Назаров в стихах отреагировал на поражение «Спартака» от «Тамбова»

Актер театра и кино Дмитрий Назаров, являющийся болельщиком «Спартака», в Инстаграме в стихах прокомментировал поражение московской команды от «Тамбова» (0:2) в матче 3-го тура РПЛ.
Мне надоели ваши бредни:
Каррера, Кононов, «Спартак»!
Итог бессмысленный и вредный –
Инсульт, изжога и инфаркт!
Чтоб лапы хищные фанатов
Меня не брали за грудки,
Я ухожу легко, без мата,
Сложив доспехи, меч и латы,
Не называя виноватых,
Иду болеть за городки.
Там судьи есть, но не мешают,
А вместо тренера — физрук,
Трибуны мало что решают,
Лишь верный глаз, да крепость рук.
И биту взяв высоким хватом,
Разносишь чурки с треском всласть,
А если оскорбят фанаты,
То можно сильно… не попасть!
Тот же самый Зенит, но из Москвы. Алсо, если паровозы не переобулись со Смородской, то чего мы-то должны? Да и червь был в разы страшнее Федуна.
>Торпедо
Они пока ещё не в вышке. Авдеев неплохо начал, но если это второй Галицкий, то будет стыдно
>Сатурн
В том-то и дело, что его почти нет.
>Чертаново
Ларин хорош, но они никак вышку не вытянут. И хороших игроков они вынуждены продавать.
Вообще лучше переставать смотреть рпл, она вся начинает загнивать.
Тот же самый Зенит, но из Москвы. Алсо, если паровозы не переобулись со Смородской, то чего мы-то должны? Да и червь был в разы страшнее Федуна.
>Торпедо
Они пока ещё не в вышке. Авдеев неплохо начал, но если это второй Галицкий, то будет стыдно
>Сатурн
В том-то и дело, что его почти нет.
>Чертаново
Ларин хорош, но они никак вышку не вытянут. И хороших игроков они вынуждены продавать.
Вообще лучше переставать смотреть рпл, она вся начинает загнивать.
В Питере пять! )) В Питере Тире пять ))
В Питере пять! )) В Питере Тире пять ))
https://www.youtube.com/watch?v=9QfjF4J8pmc