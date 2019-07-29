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Агент полузащитника «Боруссии»: «Про „Динамо“ я слышу впервые»

сегодня, 13:34

Гордон Стипич, агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа, прокомментировал информацию о скором переходе его клиента в «Динамо».

Много клубов интересуются Максимилианом, у него сейчас контракт с «Боруссией». Есть заинтересованность от немецких, итальянских, испанских и английских клубов. Совсем скоро решение будет принято, ведется много переговоров, но про «Динамо» я слышу впервые.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   245 / 805
сегодня в 14:42
Очередные сплетни журналистов
mihaluch
mihaluch
   59 / 805
сегодня в 14:30
Про Льва Яшина слышал, а про московское "Динамо" - впервые.
drug01
drug01
   104 / 805
сегодня в 14:15
Зачем эти утки?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 805
сегодня в 14:12
Тут вариантов немного...
Или этот тип - глухой....
Либо не из футбола.....
ДСА
ДСА
   156 / 805
сегодня в 14:09
Динамо - это все равно что вторая бундеслига, явное понижение.
cska plus
cska plus
   14 / 805
сегодня в 14:08
Снова шнобель слухи федуновские распускает и не без корысти.
Footbolista
Footbolista
   9 / 805
сегодня в 14:07
Ценник хочет поднять агент...
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   30 / 805
сегодня в 14:05
Очередная утка.
Novograd
Novograd
   794 / 805
сегодня в 13:50
Ну твои проблеми раз не слишиш
112910415
112910415
   58 / 805
сегодня в 13:48
у этого Филиппа , вероятно, много агентов
кто-нибудь из них слышал и про Динамо !
Mangur
Mangur
   243 / 805
сегодня в 13:43
Что то темнят
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