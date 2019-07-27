«Монако» с Головиным обыграл «Порту» в товарищеском матче

«Монако» одержал победу над «Порту» в контрольном матче. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 74 минуты.
«Порту» – «Монако» 0:1 (0:1)
Гол: Мартинш 22.
Нереализованный пенальти: Теллес 62 (вратарь)
«Порту»: Вана, Пепе (Диогу Лейте 83), Маркано (Осорио 83), Вилсон Манафа (Саравия 75), Теллес (Эштевеш 83), Данилу Перейра, Сержиу Оливейра (Накадзима 59), Баро (Зе Луиш 59), Диас (Бруну Кошта 59), Соарес (Отавиу 59), Корона (Силва 75).
«Монако»: Лекомт, Сидибе, Жемерсон, Панзо, Балло-Туре (Фостер 74), Хенрикс (Пеле 87), Фабрегас (Траоре 46), Силла (Рони Лопеш 64), Боскилиа (Шадли 64), Головин (Жил Диаш 74), Мартинш (Аолу 74).
Напомним, что недавно «Монако» обыграл «Валенсию».