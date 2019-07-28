Рахимич: «Шансы ЦСКА и „Локомотива“ в дерби равны»

ЦСКА и «Локомотив» имеют равные шансы на победу в матче третьего тура РПЛ . Такое мнение высказал бывший полузащитник армейцев .

Дерби есть дерби, так что не надо смотреть на результаты прошлых матчей, чтобы рассуждать о счете в предстоящей игре. Обе команды набирают форму, с каждым матчем играют лучше и лучше. Дерби будет интересным, команды имеют равные шансы на победу, конечно, лично я надеюсь, что ЦСКА выиграет. Обе команды имеют травмированных игроков, но я уверен, что Виктор Ганчаренко и Юрий Сёмин придумают что-нибудь.