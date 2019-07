«Реал» представил общественности третью форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/20.

Компания Adidas разработала экипировку, исполненную в зеленом цвете, с V-образным вырезом и рукавами, дизайном напоминающими комплекты прошлых десятилетий.

Real Madrid release their third kit for 2019/20 📸 pic.twitter.com/RnfHdNGJ1T