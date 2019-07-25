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«Заря» добыла уверенную выездную победу в Лиге Европы

вчера, 23:43
БудучностьЛоготип футбольный клуб Будучность (Подгорице)1 : 3Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)ЗаряМатч завершен

«Заря» удачно начала свой путь в Лиге Европы. В первом матче 2-го квалификационного раунда луганчане обыграли черногорский клуб «Будучность».

Подгорица, стадион «Под Горицом»

«Будучность» - «Заря» 1:3 (0:2)
Голы: Перович 60 - Громов 15, Громов 19, Арвеладзе 82

«Будучность»: Драгоевич, Больевич, Дамьянович, Миркович (Бойович 77), Милич, Божович (Раичкович 46), Бакич (Зарубица 46), Миич, Вучич, Перович, Стоилькович.

«Заря»: Шевченко, Хомченовский, Тымчик, Вернидуб, Иванисеня, Михайличенко (Абу-Ханна 85), Юрченко (Лунев 64), Чеберко, Громов (Арвеладзе 80), Кочергин, Будковский.

Предупреждения: Михайличенко 23, Бакич 23, Мижич 38, Миркович 48, Перович 71, Больевич 90

Напомним, ранее тульский «Арсенал» уступил «Нефтчи».

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Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   226 / 808
сегодня в 02:14
молодцы!!!
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
вчера в 23:51
Практически вышли
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