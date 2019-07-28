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«Арсенал» и «Ростов» забили пять голов на двоих

вчера, 18:29
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«Ростов» одержал выездную победу над «Арсеналом» в рамках 3-го тура РПЛ.

Тула, стадион Арсенал

«Арсенал» - «Ростов» 2:3 (0:1)
Голы: Луценко 67, Чаушич 90+4 - Еременко 21, Ионов 49, Шомуродов 81

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш (Комбаров 76), Григалава, Беляев, Альварес, Чаушич, Костадинов (Горбатенко 73), Ломовицкий (Банда 79), Ткачев, Лесовой, Луценко
Главный тренер: Черевченко Игорь.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Антонсен Норманн, Еременко, Попов (Глебов 69), Ионов, Байрамян (Зуев 70), Шомуродов (Сигурдарсон 84)
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Григалава 11, Козлов 27, Костадинов 37, Попов 47, Байрамян 57, Горбатенко 80

Судья: Матюнин Алексей.

Сегодня в другом матче игрового дня «Зенит» победил «Оренбург».

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   236 / 817
сегодня в 01:06
Повеселились
beefs
beefs
   99 / 817
вчера в 22:57
праздник для болельщиков...
Шуnя771
Шуnя771
   33 / 817
вчера в 22:51
Дончан с победой... Арсенальцам не унывать, сегодня был не ваш час)
11-и метровый
11-и метровый
   67 / 817
вчера в 22:14
Игра не уровня РПЛ.
Ravshan878
Ravshan878
   27 / 817
вчера в 22:02
РОСТОВ с победой. Очень рад за РОСТОВ.Победа есть победа.Так держать.
Serg3.12
Serg3.12
   21 / 817
вчера в 21:29
Радует, что Ростов успешно избавляется от игры в автобус
Всех с победой!
particular
particular
   7 / 817
вчера в 20:45
Качественная выездная победа Ростова... Солидно!..
Арсенал в играх РПЛ забивает, но оглушительных побед не выдаёт...
d_fincher
d_fincher
   75 / 817
вчера в 20:27
А все-таки Карпин тренер. Не физрук.
alex074
alex074
   194 / 817
вчера в 20:20
Опять не выразительная игра Арсенала, голы-ковыряшки и полнейший сумбур в обороне и как следствие итог 2:3. Ну и тренеры с составом опять перемудрили...Зачем Комбарова, Банду и Горбатенко оставили на замене, а не выпустили в старте? Вопросов много. И это перед ответной игрой в Баку. Ростовчане же наоборот раскатали Арсенал за счёт комбинационных действий и хороших голов
Swinsi
Swinsi
   104 / 817
вчера в 20:18
Обычный матч двух серых команд.
Расул Манаев
Расул Манаев
   322 / 817
вчера в 20:16
Рад за южан и лично за Карпина!
Еврей1
Еврей1
   74 / 817
вчера в 20:05
    Sergey Z
    Sergey Z
       297 / 817
    вчера в 20:04
    Ростовчан с победой!
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
       154 / 817
    вчера в 20:04
    По ходу Арсенал ещё не может отойти от поражения еврокубках
    Навзир
    Навзир
       416 / 817
    вчера в 19:41
    Ростов с победой, поздравляю.
    MaxRnD
    MaxRnD ответил ЮГ РОССИИ
       291 / 817
    вчера в 19:37
    На ветке Ростова куча троллей.Ростов возвращается в элиту рпл)))
    И не говори, бомбит у болезных так, что 77м и желчью вся округа заляпана )))
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответил Omaxa
       172 / 817
    вчера в 19:34
    На ветке Ростова куча троллей.Ростов возвращается в элиту рпл)))
    Omaxa
    Omaxa ответил Трезвый повар
       109 / 817
    вчера в 19:30
    Пердивный михаил славнов, игорь солнцев, гоша тамбовский, кирилл суриков, александр северный, андрей вишняков, павел амурский, андрей сибиряков, владимир балтийский, лиговский, ладожский оставил очередной пердивный коммент Ты провокатор всегда пытаешься поссорить болельщиков Ростова и Зенита своими оскорбительными комментами про Ростов Странно что настоящие болельщики Зенита не видят этого и не осаживают провокатора с 50 аккаунтами
    У ростова нет болельщиков, они даже в игре ростова со свиньями болели за свиней.
    MaxRnD
    MaxRnD ответил STVA 1
       291 / 817
    вчера в 19:28
    Макс с победой вас . Ничья не зашла .
    И тебе не хворать ))
    RussianMango
    RussianMango ответил MaxRnD
       66 / 817
    вчера в 19:27
    Будем посмотреть. Кафанов его знает, думаю усы нарастит.
    Aчиститель
    Aчиститель
       120 / 817
    вчера в 19:27
    Одно радует, что Пердивщик (ростов) выше в таблице хозяев-свиней.
    Glodor
    Glodor
       42 / 817
    вчера в 19:25
    Стыдно за такой футбол.
    MaxRnD
    MaxRnD ответил RussianMango
       291 / 817
    вчера в 19:25
    Ну там Бабурина взяли...вроде по отзывам неплох.
    Бабурин против Дюпина, как безусый юнец против Фиделя Кастро ))
    RussianMango
    RussianMango ответил Bладимиp
       66 / 817
    вчера в 19:24
      Не спартак
      Не спартак
         182 / 817
      вчера в 19:23
      Ростов пыхтит по правилам свиней своих друзей, скоро там возникнут скандалы, раздоры и появятся геи.
      RussianMango
      RussianMango ответил 11-и метровый
         66 / 817
      вчера в 19:20
      Это ты про зенит и Оренбург? Полностью с тобой согласен.
      EAGinLE
      EAGinLE
         28 / 817
      вчера в 19:18
      Обидно , но хоть голов много было .
      Bладимиp
      Bладимиp ответил Трезвый повар
         31 / 817
      вчера в 19:18
      Пердивный михаил славнов, игорь солнцев, гоша тамбовский, кирилл суриков, александр северный, андрей вишняков, павел амурский, андрей сибиряков, владимир балтийский, лиговский, ладожский оставил очередной пердивный коммент Ты провокатор всегда пытаешься поссорить болельщиков Ростова и Зенита своими оскорбительными комментами про Ростов Странно что настоящие болельщики Зенита не видят этого и не осаживают провокатора с 50 аккаунтами
      Когда свинья болеет, у нее пятак не влажный, не так ли Алсипедрес?
      VIPded
      VIPded
         58 / 817
      вчера в 19:17
      Арсенал так с Нефтчи бы бился...
      Swinsi
      Swinsi ответил Faustello
         104 / 817
      вчера в 19:16
      РПЛ прямо радует пока что результативностью! Соседей с победой! Тулякам удачи в четверг и обязательно пройти в группу ЛЕ!
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