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Рахимич: «Шансы ЦСКА и „Локомотива“ в дерби равны»

сегодня, 13:35
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

ЦСКА и «Локомотив» имеют равные шансы на победу в матче третьего тура РПЛ. Такое мнение высказал бывший полузащитник армейцев Элвер Рахимич.

Дерби есть дерби, так что не надо смотреть на результаты прошлых матчей, чтобы рассуждать о счете в предстоящей игре. Обе команды набирают форму, с каждым матчем играют лучше и лучше. Дерби будет интересным, команды имеют равные шансы на победу, конечно, лично я надеюсь, что ЦСКА выиграет. Обе команды имеют травмированных игроков, но я уверен, что Виктор Ганчаренко и Юрий Сёмин придумают что-нибудь.

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Все комментарии
Bладимиp
Bладимиp
   30 / 828
сегодня в 15:07
Локомотив посильнее.
амурец
амурец
   116 / 828
сегодня в 14:41
фаворита явно нет, но Локо удачи
cska plus
cska plus
   13 / 828
сегодня в 14:37
Шансы равны но удачи армейцам!
Байкал-38
Байкал-38
   8 / 828
сегодня в 14:16
Игра будет интересная, у каждого будет своё желание победить.
Локо удачи и победы!!!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   317 / 828
сегодня в 14:09
Шансы не равны.
112910415
112910415
   75 / 828
сегодня в 13:58
51-49 в пользу Локо
ДАША Д
ДАША Д
   132 / 828
сегодня в 13:56
50 процентов ничья, 50 процентов не ничья.
drug01
drug01
   105 / 828
сегодня в 13:53
Значит будет ничейка
VIPded
VIPded
   57 / 828
сегодня в 13:50
Удачи ЦСКА!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 828
сегодня в 13:45
Будем понаблюдать. Состав у Локо конечно посолидней!!! Но надеюсь, молодняк наш не оплошает!!!
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