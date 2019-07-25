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«Манчестер Юнайтед» переиграл «Тоттенхэм»

вчера, 16:53
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче Международного Кубка чемпионов.

«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» - 1:2 (0:1)
Голы: Моура 65 - Марсьяль 21, Гомеш 80.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Вертонген (Фойт 46), Уокер-Питерс (Алдервейрелд 46), Танганга (Марш 70), Алли (Ролес 62), Сиссоко (Эриксен 62), Ндомбеле (Моура 46), Уинкс (Скипп 46), Георгиу (Уайт 62), Кейн (Хын-Мин 46), Парротт (Ламела 46).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа (Ромеро 46), Рохо (Далот 46), Ван-Биссака (Линделеф 46), Смоллинг (Байи 46, Туанзебе 56), Янг (Фред 46), Перейра (Лингард 46), Погба (Мата 46), МакТоминэй (Гомеш 46), Джеймс (Шоу 46), Марсьяль (Рэшфорд 46), Гринвуд (Матич 46).

Предупреждения: Алли 12, Перейра 40, Танганга 42. 

В другом матче турнира «Ювентус» обыграл «Интер» в серии пенальти.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   226 / 808
сегодня в 02:13
два состава МЮ выиграло у двух составов Тотенхема))
RMUKMU
RMUKMU
   326 / 808
вчера в 23:23
Первый там можно было бы назвать отличным если бы не пара сливов в обороне.
Обе команды начинают сезон одновременно, но МЮ гораздо бодрее выглядит. Видимо это из-за тех самых 150% физподготовки на сборе.
FERIS
FERIS
   195 / 808
вчера в 21:32
МЮ с победой над петухами!
alexov222
alexov222
   584 / 808
вчера в 21:29
Сон,Паррот и Моура хотели выиграть,остальные отбывали номер. Еще обратил на себя внимание Харви Уайт...Если хомячино не будет выпускать в АПЛ Паррота(он сказал,что не знает будет ли молодой играть за основу),то он просто осел..надеюсь ,что это не так
cska plus
cska plus
   13 / 808
вчера в 21:19
Снова Марсьяль.
lobsterdam
lobsterdam ответил dzvinka
   236 / 808
вчера в 21:06
моура забивал в полуфинале, забивает в товарняках... но толстощекий на матч своей жизни, финал ЛЧ, выпустил полено никчемное, ахахахаха. Полено, которое почти во всех матчах АПЛ, ТТХ_вс_Ливерпуль, показывало себя очень слабо и неэффективно... разок только на пенку надайвил, во всем остальном его закрывали и толку с него 0. А потом на пресс-конференции толстощекий заявляет, мы заслуживали победы больше))) Сам то ошибся и не только с днокейном.
про "финал" лучше помолчать: такого позорища вселенского никому не довелось раньше увидеть!
lobsterdam
lobsterdam ответил Mr_Tim
   236 / 808
вчера в 21:04
Первый тайм был класс! Джеймс и Биссака скоростные ребята на флангах самое оно! новички радуют пока что) второй тайм уже не оч тотен был лучше! Санчес! Фред, Матич, Лингард, Джонс, Смолинг. Рохо, Янг, Перейра - от них нужно лучше бы избавиться , они баласт.
ну, положим, Янг борозды не портил среди упомянутых (2 удара в створ, а ведь он такие раньше клал только так!) и сюда надо еще 6-ку звездатую добавить бы! А так: товарняк, он и есть товарняк. И еще: Сисоке и Алли надо бы поаккуратнее играть.
нечитайло
нечитайло
   788 / 808
вчера в 20:11
Товарищи
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   261 / 808
вчера в 19:51
Ясно.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   279 / 808
вчера в 19:43
Удивительная победа.
Mr_Tim
Mr_Tim
   568 / 808
вчера в 19:08
Первый тайм был класс! Джеймс и Биссака скоростные ребята на флангах самое оно! новички радуют пока что) второй тайм уже не оч тотен был лучше!
Санчес! Фред, Матич, Лингард, Джонс, Смолинг. Рохо, Янг, Перейра - от них нужно лучше бы избавиться , они баласт.
Sergey Z
Sergey Z
   258 / 808
вчера в 18:29
МЮ с победой!!!
Denkuz
Denkuz
   20 / 808
вчера в 18:17
С победой!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
вчера в 18:01
Манчестер может глобально переиграть шпор если выкупит у них Эриксена.
DXTK
DXTK
   202 / 808
вчера в 17:37
поздравим мю с победой но в апл шпоры возьмут реванш.
dzvinka
dzvinka ответил allemz
   42 / 808
вчера в 17:36
В составе шпор, Парротт понравился. Талант!
да, видел его, интересный.
dzvinka
dzvinka
   42 / 808
вчера в 17:34
моура забивал в полуфинале, забивает в товарняках... но толстощекий на матч своей жизни, финал ЛЧ, выпустил полено никчемное, ахахахаха.
Полено, которое почти во всех матчах АПЛ, ТТХ_вс_Ливерпуль, показывало себя очень слабо и неэффективно... разок только на пенку надайвил, во всем остальном его закрывали и толку с него 0.
А потом на пресс-конференции толстощекий заявляет, мы заслуживали победы больше))) Сам то ошибся и не только с днокейном.
dimagas1
dimagas1
   108 / 808
вчера в 17:30
А эти игры что даже кто-то смотрит?))
Ice van Reed
Ice van Reed
   94 / 808
вчера в 17:14
В матче с Интером зарешал Гринвуд, в этом матче Гомеш, молодняк в основу прорывается!
Real Madrid-C
Real Madrid-C
   270 / 808
вчера в 17:13
Посмотрим как они будут играть в чемпионате, вроде еще 2-3 трансфера МЮ сделает.
particular
particular
   7 / 808
вчера в 17:11
Пробная игра на потеху зрителей без феерии голов и без далеко идущих планов..:))
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
вчера в 17:10
МЮ с победой!
allemz
allemz
   84 / 808
вчера в 17:04
В составе шпор, Парротт понравился. Талант!
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
вчера в 16:59
Интересно что за победу в Международном Кубке чемпионов дают?
cevin cigan
cevin cigan
   44 / 808
вчера в 16:55
Пока Ман Юнайтед не хило прёт в товарняках!
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