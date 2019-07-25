«Ливерпуль» не смог переиграть «Спортинг»

«Ливерпуль» в товарищеском матче сыграл вничью с лиссабонским «Спортингом».
Нью-Йорк, стадион Янки
«Ливерпуль» - «Спортинг» 2:2 (2:1)
Голы: Ориги 20, Вейналдум 44 - Фернандеш 4, Вендел 53
«Ливерпуль»: Миньоле, Матип, ван Дейк (Ловрен 77), Робертсон (Кент 62), Александер-Арнольд (Гомес 62), Милнер, Хендерсон (Джонс 77), Вейналдум (Лаллана 76), Окслейд-Чемберлен (Уилсон 62), Фабиньо, Ориги (Брюстер 77).
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Спортинг»: Рибейро, Матьё (Луиш 77), Нету (Коатес 61), Илори (Куарежма 83), Борха (Корреа 46), Вендел (Эдуардо 83), Думбия, Фернандеш (Браганса 83), Рафинья, Луис Феллипе (Кабрал 61), Вьетто (Дост 61).
Главный тренер: Кейзер Марсель.
Предупреждения: Нету 30, Фабиньо 88
Ранее «Ливерпуль» уступил «Севилье» и дортмундской «Боруссии».
Он физуху ганяет, а матчи дает по 45 минут каждому, и побоку что там да как, лишь бы в ритме матча чутка набегались после физ.упражнений утренних.
П.С. посмотрите первый гол, как п***** Симон "кривые руки, косые глаза" Миньеле пускает первый гол с 35 метров)))) уе***** сраное. Но не долго осталось, надеюсь его не будет в клубе с началом сезона.
Он физуху ганяет, а матчи дает по 45 минут каждому, и побоку что там да как, лишь бы в ритме матча чутка набегались после физ.упражнений утренних.
П.С. посмотрите первый гол, как п***** Симон "кривые руки, косые глаза" Миньеле пускает первый гол с 35 метров)))) уе***** сраное. Но не долго осталось, надеюсь его не будет в клубе с началом сезона.