозз
       17 / 815
    вчера в 18:06
    Это хорошо что не будет отморозков РОСГВАРДИИ ...во первых безопасно для здоровья, во вторых воздух чище и прохладнее!
    mangoх12
    mangoх12
       29 / 815
    вчера в 17:32
    Итак больше 1000 голов охраны, куда еще ?
    itujan
    itujan
       51 / 815
    вчера в 17:19
    Если не свиньи играют, то этого вполне достаточно, команды и их болельщики вполне адекватные.
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