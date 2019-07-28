«Арсенал» и «Ростов» забили пять голов на двоих

«Ростов» одержал выездную победу над «Арсеналом» в рамках 3-го тура РПЛ.
Тула, стадион Арсенал
«Арсенал» - «Ростов» 2:3 (0:1)
Голы: Луценко 67, Чаушич 90+4 - Еременко 21, Ионов 49, Шомуродов 81
«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш (Комбаров 76), Григалава, Беляев, Альварес, Чаушич, Костадинов (Горбатенко 73), Ломовицкий (Банда 79), Ткачев, Лесовой, Луценко
Главный тренер: Черевченко Игорь.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Антонсен Норманн, Еременко, Попов (Глебов 69), Ионов, Байрамян (Зуев 70), Шомуродов (Сигурдарсон 84)
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Григалава 11, Козлов 27, Костадинов 37, Попов 47, Байрамян 57, Горбатенко 80
Судья: Матюнин Алексей.
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