В честь Черенкова назвали корпус московской школы

вчера, 13:44

Сегодня исполнилось бы 60 лет легендарному футболисту . Утром московский «Спартак» почтил память спортсмена.

Позже стало известно, что один из корпусов средней школы «384» в Можайском районе Москвы назвали именем знаменитого футболиста. Отметим, что в этой школе раньше учился Черенков. В те времена школа носила номер «811».