«Динамо» нанесло «Уралу» первое поражение в сезоне

вчера, 21:53

Московское «Динамо» одержало победу над «Уралом» в матче 3-го тура РПЛ .

Москва, стадион «ВТБ Арена»

«Динамо» - «Урал» 2:0 (2:0)

Голы: Юсупов 16, Панченко 31

«Динамо»: Шунин, Рауш (Морозов 82), Рыков, Шунич, Паршивлюк, Каборе, Юсупов (Теттех 71), Жоаозиньо (Мигел Кардозу 78), Панченко, Шимански, Шейдаев

Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Емельянов, Ароян (Погребняк 84), Кулаков, Бумаль Майега (Димитров 46), Аугустыняк, Эль-Кабир, Бикфалви, Егорычев (Бавин 70), Ильин

Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Каборе 39, Ароян 56, Рыков 59

Судья: Кукуян Павел.

Напомним, в прошлом туре динамовцы уступили игравшему в меньшинстве «Рубину». «Урал» же до 3-го тура очков не терял.