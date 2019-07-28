Иван Игнатьев: «Посвящаю голы Сибири, которая задыхается от лесных пожаров»

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев привлек внимание к лесным пожарам в Сибири после победы над «Сочи».
Хочется поздравить всех болельщиков «Краснодара» с победой. Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров.
Созваниваюсь с семьей и с друзьями из Ачинска и Красноярска – смог не спадает, дышать нечем. Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос.
Общая площадь пожаров в Сибири к 28 июля увеличилась до трех миллионов гектаров. Стоимость тушения возгорания в этой местности превышает размер возможного ущерба, поэтому власти решили бороться с огнем только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.
А если к этому поднять ещё НДС на 5%, то можно легко набить карм...кхм...ликвидировать все последствия наводнения в Иркутской области. И ещё останется на новую дамбу, взамен старой.
Ну, а чтобы в будущем народ не задыхался от лесных пожаров, нужно не медлить, а ввести налог на воздух. Дозированное дыхание - это залог долголетия и избавление от стрессов, ибо во время стрессов дыхание учащается - новый налог уменьшит стрессовую нагрузку россиян.
Все эти меры необходимы и желательны в самое ближайшее время. Медлить нельзя, времени на раскачку у нас нет.
А если к этому поднять ещё НДС на 5%, то можно легко набить карм...кхм...ликвидировать все последствия наводнения в Иркутской области. И ещё останется на новую дамбу, взамен старой.
Ну, а чтобы в будущем народ не задыхался от лесных пожаров, нужно не медлить, а ввести налог на воздух. Дозированное дыхание - это залог долголетия и избавление от стрессов, ибо во время стрессов дыхание учащается - новый налог уменьшит стрессовую нагрузку россиян.
Все эти меры необходимы и желательны в самое ближайшее время. Медлить нельзя, времени на раскачку у нас нет.
посвящаю голы зениту зря потраченным на судью деньгам газпрома
посвящаю голы зениту зря потраченным на судью деньгам газпрома
Понятно, что для них самих это, возможно, уже много не принесет, но дети, внуки в шоколаде будут. На самом деле ситуация с землей у нас страшная, например, бывший губернатор Ленобласти оформил на двух своих детей 20% всех земель области. И они вырубают там лес полосами и ничего не засажавают, а лес на том же Карельском перешейке растет медленно, земля скудная. Лет через 20 останется одна пустыня.
Понятно, что для них самих это, возможно, уже много не принесет, но дети, внуки в шоколаде будут. На самом деле ситуация с землей у нас страшная, например, бывший губернатор Ленобласти оформил на двух своих детей 20% всех земель области. И они вырубают там лес полосами и ничего не засажавают, а лес на том же Карельском перешейке растет медленно, земля скудная. Лет через 20 останется одна пустыня.
- Все победы Спартака посвящаю своей семье и своему благополучию!!!
- Все победы Спартака посвящаю своей семье и своему благополучию!!!
Причинно-следственные связи ищите....
Причинно-следственные связи ищите....