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«Енисей» потерпел 4-е подряд поражение в ФНЛ

сегодня, 13:17
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)0 : 1Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2Матч завершен

«Краснодар-2» в матче 5-го тура ФНЛ обыграл «Енисей».

Красноярск, стадион «Центральный»

«Енисей» - «Краснодар-2» - 0:1 (0:0)
Гол: Таранов 88. 

«Енисей»: Опарин, Рожков, Ганус (Харитонов 62), Гарбуз, Гасанов, Зотов (Ломакин 85), Савичев, Комков, Раздорских, Делькин (Долгов 64), Саркисов (Хубулов 55).

«Краснодар-2»: Адамов, Голубев, Бородин, Мартынов, Ивашин (Таранов 84), Марков, Сабуа (Сергеев 59), Черников, Мацукатов (Жигулев 64), Онугха (Кутовой 72), Халназаров (Воротников 61).

Предупреждения: Зотов 5, Халназаров 6, Марков 41, Савичев 45+1, Онугха 66, Голубев 70, Мацукатов 76, Жигулев 87, Хубулов 90+2. 
Удаление: Черников 90+4. 

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

Результаты 4-го тура ФНЛ можно посмотреть здесь.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   187 / 828
сегодня в 14:51
Руководство Енисея обжегшись на Аленичеве решило попробовать вовсе без тренера, получается забавно.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   442 / 828
сегодня в 14:32
На Багаже выезжают
protest58us
protest58us ответил Kresi frok
   440 / 828
сегодня в 13:52
Манчинни лучший тренер Италии 2018 если мне память не изменяет,Семак чемпион России и неплохие результаты с Уфой) даже тот же Керж при деле с молодежкой, Спалетти тоже востребован неплохо,Луческу вроде тоже не страдал,Боаш в китае бабок заработал на несколько поколений вперед,наши бомжевские (пусть и не наши воспитанники) все нормально живут...
КЭТиК
КЭТиК
   177 / 828
сегодня в 13:46
Втордив не за горами.
Kresi frok
Kresi frok ответил protest58us
   207 / 828
сегодня в 13:25
Сынок, ты смешно шутишь, я оценил, честно, но - Аленичев реально специалист высокого профиля ( в мерках нашего чемпионата двора ). Он не раз показывал и доказывал болельщикам что такое создание единой команды и сплоченного коллектива ( Арсенал, Енисей ). Где ваши супербомжи физруки, не одного не видать!?
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 828
сегодня в 13:23
Надо разобраться...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 828
сегодня в 13:22
Посыпались речники после вылета из вышки...
STVA 1
STVA 1
   50 / 828
сегодня в 13:17
ПФЛ ждет !!!
protest58us
protest58us
   440 / 828
сегодня в 13:17
Багаж Аленичева
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