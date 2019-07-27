Нападающий «Зенита» поделился мнением об уровне РПЛ .

Российский чемпионат изначально выглядел очень конкурентным. Любая команда из низов турнирной таблицы может выиграть у первой. И вообще может произойти все что угодно. Мое мнение на этот счет не изменилось и сейчас. Так что мне российский футбол нравится. Это — мое.