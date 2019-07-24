Очередная победа «Химок», осечки «Ротора» и «Торпедо». Итоги 4-го тура ФНЛ

Завершились матчи 4-го тура ФНЛ. «Химки» одержали свою очередную победу и единолично возглавили таблицу. В то же время «Шинник», «Ротор» и «Торпедо» впервые в сезоне потеряли очки.
«Томь» - «Авангард» - 2:0
Голы: Казанков 67 (пен), Житнев 69.
«Спартак-2» - «Нижний Новгород» - 2:0
Голы: Бакалюк 32, Руденко 47.
«Краснодар-2» - «Текстильщик» - 1:1
Голы: Таранов 74 (пен) - Гайдуков 67.
«Нефтехимик» - «Луч» - 1:1
Голы: Макаров 59 (пен) - Гордиенко 38.
«Факел» - «Балтика» - 1:2
Голы: Дмитриев 46 - Маркин 19, Альшин 32.
«Шинник» - «Армавир» - 1:1
Голы: Зинков 32 - Калмыков 24.
«Химки» - «Енисей» - 4:0
Голы: Скворцов 19, Корян 25, Филин 64, Мендель 88.
«Торпедо» - «Мордовия» - 2:2
Голы: Сергеев 20, 24 - Буранов 34, Адаев 82.
«Чертаново» - «Ротор» - 1:0
Гол: Прудников 7.
«Чайка» - «СКА-Хабаровск» - 0:2
Голы: Кацаев 8, 12 (пен).
Результаты 3-го тура ФНЛ можно посмотреть здесь.