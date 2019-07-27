Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением об уровне РПЛ.
Российский чемпионат изначально выглядел очень конкурентным. Любая команда из низов турнирной таблицы может выиграть у первой. И вообще может произойти все что угодно. Мое мнение на этот счет не изменилось и сейчас. Так что мне российский футбол нравится. Это — мое.
Ранее Дриусси рассказал о своей адаптации в России.
А в целом всё ОК.....Дриусси походит нашему футболу...А наш футбол навится Дриусси....
Удачного сезона Себастьену....!!!
А в целом всё ОК.....Дриусси походит нашему футболу...А наш футбол навится Дриусси....
Удачного сезона Себастьену....!!!
матереет Себастьян,
молодец так держать!
матереет Себастьян,
молодец так держать!
... газпрёмовские содержанки сами всё сделают....в лучшем виде....
... газпрёмовские содержанки сами всё сделают....в лучшем виде....
Чтобы в полной мере испытать на своей шкуре всю прелесть российского футбола, сходи в аренду, например, в Енисей))
Чтобы в полной мере испытать на своей шкуре всю прелесть российского футбола, сходи в аренду, например, в Енисей))