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«Арсенал» уступил «Лиону»

вчера, 19:43

«Арсенал» проиграл «Лиону» в матче предсезонного турнира Кубок «Эмирейтс».

«Арсенал» - «Лион» 1:2 (1:0)
Голы: Обамеянг 35 - Дембеле 67, Дембеле 75.

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Чемберс (Мустафи 70), Монреаль (Медли 86), Мэйтланд-Найлс (Дженкинсон 76), Гендузи (Нкетиа 46), Джака, Мхитарян (Мартинелли 70), Уиллок (Себальос 70), Ляказетт (Нелсон 13. Джон-Джульс 76), Обамеянг (Бертон 86).

«Лион»: Антони Лопеш (Рачоппи 46), Янга-Мбива, Денайер, Дюбуа (Тете 76), Марсал, Тиагу Мендес, Диоп (Тузар 46), Жан Лукас (Ауар,46), Депай, Траоре (Фофана 76), Гуири (Дембеле 46).

Напомним, что недавно мадридский «Атлетико» разгромил «Реал» в контрольном поединке.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   334 / 817
вчера в 22:31
нужное поражение
realdogge the gunner
realdogge the gunner ответил Lyon2009
   507 / 817
вчера в 22:04
Заголовок неправильный. Правильно будет Лион обыграл Арсенал
ты матч смотрел? атаковали всю игру, не везло
Lyon2009
Lyon2009
вчера в 21:14
Заголовок неправильный. Правильно будет Лион обыграл Арсенал
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   793 / 817
вчера в 20:51
Молодцы Лионцы
ДАША Д
ДАША Д
   139 / 817
вчера в 20:23
Тула тоже не впечатлила.
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