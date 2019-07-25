«Заря» добыла уверенную выездную победу в Лиге Европы

«Заря» удачно начала свой путь в Лиге Европы. В первом матче 2-го квалификационного раунда луганчане обыграли черногорский клуб «Будучность».
Подгорица, стадион «Под Горицом»
«Будучность» - «Заря» 1:3 (0:2)
Голы: Перович 60 - Громов 15, Громов 19, Арвеладзе 82
«Будучность»: Драгоевич, Больевич, Дамьянович, Миркович (Бойович 77), Милич, Божович (Раичкович 46), Бакич (Зарубица 46), Миич, Вучич, Перович, Стоилькович.
«Заря»: Шевченко, Хомченовский, Тымчик, Вернидуб, Иванисеня, Михайличенко (Абу-Ханна 85), Юрченко (Лунев 64), Чеберко, Громов (Арвеладзе 80), Кочергин, Будковский.
Предупреждения: Михайличенко 23, Бакич 23, Мижич 38, Миркович 48, Перович 71, Больевич 90
Напомним, ранее тульский «Арсенал» уступил «Нефтчи».