«Зенит» договорился о трансфере Кругового

Сообщается, что «Зенит» и «Уфа» договорились о трансфере защитника Данила Кругового.
По условиям договора 21-летний футболист останется в «Уфе» до конца текущего сезона на правах аренды. «Зенит» предложил «Уфе» 1 млн евро за игрока.
Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду «сине-бело-голубых», однако затем отправился в «Уфу».
Или как там получается, перешёл из Зенита-2 в Зенит, а кто то просто положил в карман 1 мпн. евро
Или как там получается, перешёл из Зенита-2 в Зенит, а кто то просто положил в карман 1 мпн. евро
https://www.youtube.com/watch?v=h4NIOOG8ux0
https://www.youtube.com/watch?v=0rAK0Y3rmQU