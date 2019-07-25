«Манчестер Юнайтед» переиграл «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче Международного Кубка чемпионов.
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» - 1:2 (0:1)
Голы: Моура 65 - Марсьяль 21, Гомеш 80.
«Тоттенхэм»: Гассанига, Вертонген (Фойт 46), Уокер-Питерс (Алдервейрелд 46), Танганга (Марш 70), Алли (Ролес 62), Сиссоко (Эриксен 62), Ндомбеле (Моура 46), Уинкс (Скипп 46), Георгиу (Уайт 62), Кейн (Хын-Мин 46), Парротт (Ламела 46).
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа (Ромеро 46), Рохо (Далот 46), Ван-Биссака (Линделеф 46), Смоллинг (Байи 46, Туанзебе 56), Янг (Фред 46), Перейра (Лингард 46), Погба (Мата 46), МакТоминэй (Гомеш 46), Джеймс (Шоу 46), Марсьяль (Рэшфорд 46), Гринвуд (Матич 46).
Предупреждения: Алли 12, Перейра 40, Танганга 42.
В другом матче турнира «Ювентус» обыграл «Интер» в серии пенальти.
Обе команды начинают сезон одновременно, но МЮ гораздо бодрее выглядит. Видимо это из-за тех самых 150% физподготовки на сборе.
Обе команды начинают сезон одновременно, но МЮ гораздо бодрее выглядит. Видимо это из-за тех самых 150% физподготовки на сборе.
Санчес! Фред, Матич, Лингард, Джонс, Смолинг. Рохо, Янг, Перейра - от них нужно лучше бы избавиться , они баласт.
Санчес! Фред, Матич, Лингард, Джонс, Смолинг. Рохо, Янг, Перейра - от них нужно лучше бы избавиться , они баласт.
Полено, которое почти во всех матчах АПЛ, ТТХ_вс_Ливерпуль, показывало себя очень слабо и неэффективно... разок только на пенку надайвил, во всем остальном его закрывали и толку с него 0.
А потом на пресс-конференции толстощекий заявляет, мы заслуживали победы больше))) Сам то ошибся и не только с днокейном.
Полено, которое почти во всех матчах АПЛ, ТТХ_вс_Ливерпуль, показывало себя очень слабо и неэффективно... разок только на пенку надайвил, во всем остальном его закрывали и толку с него 0.
А потом на пресс-конференции толстощекий заявляет, мы заслуживали победы больше))) Сам то ошибся и не только с днокейном.