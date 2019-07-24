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Очередная победа «Химок», осечки «Ротора» и «Торпедо». Итоги 4-го тура ФНЛ

24 июля 2019, 21:00

Завершились матчи 4-го тура ФНЛ. «Химки» одержали свою очередную победу и единолично возглавили таблицу. В то же время «Шинник», «Ротор» и «Торпедо» впервые в сезоне потеряли очки.

«Томь» - «Авангард» - 2:0
Голы: Казанков 67 (пен), Житнев 69.

«Спартак-2» - «Нижний Новгород» - 2:0
Голы: Бакалюк 32, Руденко 47.

«Краснодар-2» - «Текстильщик» - 1:1
Голы: Таранов 74 (пен) - Гайдуков 67.

«Нефтехимик» - «Луч» - 1:1
Голы: Макаров 59 (пен) - Гордиенко 38.

«Факел» - «Балтика» - 1:2 
Голы: Дмитриев 46 - Маркин 19, Альшин 32.

«Шинник» - «Армавир» - 1:1
Голы: Зинков 32 - Калмыков 24.

«Химки» - «Енисей» - 4:0
Голы: Скворцов 19, Корян 25, Филин 64, Мендель 88.

«Торпедо» - «Мордовия» - 2:2
Голы: Сергеев 20, 24 - Буранов 34, Адаев 82.

«Чертаново» - «Ротор» - 1:0
Гол: Прудников 7. 

«Чайка» - «СКА-Хабаровск» - 0:2
Голы: Кацаев 8, 12 (пен). 

Результаты 3-го тура ФНЛ можно посмотреть здесь.

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
   50 / 808
вчера в 03:06
Тренера в НН гнать нужно, как был демагогом, так и остался.
шyм
шyм
   522 / 808
вчера в 02:53
Что то нижний сдал
311
311
   38 / 808
вчера в 00:36
    drug01
    drug01
       89 / 808
    24 июля в 22:57
    Жаль Торпедо!!!!Упустили победу!!!
    Alex-96
    Alex-96
       313 / 808
    24 июля в 22:20
    Енисей никак якорь аленя не отдаст)))
    Caniggia
    Caniggia
       34 / 808
    24 июля в 21:44
    Что сделал Талалай в Химках? Откуда такая результативность? Или просто соперники пока днищенские были?
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       137 / 808
    24 июля в 21:43
    Черышев первый на выход?
    Zenit_84
    Zenit_84
       76 / 808
    24 июля в 21:38
    Много Химки забивает!
    cska plus
    cska plus
       13 / 808
    24 июля в 21:28
    Торпедо не удержали победу, жаль.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 808
    24 июля в 21:20
    Как ам Енисейбез Аленичева?
    Egorium
    Egorium
       45 / 808
    24 июля в 21:19
    Балтику с победой!
    itujan
    itujan
       66 / 808
    24 июля в 21:16
    Шиннику никогда не быть в РПЛ.
    ДСА
    ДСА
       128 / 808
    24 июля в 21:14
    Химки прут как танк.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 808
    24 июля в 21:09
    Химки Талалаева прут - молодцы!!! Надеюсь , у Игнашевича с Торпедо тоже получится, жаль не дотерпели .
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