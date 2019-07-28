Самый быстрый гол Азмуна помог «Зениту» обыграть «Оренбург»

«Зенит» переиграл «Оренбург» в матче 3-го тура РПЛ. Отметим, что форвард Сердар Азмун забил самый быстрый гол петербуржцев в РПЛ.
Ростоши, стадион «Газовик»
«Оренбург» - «Зенит» - 0:2 (0:1)
Голы: Азмун 1, Дзюба 55 (пенальти)
«Оренбург»: Довбня, Малых (Зотов 46), Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Кулишев (Галаджан 69), Мишкич, Рикарду Алвеш, Чуканов (Фамейе 65), Деспотович.
Главный тренер: Федотов Владимир.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Терентьев (Маммана 72), Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Сутормин, Вильмар Барриос, Дзюба (Жирков 78), Азмун (Ерохин 69), Дриусси.
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Козлов 54, Дзюба 65, Сутормин 77, Дуглас Сантос 80, Довбня 89.
Судья: Карасев Сергей.
Тут что ни говори,как ни извивайся.....а факты не сотрёшь....
Зенит 3 игры...3 победы...9 очков....1-е место в таблице...и радость болельщикам...
Спартак 3 игры...1 победа...4 очка...9-е место...судейские скандалы...и призывы к тренерской отставке...
Кому что нравится.....))
Тут что ни говори,как ни извивайся.....а факты не сотрёшь....
Зенит 3 игры...3 победы...9 очков....1-е место в таблице...и радость болельщикам...
Спартак 3 игры...1 победа...4 очка...9-е место...судейские скандалы...и призывы к тренерской отставке...
Кому что нравится.....))
Виват Санкт Петербург !!!!!!!!!!!
Виват Санкт Петербург !!!!!!!!!!!
Хе-хе))
Хе-хе))