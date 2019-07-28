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Назаров в стихах отреагировал на поражение «Спартака» от «Тамбова»

сегодня, 11:49
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Актер театра и кино Дмитрий Назаров, являющийся болельщиком «Спартака», в Инстаграме в стихах прокомментировал поражение московской команды от «Тамбова» (0:2) в матче 3-го тура РПЛ.

Мне надоели ваши бредни:
Каррера, Кононов, «Спартак»!
Итог бессмысленный и вредный –
Инсульт, изжога и инфаркт!
Чтоб лапы хищные фанатов
Меня не брали за грудки,
Я ухожу легко, без мата,
Сложив доспехи, меч и латы,
Не называя виноватых,
Иду болеть за городки.
Там судьи есть, но не мешают,
А вместо тренера — физрук,
Трибуны мало что решают,
Лишь верный глаз, да крепость рук.
И биту взяв высоким хватом,
Разносишь чурки с треском всласть,
А если оскорбят фанаты,
То можно сильно… не попасть!

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Все комментарии
bio
bio
сегодня в 15:26
Молодец! Уважуха! Реально это пи....у!!!
Egorium
Egorium
   42 / 828
сегодня в 15:08
Началось....
13 RUS
13 RUS
   109 / 828
сегодня в 14:55
Повар плюет в пупсиков
Сп62
Сп62
   180 / 828
сегодня в 14:37
Спартак начали разваливать оголтелые болельщики травлей недавних кумиров. Сегодня мы пожинаем их плоды. Пример Ростова.может образумит ура-патриотов.
RomM84
RomM84
   489 / 828
сегодня в 14:36
+
ЮЗИК
ЮЗИК
   250 / 828
сегодня в 14:35
Хороший стих, понимаю обречённость болельщиков
Правдин Семён
Правдин Семён
   61 / 828
сегодня в 14:33
Уважение к нему давно пропало. Он или спился или кукушкой поехал. Или всё вместе.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   154 / 828
сегодня в 14:25
Тактику страуса выбрал автор, чтож, кому-то помогает
Питер Ман
Питер Ман
   22 / 828
сегодня в 14:23
Назарову спасибо от болельщиков всей страны за стих про гуся-физрука, с которого и начался великий развал пупсиков!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   62 / 828
сегодня в 14:22
-Ну чего тут непонятного-то? Вот "Тамбов",вот мы...ну?
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   55 / 828
сегодня в 14:13
Отличные стихи. Ждём перлы от Рейнгольда. )))
Bastardo
Bastardo ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   244 / 828
сегодня в 13:56
Мясные опомнитесь. Переобуйтесь уже наконец то!!! Ведь есть же Локомотив там, Торпедо или Сатурн с Чертаново например. Подумайте на досуге.
>Локомотив
Тот же самый Зенит, но из Москвы. Алсо, если паровозы не переобулись со Смородской, то чего мы-то должны? Да и червь был в разы страшнее Федуна.
>Торпедо
Они пока ещё не в вышке. Авдеев неплохо начал, но если это второй Галицкий, то будет стыдно
>Сатурн
В том-то и дело, что его почти нет.
>Чертаново
Ларин хорош, но они никак вышку не вытянут. И хороших игроков они вынуждены продавать.

Вообще лучше переставать смотреть рпл, она вся начинает загнивать.
112910415
112910415
   75 / 828
сегодня в 13:55
классик разочаровывает
морозз
морозз ответил SHMEL
   14 / 828
сегодня в 13:52
У Назарова он так же был в сердце,даже поболее чем у многих,но он его выковырял оттуда ножом для разделки свиных туш.
Каждый человек совершает поступок, а вот правильный он или неправильный это уже не нам решать!
SHMEL
SHMEL ответил морозз
   69 / 828
сегодня в 13:51
Ещё не хватает заунывных песен Бубнова и Рейнгольда, не понимают эти ветераны, что Спартак в наших сердцах а не в их песнях!
У Назарова он так же был в сердце,даже поболее чем у многих,но он его выковырял оттуда ножом для разделки свиных туш.
Nikola45
Nikola45
   60 / 828
сегодня в 13:50
Приблежается великий день! День Шарфопада ))
В Питере пять! )) В Питере Тире пять ))
SHMEL
SHMEL
   69 / 828
сегодня в 13:47
    Nikola45
    Nikola45 ответил mihaluch
       60 / 828
    сегодня в 13:46
    Скоро про "Спартак" начнут басни писать типа: "Мартышка и Спартак", "Спартак и Моська".
    Скорее Слон и тарасенок ))
    Верг
    Верг
       271 / 828
    сегодня в 13:31
    Назарову после каждого стишка полный бак федун заправляет)
    Faustello
    Faustello ответил real-fk
       4 / 828
    сегодня в 13:23
    вообще не пойму, о чем его стихи.
      mihaluch
      mihaluch
         66 / 828
      сегодня в 13:23
      Скоро про "Спартак" начнут басни писать типа: "Мартышка и Спартак", "Спартак и Моська".
      1asss
      1asss
      сегодня в 13:20
        свиноспартач
        свиноспартач
        сегодня в 13:18
        у нас все впереди и победы и кубки
        Faustello
        Faustello ответил cska plus
           4 / 828
        сегодня в 13:17
        Если спартак продолжит так позориться, назаров может стать известным поэтом.
        Ага очень печальным поэтом ))
        real-fk
        real-fk
           403 / 828
        сегодня в 13:15
        вообще не пойму, о чем его стихи.
        beefs
        beefs
           71 / 828
        сегодня в 13:03
        Меняй коньки на санки...
        Шуnя771
        Шуnя771
           34 / 828
        сегодня в 13:00
        Неплохо для сцены сельского Дома Культуры, но слово "чурки", можно заменить на "рюхи".
        Я НЕНАВИЖУ спартак
        Я НЕНАВИЖУ спартак
           133 / 828
        сегодня в 12:55
        Мясные опомнитесь. Переобуйтесь уже наконец то!!! Ведь есть же Локомотив там, Торпедо или Сатурн с Чертаново например. Подумайте на досуге.
        Albertinos
        Albertinos
           129 / 828
        сегодня в 12:54
        Вот и появился первый официальный болельщик городков, с инсультом и изжогой!
        311
        311 ответил Так Себе Аналитик
           37 / 828
        сегодня в 12:53
        Ты недооцениваешь Фейри, если думаешь, что он и Кононову в спину не попытается ножа ткнуть))) Я жду через неделю-две, когда "Спартак" еще раз докажет свою несостоятельность, стихов с оборотами вроде "Сюртук не под размер" или "Пиджак дешевого пошива". Правда, в "Спартаке" лайкать их уже некому, одни Бакаевы, Гулиевы и Мирзовы, а они вряд ли с Назаровым общаются, скорее, ММА в свободное время смотрят, а Гулиев еще и практикует)
        Нож в спину сменится на биту в затылок в этот раз!)
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