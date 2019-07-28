Назаров в стихах отреагировал на поражение «Спартака» от «Тамбова»

Актер театра и кино Дмитрий Назаров, являющийся болельщиком «Спартака», в Инстаграме в стихах прокомментировал поражение московской команды от «Тамбова» (0:2) в матче 3-го тура РПЛ .

Мне надоели ваши бредни:

Каррера, Кононов, «Спартак»!

Итог бессмысленный и вредный –

Инсульт, изжога и инфаркт!

Чтоб лапы хищные фанатов

Меня не брали за грудки,

Я ухожу легко, без мата,

Сложив доспехи, меч и латы,

Не называя виноватых,

Иду болеть за городки.

Там судьи есть, но не мешают,

А вместо тренера — физрук,

Трибуны мало что решают,

Лишь верный глаз, да крепость рук.

И биту взяв высоким хватом,

Разносишь чурки с треском всласть,

А если оскорбят фанаты,

То можно сильно… не попасть!