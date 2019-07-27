«Монако» с Головиным обыграл «Порту» в товарищеском матче

Возвращение Карреры – опасная мечта? В «Спартаке» задумались, а Массимо не откажется. Но «Соккер.ру» предупреждает

«Аякс» меняется и нет Одним из главных открытий всего европейского прошлого сезона был «Аякс». «Соккер