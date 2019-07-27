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Дриусси: «Мне российский футбол нравится. Это — мое»

сегодня, 13:14

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением об уровне РПЛ

Российский чемпионат изначально выглядел очень конкурентным. Любая команда из низов турнирной таблицы может выиграть у первой. И вообще может произойти все что угодно. Мое мнение на этот счет не изменилось и сейчас. Так что мне российский футбол нравится. Это — мое.

Ранее Дриусси рассказал о своей адаптации в России. 

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Все комментарии
tuman960
tuman960 ответил VV V
   470 / 836
сегодня в 21:05
Уточнение: Дриусси нравится получать, именно получать, российские деньги из бюджета страны, а не российский футбол.
кому чего!!Кому нравиться везде гадить на Зенит!!!КАЖДОМУ СВОЁ!!!Й
VV V
VV V
   191 / 836
сегодня в 16:07
Уточнение: Дриусси нравится получать, именно получать, российские деньги из бюджета страны, а не российский футбол.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 836
сегодня в 15:53
"Любая команда из низов турнирной таблицы может выиграть у первой." - нельзя такое говорить накануне матча первой команды с 14-й....."накаркать" можно...)))

А в целом всё ОК.....Дриусси походит нашему футболу...А наш футбол навится Дриусси....

Удачного сезона Себастьену....!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   208 / 836
сегодня в 14:48
Удачи в Лиге Чемпионов!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 836
сегодня в 14:24
Средний наш чемп по уровню, что ни говори...
ДСА
ДСА
   164 / 836
сегодня в 14:13
А все равно налево смотрит.
real-fk
real-fk
   311 / 836
сегодня в 14:11
Когда получаешь такие деньги, которых раньше не видел, и не такое скажешь!
MAUS
MAUS
   245 / 836
сегодня в 14:02
каким был Дриусси по началу и сейчас, большая разница!
матереет Себастьян,
молодец так держать!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   181 / 836
сегодня в 13:53
...а Зенитушке в некоторых матчах можно вообще не играть...
... газпрёмовские содержанки сами всё сделают....в лучшем виде....
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   36 / 836
сегодня в 13:53
Дриусси не плох, но бывает не стабилен.
11-и метровый
11-и метровый
   59 / 836
сегодня в 13:50
В российском чемпионате могут быть юбилейные липовые чемпионы один раз в 16 лет.
Не спартак
Не спартак
   331 / 836
сегодня в 13:48
Дриусси не отметил, что и любая команда может проиграть не играющему спартаку с прикормленным судьей.
RussianMango
RussianMango
   88 / 836
сегодня в 13:47
Последний аргомогикан, всеми частями тела держится за газовый мешок. Стыдно за зенит.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   298 / 836
сегодня в 13:40
Нравится сидеть на газпромовской лавке получая 5 млн евро
itujan
itujan
   45 / 836
сегодня в 13:36
Удачи Дриусси!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 836
сегодня в 13:23
Дриусси неплох, очень работоспособный. Только хотелось бы видеть от него больше креатива, сейчас он, скорее, игрок, помогающий в атаке, и это неплохо, но в ЛЧ интерсивность будет куда больше.
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 836
сегодня в 13:22
Себастьян!

Чтобы в полной мере испытать на своей шкуре всю прелесть российского футбола, сходи в аренду, например, в Енисей))
Maxim Ryabinin
Maxim Ryabinin
   452 / 836
сегодня в 13:19
Единставенный Аргентинец который и должен был раскрыться. За ним перед переходом в Зенит топ клубы смотрели. Я не понимаю людей которые орут на покупали Аргентинцев и тд, а они днари. Это и сразу было понятно, когда их покупали. Еще Маммана в Зените норм был до травмы.
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