«Динамо» нанесло «Уралу» первое поражение в сезоне

Московское «Динамо» одержало победу над «Уралом» в матче 3-го тура РПЛ.
Москва, стадион «ВТБ Арена»
«Динамо» - «Урал» 2:0 (2:0)
Голы: Юсупов 16, Панченко 31
«Динамо»: Шунин, Рауш (Морозов 82), Рыков, Шунич, Паршивлюк, Каборе, Юсупов (Теттех 71), Жоаозиньо (Мигел Кардозу 78), Панченко, Шимански, Шейдаев
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Емельянов, Ароян (Погребняк 84), Кулаков, Бумаль Майега (Димитров 46), Аугустыняк, Эль-Кабир, Бикфалви, Егорычев (Бавин 70), Ильин
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Каборе 39, Ароян 56, Рыков 59
Судья: Кукуян Павел.
Напомним, в прошлом туре динамовцы уступили игравшему в меньшинстве «Рубину». «Урал» же до 3-го тура очков не терял.
Стыдно за РПЛ и Пряткина,,,(((((
Значит этот цирк выключаю (весной Локо за уши тащили, завтра Цска потащат, ) и буду смотреть Испанию, Италию и Англию. Там чаще Футбол встречается!!!!!!!!
Стыдно за РПЛ и Пряткина,,,(((((
Значит этот цирк выключаю (весной Локо за уши тащили, завтра Цска потащат, ) и буду смотреть Испанию, Италию и Англию. Там чаще Футбол встречается!!!!!!!!
Эксперты с Матч ТВ будут аж завывать, что за Лига, что за футбол!!!( До того непредсказуем, что наверное уже РПЛ разместят в своих тинарейтингах вслед за АПЛ!!!((((((
Эксперты с Матч ТВ будут аж завывать, что за Лига, что за футбол!!!( До того непредсказуем, что наверное уже РПЛ разместят в своих тинарейтингах вслед за АПЛ!!!((((((
Урал стрельнул в первых двух турах и вновь вернулся к своим любимым «странным» матчам.
Урал стрельнул в первых двух турах и вновь вернулся к своим любимым «странным» матчам.