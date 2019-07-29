Аршавин: «Дзюба ревнует к Лунёву?»

Бывший игрок «Арсенала» рассказал о выборе лучшего игрока матча между «Оренбургом» и «Зенитом» в рамках 3-го тура РПЛ . Им стал голкипер «сине-бело-голубых» . После поединка форвард питерцев заявил, что именно он должен был получить данную награду.

Хорошо, что в этот раз лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова, я думаю, были бы еще жестче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Луневу? Не знаю, что ответить. Надеюсь, что разбираюсь в футболе.