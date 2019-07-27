Газизов: «„Уфа“ не тянет условия „Зенита“ по Заболотному»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с возможным переходом в уфимский клуб нападающего «Зенита» .

Не помню, когда мы обозначили интерес. Это было вроде бы месяц назад. Просто разговаривали, объясняли, что мы готовы сотрудничать. Антон знает наш клуб, знает ребят из команды, мы лично знакомы, и он сам, в принципе, изъявил желание перейти. Дело в другом – мы не тянем условия «Зенита». Они выдвинули свои требования, мы – свои. Руководство «сине-бело-голубых» пока думает. Но это их право, это их игрок.

Переговоры могут завершиться и 30 августа, а могут и раньше. Может быть, Антон решит уйти в другой клуб. Эти вопросы не к нам, «Зенит» имеет права на футболиста, он находится в их системе. Естественно, это им решать вместе с игроком, на каких условиях и куда осуществить его переход.