«Зенит» договорился о трансфере Кругового

сегодня, 11:43

Сообщается, что «Зенит» и «Уфа» договорились о трансфере защитника .

По условиям договора 21-летний футболист останется в «Уфе» до конца текущего сезона на правах аренды. «Зенит» предложил «Уфе» 1 млн евро за игрока.

Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду «сине-бело-голубых», однако затем отправился в «Уфу».