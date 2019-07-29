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Аршавин: «Дзюба ревнует к Лунёву?»

сегодня, 00:47
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о выборе лучшего игрока матча между «Оренбургом» и «Зенитом» в рамках 3-го тура РПЛ.  Им стал голкипер «сине-бело-голубых» Андрей Лунёв. После поединка форвард питерцев Артём Дзюба заявил, что именно он должен был получить данную награду.

Хорошо, что в этот раз лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю, что ответить. Надеюсь, что разбираюсь в футболе.

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Все комментарии
Ладожский
Ладожский
   19 / 817
сегодня в 04:38
Не велика награда, чтобы так нервничать.
cska plus
cska plus
   13 / 817
сегодня в 04:13
Грех на Гену обижаться, он по молодости не блистал умом а сейчас тем более.
Ладожский
Ладожский
   19 / 817
сегодня в 03:33
Не нужно уподобляться свиным теркам.
kilot11
kilot11
   570 / 817
сегодня в 03:09
ух уж эти 2мены
ziborock
ziborock
   47 / 817
сегодня в 01:09
В Зените все как обычно! По заветам Грозовского!)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   337 / 817
сегодня в 01:09
Куда эта посредственность- Шавкин лезет коментариями
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