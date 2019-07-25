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В честь Черенкова назвали корпус московской школы

вчера, 13:44

Сегодня исполнилось бы 60 лет легендарному футболисту Федору Черенкову. Утром московский «Спартак» почтил память спортсмена.

Позже стало известно, что один из корпусов средней школы «384» в Можайском районе Москвы назвали именем знаменитого футболиста. Отметим, что в этой школе раньше учился Черенков. В те времена школа носила номер «811».

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spartak kursk
spartak kursk
   201 / 808
вчера в 15:49
Присваивать школам,улицам,посёлкам имена Великих Людей безусловно здорово.Но Фёдору Фёдоровичу было бы приятнее,чтобы было больше футболистов,которых с ним бы сравнивали.....
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
вчера в 15:12
Очень правильное решение!
VIPded
VIPded
   41 / 808
вчера в 14:58
Это правильно. Федя долгой памяти достоин.
d_fincher
d_fincher
   77 / 808
вчера в 13:51
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