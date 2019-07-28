Иван Игнатьев: «Посвящаю голы Сибири, которая задыхается от лесных пожаров»

Форвард «Краснодара» привлек внимание к лесным пожарам в Сибири после победы над «Сочи».

Хочется поздравить всех болельщиков «Краснодара» с победой. Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров.

Созваниваюсь с семьей и с друзьями из Ачинска и Красноярска – смог не спадает, дышать нечем. Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос.