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«Монако» с Головиным обыграл «Порту» в товарищеском матче

вчера, 23:21

«Монако» одержал победу над «Порту» в контрольном матче. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 74 минуты.

«Порту» – «Монако» 0:1 (0:1)
Гол: Мартинш 22.

Нереализованный пенальти: Теллес 62 (вратарь)

«Порту»: Вана, Пепе (Диогу Лейте 83), Маркано (Осорио 83), Вилсон Манафа (Саравия 75), Теллес (Эштевеш 83), Данилу Перейра, Сержиу Оливейра (Накадзима 59), Баро (Зе Луиш 59), Диас (Бруну Кошта 59), Соарес (Отавиу 59), Корона (Силва 75).

«Монако»: Лекомт, Сидибе, Жемерсон, Панзо, Балло-Туре (Фостер 74), Хенрикс (Пеле 87), Фабрегас (Траоре 46), Силла (Рони Лопеш 64), Боскилиа (Шадли 64), Головин (Жил Диаш 74), Мартинш (Аолу 74).

Напомним, что недавно «Монако» обыграл «Валенсию».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   69 / 828
сегодня в 09:27
Как и ожидалось,Монако обретает свою силу и Саша один из главных компонентов этого возрождения.
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 828
сегодня в 08:20
С победой .
11-и метровый
11-и метровый
   78 / 828
сегодня в 08:20
Новостями о пердивном Монако будут надоедать постоянно.
beefs
beefs
   71 / 828
сегодня в 07:43
А Монако какое место в чемпионате?
mihaluch
mihaluch
   66 / 828
сегодня в 07:17
Если будет играть Зе Луиш, то шансы "Краснодара" повышаются.
ДАША Д
ДАША Д
   132 / 828
сегодня в 04:30
Значит шансы у Краснодара всё-таки есть.
Багров-брат
Багров-брат
   153 / 828
сегодня в 02:53
Саньку удачи!...)))
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   7 / 828
сегодня в 01:00
Зе еще не влился...головин второй год лавку полирует или в санчасти спит...
11-и метровый
11-и метровый
   78 / 828
сегодня в 00:32
Монако с победой!
Twisted
Twisted
   478 / 828
вчера в 23:41
Большой финал такой когда то был
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 828
вчера в 23:32
Тогда уж "Монако с Головиным обыграл Порту с Зе Луишем".....))
Морозовский
Морозовский
   5 / 828
вчера в 23:24
"Монако" с Головиным - не Головин с "Монако"!
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