Газизов: «„Уфа“ не тянет условия „Зенита“ по Заболотному»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с возможным переходом в уфимский клуб нападающего «Зенита» Антона Заболотного.
Не помню, когда мы обозначили интерес. Это было вроде бы месяц назад. Просто разговаривали, объясняли, что мы готовы сотрудничать. Антон знает наш клуб, знает ребят из команды, мы лично знакомы, и он сам, в принципе, изъявил желание перейти. Дело в другом – мы не тянем условия «Зенита». Они выдвинули свои требования, мы – свои. Руководство «сине-бело-голубых» пока думает. Но это их право, это их игрок.
Переговоры могут завершиться и 30 августа, а могут и раньше. Может быть, Антон решит уйти в другой клуб. Эти вопросы не к нам, «Зенит» имеет права на футболиста, он находится в их системе. Естественно, это им решать вместе с игроком, на каких условиях и куда осуществить его переход.
Зенит же не соглашается...не понимая....почему должен платить дважды...при покупке игрока....и при продаже....))
Зенит же не соглашается...не понимая....почему должен платить дважды...при покупке игрока....и при продаже....))
Кто ж кроме Питера потянет его лям евро ???
Кто ж кроме Питера потянет его лям евро ???
Антоха- Чемпион страны!!!! С удивительной статой, 1 гол в чемпионате и за сборную матчей 5 гонял и всё в пустую)
Какая Уфа его может потянуть??) Газизов может лисьи шапки и башкирский мёд решил Газпрому подогнать?)
Это твёрдый игрок Зенита!!! 1й номер на твёрдой лавке!!!
Руки прочь от Антона Заболотного!!!!)
Антоха- Чемпион страны!!!! С удивительной статой, 1 гол в чемпионате и за сборную матчей 5 гонял и всё в пустую)
Какая Уфа его может потянуть??) Газизов может лисьи шапки и башкирский мёд решил Газпрому подогнать?)
Это твёрдый игрок Зенита!!! 1й номер на твёрдой лавке!!!
Руки прочь от Антона Заболотного!!!!)