Тульский «Арсенал» уступил «Нефтчи» в первом матче Лиги Европы

Тульский «Арсенал» проиграл свой дебютный матч Лиги Европы. В первой встрече 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «оружейники» уступили «Нефтчи».
Тула, стадион «Арсенал»
«Арсенал» - «Нефтчи» 0:1 (0:1)
Гол: да Силва 45+1
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Чаушич, Горбатенко, Ткачев, Банда (Костадинов 46), Лесовой, Тудорие (Луценко 46)
Главный тренер: Черевченко Игорь.
«Нефтчи»: Агаев, Булудов, Петров, Станкович, Кривоцюк, Мустивар, Кейн, Махмудов (Плателас 87), да Силва (Аласгаров 72), Джозеф-Монроуз, Алиев
Главный тренер: Бордин Роберто.
Предупреждения: Кейн 24, Алиев 37, Махмудов 68, Булудов 79, Комбаров 81, Ткачев 90+3
Ответная встреча состоится 1 августа в Баку.
Думал Тула выиграет в 2 мяча, а тут такое.
Думал Тула выиграет в 2 мяча, а тут такое.
Всё по делу и в Баку шансов мало.
Всё по делу и в Баку шансов мало.