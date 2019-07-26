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«Динамо» нанесло «Уралу» первое поражение в сезоне

вчера, 21:53
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Московское «Динамо» одержало победу над «Уралом» в матче 3-го тура РПЛ.

Москва, стадион «ВТБ Арена»

«Динамо» - «Урал» 2:0 (2:0)
Голы: Юсупов 16, Панченко 31

«Динамо»: Шунин, Рауш (Морозов 82), Рыков, Шунич, Паршивлюк, Каборе, Юсупов (Теттех 71), Жоаозиньо (Мигел Кардозу 78), Панченко, Шимански, Шейдаев
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Емельянов, Ароян (Погребняк 84), Кулаков, Бумаль Майега (Димитров 46), Аугустыняк, Эль-Кабир, Бикфалви, Егорычев (Бавин 70), Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Каборе 39, Ароян 56, Рыков 59

Судья: Кукуян Павел.

Напомним, в прошлом туре динамовцы уступили игравшему в меньшинстве «Рубину». «Урал» же до 3-го тура очков не терял.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
   227 / 815
сегодня в 03:26
А я так скажу, от таких ,,побед», за версту несёт,,,((((
Стыдно за РПЛ и Пряткина,,,(((((
Значит этот цирк выключаю (весной Локо за уши тащили, завтра Цска потащат, ) и буду смотреть Испанию, Италию и Англию. Там чаще Футбол встречается!!!!!!!!
Vladimir808
Vladimir808
   227 / 815
сегодня в 03:10
Один Хохлов , спасая свою шкуру,(на время) ,,купил» целый ,,Урал»,,,(((((((
Эксперты с Матч ТВ будут аж завывать, что за Лига, что за футбол!!!( До того непредсказуем, что наверное уже РПЛ разместят в своих тинарейтингах вслед за АПЛ!!!((((((
Vladimir808
Vladimir808 ответил Wolverhampton
   227 / 815
сегодня в 02:59
Договорнук ,)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 815
сегодня в 02:53
Раньше или позже поражения придут...
Colchoneros
Colchoneros
   110 / 815
сегодня в 01:58
Браво Динамо!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   25 / 815
сегодня в 01:07
Забавно во время второго гола Кулаков для Панченко «коридор» открывал и от мяча уворачивался, что бы 100% в створ мяч шёл.
Урал стрельнул в первых двух турах и вновь вернулся к своим любимым «странным» матчам.
itujan
itujan
   51 / 815
сегодня в 01:02
Динамо с победой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 815
сегодня в 00:05
Зенит Чемпион!
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Ваня лучший
   622 / 815
вчера в 23:46
По большому счету обе команды твердые середняки РПЛ
согласен с тобой вот только динамо опустило планку когда то были грозой а счас как ты говоришь середняк но стыдно все равно не за них а за спартак))))
Wolverhampton
Wolverhampton
   492 / 815
вчера в 23:38
Договорнык!
mugik1973
mugik1973 ответил pomor45
   121 / 815
вчера в 23:28
Зачем Дюкову усложнять ситуацию для Зенита. Он действовал просто и надежно, заставив Урал проиграть Динамо
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Так Себе Аналитик
   9 / 815
вчера в 23:27
Учитывая то, что "Урал" - мастера сдачи игр направо и налево, думаю, стоит подождать следующих игр "Динамо", очень уж странно.
И Парфенов на удивление сегодня не рвал и метал как обычно?!?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил alexamit
   223 / 815
вчера в 23:22
Удивительно!
А мне не удивительно.
Шуnя771
Шуnя771
   42 / 815
вчера в 23:14
Не стыдно некоторым за ...)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 815
вчера в 23:13
Учитывая то, что "Урал" - мастера сдачи игр направо и налево, думаю, стоит подождать следующих игр "Динамо", очень уж странно.
steelhead
steelhead
   152 / 815
вчера в 23:13
Договорнячок сгоняли.
ermak6848
ermak6848
   183 / 815
вчера в 23:12
ну наконец то разогрелись С ПОБЕДОЙ фк " ДИНАМО " !!!
LOpp
LOpp ответил mortid
   15 / 815
вчера в 22:56
Я не против))
Сп62
Сп62
   172 / 815
вчера в 22:51
Урал старался, как мог, но сегодня день был Динамо. Динамиков с победой.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Dinamo Москва
   223 / 815
вчера в 22:50
Хохлов все таки скряга.Мог бы и 2 тайм дружбану проплатить
А зачем? В 1м тайме расписали. Опять 4:0, было бы уже слишком очевидно. А так, для временного спасения и 2:0 прокатит.
Заратустра
Заратустра
   132 / 815
вчера в 22:45
    Dinamo Москва
    Dinamo Москва
       315 / 815
    вчера в 22:44
    Хохлов все таки скряга.Мог бы и 2 тайм дружбану проплатить
    Тага Дага
    Тага Дага
       157 / 815
    вчера в 22:43
    В Туле вели в счёте, потеряли очки, с рубином тоже могли очко добыть...ну сегодня сыграли по счёту.Поздравляю Хохлова...
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Kurt Bekelman
       223 / 815
    вчера в 22:41
    а победа не сильно обрадовала то
    Саня, это дешевый договорняк. Хохлов и Парфёнов старые приятели, а для Хохлова сегодня решалось ВСЁ!!! Вспомни прошлый год 4:0 и ты всё поймёшь....
    mortid
    mortid ответил LOpp
       141 / 815
    вчера в 22:30
    Динамо победило, Хохлов остаётся. Значит первый кто потеряет свое место будет - Гончаренко.
    Первый Кононов ;)
    Gotlib
    Gotlib
       295 / 815
    вчера в 22:28
    Динамовских болельщиков с исторической первой победой на новом стадионе!
    alexamit
    alexamit
       298 / 815
    вчера в 22:26
    Удивительно!
    Морозовский
    Морозовский ответил Брулин
       3 / 815
    вчера в 22:25
    Ну что Хохлов не лоханулся, как там ваши слухи про Карреру?)
    Так вроде Бердыича сватали скромно сегодня?!
    спартак 1987
    спартак 1987
       267 / 815
    вчера в 22:23
    динамо с рубином играли лучше чем сегодня с уралом, просто фортуна вернула бело -голубым ( особенно когда забивает такое бревно как Юсупов, всё-таки у Шейдаева был небольшой офсайд в моменте с первым голом. второй гол был забит благодаря отскоку от того же Шейдаева, вобщем динамо сегодня всё вернулось за поражение в прошлом туре от рубина)
    Брулин
    Брулин
       68 / 815
    вчера в 22:21
    Ну что Хохлов не лоханулся, как там ваши слухи про Карреру?)
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