«Арсенал» уступил «Лиону»

«Арсенал» проиграл «Лиону» в матче предсезонного турнира Кубок «Эмирейтс».
«Арсенал» - «Лион» 1:2 (1:0)
Голы: Обамеянг 35 - Дембеле 67, Дембеле 75.
«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Чемберс (Мустафи 70), Монреаль (Медли 86), Мэйтланд-Найлс (Дженкинсон 76), Гендузи (Нкетиа 46), Джака, Мхитарян (Мартинелли 70), Уиллок (Себальос 70), Ляказетт (Нелсон 13. Джон-Джульс 76), Обамеянг (Бертон 86).
«Лион»: Антони Лопеш (Рачоппи 46), Янга-Мбива, Денайер, Дюбуа (Тете 76), Марсал, Тиагу Мендес, Диоп (Тузар 46), Жан Лукас (Ауар,46), Депай, Траоре (Фофана 76), Гуири (Дембеле 46).
Напомним, что недавно мадридский «Атлетико» разгромил «Реал» в контрольном поединке.