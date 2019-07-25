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«Ливерпуль» не смог переиграть «Спортинг»

вчера, 05:18

«Ливерпуль» в товарищеском матче сыграл вничью с лиссабонским «Спортингом».

Нью-Йорк, стадион Янки

«Ливерпуль» - «Спортинг» 2:2 (2:1)
Голы: Ориги 20, Вейналдум 44 - Фернандеш 4, Вендел 53

«Ливерпуль»: Миньоле, Матип, ван Дейк (Ловрен 77), Робертсон (Кент 62), Александер-Арнольд (Гомес 62), Милнер, Хендерсон (Джонс 77), Вейналдум (Лаллана 76), Окслейд-Чемберлен (Уилсон 62), Фабиньо, Ориги (Брюстер 77).
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Спортинг»: Рибейро, Матьё (Луиш 77), Нету (Коатес 61), Илори (Куарежма 83), Борха (Корреа 46), Вендел (Эдуардо 83), Думбия, Фернандеш (Браганса 83), Рафинья, Луис Феллипе (Кабрал 61), Вьетто (Дост 61).
Главный тренер: Кейзер Марсель.

Предупреждения: Нету 30, Фабиньо 88

Ранее «Ливерпуль» уступил «Севилье» и дортмундской «Боруссии».

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Все комментарии
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил Steven Gerrard 008
   171 / 808
вчера в 15:36
Ахахаха. Единственный гол, забитый с липовой пенки, это значит размазали?
Ну той пенки, с которой забили не было, там фол за пределами штрафной был, зато две других смело можно было ставить. Посмотри на ютубе запись. И выход Платини 1 в 1 засвистел боковой, а ведь офсайда не было. Так что обули вас в лапти по делу.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Эдгар Давидс
   285 / 808
вчера в 15:11
Ахахаха. Единственный гол, забитый с липовой пенки, это значит размазали?
Ptaha91
Ptaha91 ответил Эдгар Давидс
   252 / 808
вчера в 14:26
Видели дважды, зато честно. И один раз вас размазали в финале.)
Видел он два раза... :DDD зато честно :DDDDD
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил Ptaha91
   171 / 808
вчера в 14:16
ну значит в ЛЧ ) которой вам никогда не видать
Видели дважды, зато честно. И один раз вас размазали в финале.)
Ptaha91
Ptaha91 ответил Эдгар Давидс
   252 / 808
вчера в 13:57
Только не в чемпионате, а по сему снова вам быть без трофеев)))
ну значит в ЛЧ ) которой вам никогда не видать
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил Ptaha91
   171 / 808
вчера в 13:30
главное ведь, что в оф матчах Скамина будет)))
Только не в чемпионате, а по сему снова вам быть без трофеев)))
anyway
anyway
   415 / 808
вчера в 13:17
    DXTK
    DXTK
       202 / 808
    вчера в 11:02
      dzvinka
      dzvinka
         42 / 808
      вчера в 10:26
      ну у Клоппа в предсезонных матчах вообще побоку результат, в прошлое межсезонье он вратаря из юниорки выпускал центр-форвардом, к примеру, чтоб вы понимали суть.
      Он физуху ганяет, а матчи дает по 45 минут каждому, и побоку что там да как, лишь бы в ритме матча чутка набегались после физ.упражнений утренних.
      П.С. посмотрите первый гол, как п***** Симон "кривые руки, косые глаза" Миньеле пускает первый гол с 35 метров)))) уе***** сраное. Но не долго осталось, надеюсь его не будет в клубе с началом сезона.
      NbKA555
      NbKA555
         165 / 808
      вчера в 09:56
      Состав за межсезонье совсем не изменился.Даже не знаю,хорошо это или не очень
      Egorium
      Egorium
         45 / 808
      вчера в 09:38
      Спортинг с удачной игрой!
      lawr19730
      lawr19730
         296 / 808
      вчера в 08:58
      Как ван Дырк свалил и пропускать перестали)
      Ptaha91
      Ptaha91 ответил Эдгар Давидс
         252 / 808
      вчера в 08:40
      Без Скамины как малые дети - ничего не могут)
      главное ведь, что в оф матчах Скамина будет)))
      Эдгар Давидс
      Эдгар Давидс
         171 / 808
      вчера в 07:44
      Без Скамины как малые дети - ничего не могут)
      ЮЗИК
      ЮЗИК
         177 / 808
      вчера в 07:12
      Будем надеяться что это временно
      Denkuz
      Denkuz
         20 / 808
      вчера в 06:03
      Расслабились летом.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         11 / 808
      вчера в 05:58
      Товарняки не показатель!!!
      cska plus
      cska plus
         13 / 808
      вчера в 05:33
      Бывает, особенно в товарняке.
      Colchoneros
      Colchoneros
         109 / 808
      вчера в 05:22
      Так обязательно надо было?
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