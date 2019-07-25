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Тульский «Арсенал» уступил «Нефтчи» в первом матче Лиги Европы

вчера, 21:50
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)НефтчиМатч завершен

Тульский «Арсенал» проиграл свой дебютный матч Лиги Европы. В первой встрече 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «оружейники» уступили «Нефтчи».

Тула, стадион «Арсенал»

«Арсенал» - «Нефтчи» 0:1 (0:1)
Гол: да Силва 45+1

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Чаушич, Горбатенко, Ткачев, Банда (Костадинов 46), Лесовой, Тудорие (Луценко 46)
Главный тренер: Черевченко Игорь.

«Нефтчи»: Агаев, Булудов, Петров, Станкович, Кривоцюк, Мустивар, Кейн, Махмудов (Плателас 87), да Силва (Аласгаров 72), Джозеф-Монроуз, Алиев
Главный тренер: Бордин Роберто.

Предупреждения: Кейн 24, Алиев 37, Махмудов 68, Булудов 79, Комбаров 81, Ткачев 90+3

Ответная встреча состоится 1 августа в Баку.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
сегодня в 03:42
Динамо вовремя избавилось от Луценко, а Арсенал подобрал и вот вам результат!!! Абсолютно никчемный нападающий!!!
abrek123
abrek123
   121 / 808
сегодня в 03:30
Да уж уровень нашего чемпионата видимо такой..Вон в прошлом сезоне Зенит кое как лез через квалификации эти проиграв Динамо М и потом Мольде,хоть дома победил с помощью судей но все равно проигрывал матчи в противостоянии этим командам, а это чемпион нашей страны жесть...Не удивлюсь если Арсенал не пройдет этот Нефтчи как у Зенита админресурса нету у Арсенала для покупки судей в уефа, европе....
Гавроша
Гавроша
   35 / 808
сегодня в 03:00
Со спартака пример взяли.
ОПС
ОПС
   267 / 808
сегодня в 03:00
Охренеть.
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
сегодня в 02:38
Непонятно откуда было столько шапкозакидательских настроений перед матчем. Нефтчи достаточно крепкий по нашим меркам клуб (примерно как Ахмат в РПЛ) и с ним бы бы в любом случае очень не просто, что и показала игра. Отсутствие мысли в атаке объясняется почти полной её потерей в межсезонье и нервозностью. Не удалось тренеру успокоить игроков. Но шансы ещё есть, надо разобрать ошибки и раскрепоститься, постараться показать на что способны.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
сегодня в 02:13
Очень унылая, беззубая игра самоваров. Может переволновались???
Правдин Семён
Правдин Семён
   113 / 808
сегодня в 01:49
Без Мирзова,Бакаева и Джорджевича Арсенал был не смертельным оружием, а сладким тульским пряником.
Палыч82
Палыч82
   188 / 808
сегодня в 01:35
Недонастрой налицо. От Черевченко, конечно, такого не ожидал, все же в Лиге Европы он неплохой опыт имел
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   428 / 808
сегодня в 01:10
Нефтчи поймал на контратаках никакущий Арсенал. Ждем матч в Баку
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   120 / 808
сегодня в 00:38
    EAGinLE
    EAGinLE
       25 / 808
    сегодня в 00:36
    Первый блин комом . Надеюсь будут ещё и другие матчи .
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       279 / 808
    сегодня в 00:35
    Довольно неприятная история
    амурец
    амурец
       129 / 808
    сегодня в 00:31
    Да уж, обидно, если Арсенвл так же будет играть в Баку, то шансона нет, и все же Арсеналу удачи в ответке
    PITER_1
    PITER_1
       289 / 808
    вчера в 23:57
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov
         181 / 808
      вчера в 23:56
      Сегодня арсенал сам не свой был то ли волновались что еврокубки играют,то ли ещё что то но игроки уставшие 2 тайм вообще не знали как в штрафной войти, ответку наверное не выиграют но надеюсь что ошибаюсь, удачи
      PITER_1
      PITER_1
         289 / 808
      вчера в 23:54
      очередное подтверждение бездарности нашего футбола, надо еще сильнее ужесточать лимит и заканчивать с этой байдой
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответил FROLL 001
         181 / 808
      вчера в 23:53
      Ты наверное и во сне Спартак видишь?
      minai
      minai ответил форева
         135 / 808
      вчера в 23:52
      Мда, столько криков было шапкозакидательских и ноль полный. ( Нету у нас в 150млн стране 6 команд для еврокубков, да и с 5 большие вопросы.
      Точно. Мы - нефутбольная страна.
      beefs
      beefs
         74 / 808
      вчера в 23:50
      да, вот и сила нашего чемпионата, так что 46 месту мы соответсвуем, спасибо Мутко и его команде...
      форева
      форева
         228 / 808
      вчера в 23:36
      Мда, столько криков было шапкозакидательских и ноль полный. ( Нету у нас в 150млн стране 6 команд для еврокубков, да и с 5 большие вопросы.
      underground_10
      underground_10
         631 / 808
      вчера в 23:36
      Смотрел первый тайм, стало скучно.
      Думал Тула выиграет в 2 мяча, а тут такое.
      Colchoneros
      Colchoneros
         109 / 808
      вчера в 23:34
      Позор!
      RMUKMU
      RMUKMU
         326 / 808
      вчера в 23:33
      Бордин уделал Черевченко. Кроме угловых Арсенал ничего не создал, а Нефтчи реализовал одну из трёх опасных контратак.
      Всё по делу и в Баку шансов мало.
      Хороший Малый
      Хороший Малый
         358 / 808
      вчера в 23:33
      Шансов мало,но надо сделать чудо.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         9 / 808
      вчера в 23:30
      Тулякам удачи, простите что фланги забрали((
      Bazuka-Limon
      Bazuka-Limon
         552 / 808
      вчера в 23:21
      спартаковскую болезнь Черевченко привез в Тулу. но если кроме шуток то можно и в двух словах - позорная игра.
      Зидан 1972
      Зидан 1972
         395 / 808
      вчера в 23:20
      Нефтчи удачи!!Заслужил по сегодняшнему матчу!!!!!
      13 RUS
      13 RUS
         118 / 808
      вчера в 23:02
      Удачи в гостях
      FROLL 001
      FROLL 001
         2 / 808
      вчера в 22:59
      В общем начали как Спартак. По спартаковски так сказать. Гыгыгы
      Wolf77785
      Wolf77785
         262 / 808
      вчера в 22:56
      Мда уж, начнем групповой этап с 4 командами...
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