Бышовец: «VAR вносит необходимую долю справедливости»

Бывший тренер сборной России прокомментировал победу ЦСКА над «Локомотивом» в матче 3-го тура РПЛ .

Я прогнозировал, что этот матч будет равный, напряженный. Казалось, что в конце матча должен был сказаться опыт игроков, но мне кажется, что в завершающей стадии «Локомотиву» не хватило ни стандартности, ни позиционной атаки, ни реализации. ЦСКА от матча к матчу мужает и ведет становление команды. У них и в прошлом году были матчи, которые придавали игрокам уверенности в себе, сегодня они одержали заслуженную победу.