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Газизов: «„Уфа“ не тянет условия „Зенита“ по Заболотному»

сегодня, 01:34

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с возможным переходом в уфимский клуб нападающего «Зенита» Антона Заболотного.

Не помню, когда мы обозначили интерес. Это было вроде бы месяц назад. Просто разговаривали, объясняли, что мы готовы сотрудничать. Антон знает наш клуб, знает ребят из команды, мы лично знакомы, и он сам, в принципе, изъявил желание перейти. Дело в другом – мы не тянем условия «Зенита». Они выдвинули свои требования, мы – свои. Руководство «сине-бело-голубых» пока думает. Но это их право, это их игрок.

Переговоры могут завершиться и 30 августа, а могут и раньше. Может быть, Антон решит уйти в другой клуб. Эти вопросы не к нам, «Зенит» имеет права на футболиста, он находится в их системе. Естественно, это им решать вместе с игроком, на каких условиях и куда осуществить его переход.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   149 / 815
сегодня в 03:31
Зенит подвинется.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 815
сегодня в 03:29
Клубы, с которыми ведуться переговоры, настаивают, что это Зенит должен платить новой команде ,за то что приютят "легенду".....
Зенит же не соглашается...не понимая....почему должен платить дважды...при покупке игрока....и при продаже....))
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 815
сегодня в 02:57
Быстро Антохе в ПФЛ надоело, а ведь совсем недавно не хотел уходить из Зенита!!!
Кто ж кроме Питера потянет его лям евро ???
Vladimir808
Vladimir808
   227 / 815
сегодня в 02:41
Да ужжжж)))))))
Антоха- Чемпион страны!!!! С удивительной статой, 1 гол в чемпионате и за сборную матчей 5 гонял и всё в пустую)
Какая Уфа его может потянуть??) Газизов может лисьи шапки и башкирский мёд решил Газпрому подогнать?)
Это твёрдый игрок Зенита!!! 1й номер на твёрдой лавке!!!
Руки прочь от Антона Заболотного!!!!)
Comdiv
Comdiv
   23 / 815
сегодня в 02:11
Заболотный не какой-нибудь свиной шлак.
морозз
морозз
   17 / 815
сегодня в 01:47
Легенду Зенита на части рвут топ клубы второй половины таблицы!
Zenit_84
Zenit_84
   84 / 815
сегодня в 01:47
Ну потянуло в Уыу
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