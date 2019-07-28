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Бышовец: «VAR вносит необходимую долю справедливости»

вчера, 23:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал победу ЦСКА над «Локомотивом» в матче 3-го тура РПЛ

Я прогнозировал, что этот матч будет равный, напряженный. Казалось, что в конце матча должен был сказаться опыт игроков, но мне кажется, что в завершающей стадии «Локомотиву» не хватило ни стандартности, ни позиционной атаки, ни реализации. ЦСКА от матча к матчу мужает и ведет становление команды. У них и в прошлом году были матчи, которые придавали игрокам уверенности в себе, сегодня они одержали заслуженную победу.

Что касается VAR, то в неназначенном пенальти есть нюансы. Когда получается рикошет к руке, то это не считается за игру рукой. Пенальти на Чалове был. На этих моментах ушло достаточно времени, но это время было оправдано. Мы видим и матч «Зенита» с «Оренбургом», и игру «Спартака» с «Тамбовом», и матч «Сочи»; это все доказывает, что VAR нужно вводить. Мне кажется, что победы, добытые за счет отсутствия должной квалификации, а может быть, и предубежденности судей, не совсем справедливы. VAR вносит необходимую долю справедливости, когда команды находятся в равных условиях.

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Все комментарии
itujan
itujan
   44 / 817
сегодня в 04:40
Какой справедливости, судьи и на поле и там одни и те же.
Swinsi
Swinsi
   104 / 817
сегодня в 03:44
Даже с VAR свиньи умудрятся выигрывать тухлые матчи.
mihaluch
mihaluch
   65 / 817
сегодня в 02:40
ВАР ВАРом, а судейский корпус нужно разогнать и набрать новый. Путинская коррупция проникла во все сферы жизни.
С детства за Тун
С детства за Тун
   9 / 817
сегодня в 01:46
На матчи пищевика обязательно нужен VAR, чтобы они не получали тухлые победы и тухлые ничейки, как с Сочи и Ростовом.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил beefs
   6 / 817
сегодня в 01:34
VAR будет применяться только для "избранных"...
Динамо с Рубином - главные избранники ?!? Им первым ВАР поставили.
beefs
beefs
   99 / 817
сегодня в 01:00
VAR будет применяться только для "избранных"...
oFANATo
oFANATo
   100 / 817
сегодня в 00:27
С VAR сегодня восторжествовала справедливость.
EAGinLE
EAGinLE
   28 / 817
сегодня в 00:25
ВАРить - значит кипятить .
Кипятить - значит чайник .
Чайник - значит Самовар .
Арсенал ждет ВАРа .
Zenit_84
Zenit_84
   86 / 817
сегодня в 00:03
Все верно
drug01
drug01
   108 / 817
вчера в 23:49
Техника нужна футболу!
Ruslik1982
Ruslik1982
   242 / 817
вчера в 23:48
Россия удивительная страна, здесь даже с VAR в открытую плюют в лицо болельщикам и смотрят ВАР только в пользу команд, которые отстегнули
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