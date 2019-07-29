Агент полузащитника «Боруссии»: «Про „Динамо“ я слышу впервые»

Гордон Стипич, агент полузащитника дортмундской «Боруссии» , прокомментировал информацию о скором переходе его клиента в «Динамо».

Много клубов интересуются Максимилианом, у него сейчас контракт с «Боруссией». Есть заинтересованность от немецких, итальянских, испанских и английских клубов. Совсем скоро решение будет принято, ведется много переговоров, но про «Динамо» я слышу впервые.