Агент полузащитника «Боруссии»: «Про „Динамо“ я слышу впервые»

Гордон Стипич, агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа, прокомментировал информацию о скором переходе его клиента в «Динамо».
Много клубов интересуются Максимилианом, у него сейчас контракт с «Боруссией». Есть заинтересованность от немецких, итальянских, испанских и английских клубов. Совсем скоро решение будет принято, ведется много переговоров, но про «Динамо» я слышу впервые.
Или этот тип - глухой....
Либо не из футбола.....
Или этот тип - глухой....
Либо не из футбола.....
кто-нибудь из них слышал и про Динамо !
кто-нибудь из них слышал и про Динамо !