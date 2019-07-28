«Енисей» потерпел 4-е подряд поражение в ФНЛ

«Краснодар-2» в матче 5-го тура ФНЛ обыграл «Енисей».
Красноярск, стадион «Центральный»
«Енисей» - «Краснодар-2» - 0:1 (0:0)
Гол: Таранов 88.
«Енисей»: Опарин, Рожков, Ганус (Харитонов 62), Гарбуз, Гасанов, Зотов (Ломакин 85), Савичев, Комков, Раздорских, Делькин (Долгов 64), Саркисов (Хубулов 55).
«Краснодар-2»: Адамов, Голубев, Бородин, Мартынов, Ивашин (Таранов 84), Марков, Сабуа (Сергеев 59), Черников, Мацукатов (Жигулев 64), Онугха (Кутовой 72), Халназаров (Воротников 61).
Предупреждения: Зотов 5, Халназаров 6, Марков 41, Савичев 45+1, Онугха 66, Голубев 70, Мацукатов 76, Жигулев 87, Хубулов 90+2.
Удаление: Черников 90+4.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
Результаты 4-го тура ФНЛ можно посмотреть здесь.