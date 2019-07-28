Бышовец: «VAR вносит необходимую долю справедливости»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал победу ЦСКА над «Локомотивом» в матче 3-го тура РПЛ.
Я прогнозировал, что этот матч будет равный, напряженный. Казалось, что в конце матча должен был сказаться опыт игроков, но мне кажется, что в завершающей стадии «Локомотиву» не хватило ни стандартности, ни позиционной атаки, ни реализации. ЦСКА от матча к матчу мужает и ведет становление команды. У них и в прошлом году были матчи, которые придавали игрокам уверенности в себе, сегодня они одержали заслуженную победу.
Что касается VAR, то в неназначенном пенальти есть нюансы. Когда получается рикошет к руке, то это не считается за игру рукой. Пенальти на Чалове был. На этих моментах ушло достаточно времени, но это время было оправдано. Мы видим и матч «Зенита» с «Оренбургом», и игру «Спартака» с «Тамбовом», и матч «Сочи»; это все доказывает, что VAR нужно вводить. Мне кажется, что победы, добытые за счет отсутствия должной квалификации, а может быть, и предубежденности судей, не совсем справедливы. VAR вносит необходимую долю справедливости, когда команды находятся в равных условиях.
Кипятить - значит чайник .
Чайник - значит Самовар .
Арсенал ждет ВАРа .
Кипятить - значит чайник .
Чайник - значит Самовар .
Арсенал ждет ВАРа .