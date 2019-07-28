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«Зенит» договорился о трансфере Кругового

сегодня, 11:43

Сообщается, что «Зенит» и «Уфа» договорились о трансфере защитника Данила Кругового

По условиям договора 21-летний футболист останется в «Уфе» до конца текущего сезона на правах аренды. «Зенит» предложил «Уфе» 1 млн евро за игрока

Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду «сине-бело-голубых», однако затем отправился в «Уфу».

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Все комментарии
161регион
161регион
   118 / 828
сегодня в 15:16
На народном достоянии можно и повые........
Denkuz
Denkuz ответил Ваня лучший
   31 / 828
сегодня в 15:09
А вроде по регламенту в заявке 25 человек. А в Зените уже 56. Этот 57й будет?
Только не Головен.
Mangur
Mangur
   194 / 828
сегодня в 15:03
Дальше будет виражный ,барьерный ,Копытный.
Ваня лучший
Ваня лучший
   104 / 828
сегодня в 14:27
А вроде по регламенту в заявке 25 человек. А в Зените уже 56. Этот 57й будет?
Сп62
Сп62
   180 / 828
сегодня в 14:19
Миром правит капитал.
ermak6848
ermak6848
   158 / 828
сегодня в 14:18
как проявит себя в аренде - такой будет результат...
Морозовский
Морозовский
   5 / 828
сегодня в 14:01
На лавке лазурной станет упакованной дыркой от круга.
морозз
морозз ответил ДСА
   14 / 828
сегодня в 13:50
Зенит - главный работорговлеческий клуб.
Спартак - это легендарный вождь рабов...крушивший в древние Римские времена бомжей и коней! И по сию пору страдавшие не по детски!
112910415
112910415
   75 / 828
сегодня в 13:48
эх, Круговой...
морозз
морозз
   14 / 828
сегодня в 13:47
У бомжей скоро скамейка запасных будет овалом по всему стадиону, прикольно так! Но стыдно не за Зенит и даже не за легенду Питера Заболотного...стыдно парни за Гену Орлова!
Rattlehead
Rattlehead
   140 / 828
сегодня в 13:45
Очередная потеря для отечественного футбола.
Vave666
Vave666 ответил АИМ БОТ
   389 / 828
сегодня в 13:41
главное забалотного не отпускать и вернуть паредаса,людям хочется веселья,хотя ПСЖ хочет избавиться от шлака,даешь в зенит????
Чтобы твоё веселье сбить, напишу всего 1 слово: Тамбов!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   191 / 828
сегодня в 13:30
сами вырастили, потом сами продали, потом сами выкупили, и сами в аренду отдали))) как с того мультика "зачем я корову свою продаю, такая корова нужна самому")))
Z. Kramer
Z. Kramer
   173 / 828
сегодня в 13:29
Нормальный такой бизнес, отпустить игрока бесплатно, чтобы потом купить за лям.

Или как там получается, перешёл из Зенита-2 в Зенит, а кто то просто положил в карман 1 мпн. евро
Kresi frok
Kresi frok
   207 / 828
сегодня в 13:28
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Faustello
       15 / 828
    сегодня в 13:18
    Переживают бедолаги )) https://www.youtube.com/watch?v=0rAK0Y3rmQU
    Вчера у них было другое настроение. Гыгыгы
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил Faustello
       18 / 828
    сегодня в 13:15
    Да могли бы привыкнуть уже) Почти 2 десятилетия подобное творится.
    Faustello
    Faustello ответил ПерекатиПоле
       4 / 828
    сегодня в 13:03
    Чёта торосят, после того как им вчера Волк все домики порушил, плющит не по детски. Пишут бессвязно, мысль четко сформулировать не могут, все пасквили пропитаны ложью и завистью.
    Переживают бедолаги ))
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       18 / 828
    сегодня в 13:01
      Брулин
      Брулин
         46 / 828
      сегодня в 12:58
      Если Круговой бужет пахать и не ныть, то сможет играть в основном составе. Пример - Оздоев.
      Шуnя771
      Шуnя771
         34 / 828
      сегодня в 12:50
      Лимон туда..., лимон сюда.... Вот, что делает пропан-бутан живородящий, Земли - матушки, кормилицы)))
      Faustello
      Faustello ответил ДСА
         4 / 828
      сегодня в 12:48
      Зенит - главный работорговлеческий клуб.
      Не, это Спартак, а Зенит главный консервный завод ))
      ДСА
      ДСА
         144 / 828
      сегодня в 12:47
      Зенит - главный работорговлеческий клуб.
      Faustello
      Faustello ответил Литейный 4
         4 / 828
      сегодня в 12:45
      До конца сезона получит игровую практику. Гыгыгы
      Ага, а потом будет круговертить на вашей лавке ))
      АИМ БОТ
      АИМ БОТ
         193 / 828
      сегодня в 12:38
      Господи хоть бы все получилось у проекта и купили бы еще четвертый или пятый состав,ну так что бы нам было всем веселее
      particular
      particular
         6 / 828
      сегодня в 12:36
      Похоже на игру в Монополию, когда упакованный игрок метит фишками всё что попадается и на всякий случай, - с надеждой на получение дивидендов в отдалённой перспективе..:))
      VV V
      VV V
         146 / 828
      сегодня в 12:36
      1 млн евро-это скрытая спонсорская помощь Зенита Уфе....., потому что Круговой ни разу не выйдет на поле за всё пребывание в коммунизме.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         9 / 828
      сегодня в 12:35
      Домой парень хочет - это нормально!!!
      АИМ БОТ
      АИМ БОТ
         193 / 828
      сегодня в 12:30
      главное забалотного не отпускать и вернуть паредаса,людям хочется веселья,хотя ПСЖ хочет избавиться от шлака,даешь в зенит????
      post-navigator
      post-navigator
         70 / 828
      сегодня в 12:29
      Модераторы, прифет Тамбофу :)
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