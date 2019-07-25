Сегодня исполнилось бы 60 лет легендарному футболисту Федору Черенкову. Утром московский «Спартак» почтил память спортсмена.
Позже стало известно, что один из корпусов средней школы «384» в Можайском районе Москвы назвали именем знаменитого футболиста. Отметим, что в этой школе раньше учился Черенков. В те времена школа носила номер «811».
В честь Черенкова назвали корпус московской школы
Слухи «Зенит» претендует на игрока «Ювентуса»
- и сразу понятно, где клуб с историей, а где проект на коленке у Миллера.
В честь Черенкова назвали корпус московской школы
Слухи «Зенит» претендует на игрока «Ювентуса»
- и сразу понятно, где клуб с историей, а где проект на коленке у Миллера.