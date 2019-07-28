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Самый быстрый гол Азмуна помог «Зениту» обыграть «Оренбург»

вчера, 15:57
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» переиграл «Оренбург» в матче 3-го тура РПЛ. Отметим, что форвард Сердар Азмун забил самый быстрый гол петербуржцев в РПЛ

Ростоши, стадион «Газовик»

«Оренбург» - «Зенит» - 0:2 (0:1)
Голы: Азмун 1, Дзюба 55 (пенальти)

«Оренбург»: Довбня, Малых (Зотов 46), Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев (Галаджан 69), Мишкич, Рикарду Алвеш, Чуканов (Фамейе 65), Деспотович.
Главный тренер: Федотов Владимир.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Терентьев (Маммана 72), Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Вильмар Барриос, Дзюба (Жирков 78), Азмун (Ерохин 69), Дриусси.
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Козлов 54, Дзюба 65, Сутормин 77, Дуглас Сантос 80, Довбня 89.

Судья: Карасев Сергей.

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Все комментарии
scikuni
scikuni
   608 / 817
сегодня в 03:38
азмун мог бы у ворот игру начать было ясно что мяч сразу туда доставят, только зачем так сразу.
Vredinka_online
Vredinka_online ответил spartach n1
сегодня в 01:18
Хорошего спонсора и поставщика очков нашли в друг друге :))
Ой кто бы говорил))) А вы как Робин Гуды просто отдаете очки бедным!!! Молодцы)
Ruslik1982
Ruslik1982
   242 / 817
вчера в 21:56
Карасев как рыба в воде в газпромовском междусобойчике, вообще страх потерял, поставить пенальти за то что зенитовец пульнул мяч в прижатый локоть. 33ство, когда половина команд чемпионата на деньгах газпрома сидит.
FERIS
FERIS
   250 / 817
вчера в 21:48
Зенит с победой!
Андрей77 4
Андрей77 4 ответил papic337
   185 / 817
вчера в 21:41
На сколько игр дисквалифицируют Карасёва?
0. Он судил так как от него требовалось... Это цирк , а не чемпионат...
Андрей77 4
Андрей77 4
   185 / 817
вчера в 21:39
Вот это позор!!! Не ставится пеналь в ворота Зенита при неестественном положении рук и ставится пенка в ворота Оренбурга, там где её вообще ставить нельзя... В этом чемпе смотреть нечего... Предлагаю раздать медали и начинать следующий...
papic337
papic337
   180 / 817
вчера в 21:25
На сколько игр дисквалифицируют Карасёва?
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил Bullкин
   347 / 817
вчера в 21:13
При атаках Оренбурга в глазах их главного тренера читался ужас！Он наверное думал: “Не да бог же идиоты забьют！Это ж попадалово на годовой бюджет！” Но Карасев избавил его от излишнего стресса. 😂😂😂
А кто игру-то сдавал? Игроки , тренер или Карасёв?
ildar_3871
ildar_3871 ответил Apsny
   258 / 817
вчера в 20:58
Самый быстрый гол Зенита в РПЛ в исполнении Азмуна.
Наш сириец , наш воспитанник , чё радуетесь то ?
ildar_3871
ildar_3871
   258 / 817
вчера в 20:57
как же мне стыдно за всех питерцев , это же игра в поддавки , а как же с футболом , вы же убили футбол !
ekliziast
ekliziast
   217 / 817
вчера в 19:46
Зениту можно было вообще не выходить на поле, всё было решено до выхода на поле. Фармклуб обязан проиграть, иначе прямая дорога в пфл расформирование в последствии.
Apsny
Apsny
   539 / 817
вчера в 19:37
Самый быстрый гол Зенита в РПЛ в исполнении Азмуна.
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 19:37
свиноботыэксперты горит не?
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Конунг Рагнар
   338 / 817
вчера в 19:37
Славнов активно оставляет комменты со всех своих фейков и лепит дизлайки
я думал вы тут мнениями делитесь а вы какие то лайки собираете ну и толку от них маечку потом дадут?)))))))))) или еще какие привелегии?))))) если ему делать нечего то пусть как и нгуша лайкает себя своими миллионами клонов толку от этого мне лично вообще без разницы набрал 10 чисто ради того чтобы ваши мнения которые нравятся отмечать
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   338 / 817
вчера в 19:16
сегодня миша дартаньян зальет горло в очередной раз и жена ничего не скажет так как у него есть отмазка
Трезвый повар
Трезвый повар
   246 / 817
вчера в 19:04
Поздравляю болельщиков Зенита с победой
kostjan 58
kostjan 58 ответил Pan43r zzzz
вчера в 19:03
Ну фанатам команд хоть бревно в глаз кинь будут защищать свой клуб.Вот такой очевидный слив не заметит только слепой, но вы будете с пеной у рта утверждать обратное.
а для чего тогда нужны фанаты-защищать свой клуб...а жизнь все расставит по своим местам.
Bullкин
Bullкин
   310 / 817
вчера в 19:01
При атаках Оренбурга в глазах их главного тренера читался ужас！Он наверное думал: “Не да бог же идиоты забьют！Это ж попадалово на годовой бюджет！” Но Карасев избавил его от излишнего стресса. 😂😂😂
kostjan 58
kostjan 58 ответил spartach n1
вчера в 18:56
Хорошего спонсора и поставщика очков нашли в друг друге :))
завидуешь...))))
spartach n1
spartach n1
   1 / 817
вчера в 18:54
Хорошего спонсора и поставщика очков нашли в друг друге :))

Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 817
вчера в 18:52
Интересно почитать "оправдашки" тех кто и Тамбов обыграть не может......))
Тут что ни говори,как ни извивайся.....а факты не сотрёшь....

Зенит 3 игры...3 победы...9 очков....1-е место в таблице...и радость болельщикам...
Спартак 3 игры...1 победа...4 очка...9-е место...судейские скандалы...и призывы к тренерской отставке...

Кому что нравится.....))
Pan43r zzzz
Pan43r zzzz ответил kastites
   568 / 817
вчера в 18:49
Уверенная победа чемпиона !!!!!!!!!!! Виват Санкт Петербург !!!!!!!!!!!
Видимо матч вы не смотрели ))))
kastites
kastites
   91 / 817
вчера в 18:47
Уверенная победа чемпиона !!!!!!!!!!!
Виват Санкт Петербург !!!!!!!!!!!
Pan43r zzzz
Pan43r zzzz ответил ПерекатиПоле
   568 / 817
вчера в 18:45
Филиалы-филиалами, а уровень игры показывают не плохой. А по твоему как должно быть? Чемпион должен влетать средненьким командам?
Ну фанатам команд хоть бревно в глаз кинь будут защищать свой клуб.Вот такой очевидный слив не заметит только слепой, но вы будете с пеной у рта утверждать обратное.
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   30 / 817
вчера в 18:41
С уверенной победой Зенит. Нас не догонят. )))
Pan43r zzzz
Pan43r zzzz
   568 / 817
вчера в 18:41
Какой шикарный пас был у первого гола ему позавидует даже Фигу(это просто мастер класс)
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил рже
   81 / 817
вчера в 18:37
    Ген Геныч
    Ген Геныч
       48 / 817
    вчера в 18:34
    Да никакого скандала не будет-все хорошо!))))))))Б.... это гребаный цирк!!!!!Можно уже сейчас давать чемпионство проекту!!!!!!!!!!Все молчали поматчу проект-Тамбов и сейчас промолчат.набрав в рот г...а и посчитав,что это нормально!!!!!
    Pan43r zzzz
    Pan43r zzzz ответил n272nm
       568 / 817
    вчера в 18:34
    Всех с победой! Все по делу, за исключением пенальти. Формально, Карасев имел право ставить на точку, но по факту это левый пеналь. Хорошо, что этот пенальти на результат не повлиял, ибо Оренбург не смог забить ни одного гола, а то сейчас вой про судейство стоял бы до небес. Зенит дежурно взял три очка, хотя Оренбург мог бы попортить крови, будь слегка удачливее. В любом случае, всех с победой, а Оренбургу спасибо за игру!
    Ну как бы он повлиял могло бы быть 1-1 если он пенку Зениту поставил.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответил Egorium
       347 / 817
    вчера в 18:33
    Откуда у свиней величие, если они в позорах купаются.
    Ну это вопрос не ко -мне , а к ним . Откуда оно у них лезет?
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