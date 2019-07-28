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Иван Игнатьев: «Посвящаю голы Сибири, которая задыхается от лесных пожаров»

вчера, 22:58
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Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев привлек внимание к лесным пожарам в Сибири после победы над «Сочи».

Хочется поздравить всех болельщиков «Краснодара» с победой. Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров.

Созваниваюсь с семьей и с друзьями из Ачинска и Красноярска – смог не спадает, дышать нечем. Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос.

Общая площадь пожаров в Сибири к 28 июля увеличилась до трех миллионов гектаров. Стоимость тушения возгорания в этой местности превышает размер возможного ущерба, поэтому власти решили бороться с огнем только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры. 

Иван Игнатьев: «Посвящаю голы Сибири, которая задыхается от лесных пожаров»

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель
   120 / 817
сегодня в 04:08
Воров, грабящих и поджигающих Сибирь больше, чем голов у Ивана Игнатьева.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   38 / 817
сегодня в 03:43
Пожары в Сибири - это плохо, конечно, но поправимо. Нужно в будущем году ещё на пять лет поднять пенсионный возраст, а деньги отправить на счета в офш...кхм...на высаживание молодых сосен, ёлок и дубов. Каждый увеличенный год выхода на пенсию принесёт по миллиону гектаров с новыми деревьями, в плюсе ещё останемся.
А если к этому поднять ещё НДС на 5%, то можно легко набить карм...кхм...ликвидировать все последствия наводнения в Иркутской области. И ещё останется на новую дамбу, взамен старой.
Ну, а чтобы в будущем народ не задыхался от лесных пожаров, нужно не медлить, а ввести налог на воздух. Дозированное дыхание - это залог долголетия и избавление от стрессов, ибо во время стрессов дыхание учащается - новый налог уменьшит стрессовую нагрузку россиян.
Все эти меры необходимы и желательны в самое ближайшее время. Медлить нельзя, времени на раскачку у нас нет.
scikuni
scikuni
   608 / 817
сегодня в 03:37
а потом
посвящаю голы зениту зря потраченным на судью деньгам газпрома
valt134
valt134
   133 / 817
сегодня в 01:55
У меня тесть работал пожарником в Сибири. Как только пожар-так их с вертолётов скидывают в район пожара для тушения. Так он рассказывал, что никакие это не грибники и туристы виновны в возникновении пожара, а наши властьимущие. Вырубают тайгу подчистую и продают, а потом поджигают-и концы в воду. Смекаете кто этим БЕСПРЕДЕЛОМ руководит? Нет? Могу озвучить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил lexatver
   2 / 817
сегодня в 01:14
Ну уж извините! За кого голосовали? За Путина? А это значит за капитализм! Капитализм это прибыль! А какую прибыль может принести тушение пожаров? Правильно-никакую. А вот сгоревший лес можно очень даже выгодно продать!
Не понимаю, как выгодно продать сгоревший лес, но вот территорию под сгоревшим лесом можно выгодно переоформить. И китайцы охотно берут в аренду огромные площади, и губернаторы сами себе оформляют землю. Прошлый губернатор Камчатского края оформил на себя миллион квадратных километров. Ну, примерно так же, как и Ткачев стал самым большим землевладельцем в России. Чинуши не дураки и понимают, что земля дорого стоит.

Понятно, что для них самих это, возможно, уже много не принесет, но дети, внуки в шоколаде будут. На самом деле ситуация с землей у нас страшная, например, бывший губернатор Ленобласти оформил на двух своих детей 20% всех земель области. И они вырубают там лес полосами и ничего не засажавают, а лес на том же Карельском перешейке растет медленно, земля скудная. Лет через 20 останется одна пустыня.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 25процентный клоун
   6 / 817
сегодня в 01:09
Чалов:посвещаю свой гол безбородову и нашему вар(смеется)
Москалев :
- Все победы Спартака посвящаю своей семье и своему благополучию!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил lexatver
   6 / 817
сегодня в 01:07
Ну уж извините! За кого голосовали? За Путина? А это значит за капитализм! Капитализм это прибыль! А какую прибыль может принести тушение пожаров? Правильно-никакую. А вот сгоревший лес можно очень даже выгодно продать!
Ну зачем сгоревший, хороший продали, а обрезки, пеньки, зараженный пусть горит, концы короче вводу!!!
hamster1979
hamster1979
   497 / 817
сегодня в 00:35
Жесть . 3 миллиона гектар - это по 3 сотки леса на каждого жителя России включая стариков и детей. В общем сгорело леса больше чем каждый за всю жизнь может себе позволить - можно сказать у каждого сгорел частный дом из бруса. Слава Путину, бджать.
lexatver
lexatver
   292 / 817
сегодня в 00:20
Ну уж извините! За кого голосовали? За Путина? А это значит за капитализм! Капитализм это прибыль! А какую прибыль может принести тушение пожаров? Правильно-никакую. А вот сгоревший лес можно очень даже выгодно продать!
particular
particular
   7 / 817
вчера в 23:52
Пожары - это часть серьёзного многоуровневого бизнеса, поэтому власти не станут, особо, шевелить булками... Для кого-то, в той же Сибири, - это способ заработать 15 тр в месяц... Не каждый мяч можно купить за столько...
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 817
вчера в 23:50
Чалов:посвещаю свой гол безбородову и нашему вар(смеется)
spartach091
spartach091
   118 / 817
вчера в 23:45
Едросне некогда, они воруют
dimagas1
dimagas1
   206 / 817
вчера в 23:36
А ОМОНУ кто голы будет посвящать?)))
ermak6848
ermak6848
   179 / 817
вчера в 23:36
хороший вы человек Иван!!!
mangoх12
mangoх12
   22 / 817
вчера в 23:26
Ну звони срочно сказочному, хотя ..на дне ты его не выцепишь. затаился окунек ... Ну тогда бери ведро и в лес .. Ты же не хочешь как во Франции..

25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 817
вчера в 23:25
Дай бог
Шуnя771
Шуnя771
   33 / 817
вчера в 23:02
Лесные пожары...

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