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ЦСКА претендует на футболиста ПСВ

сегодня, 08:16

ЦСКА проявляет интерес к опорному полузащитнику ПСВ Йорриту Хендриксу, который также имеет опыт игры на позиции центрального и левого защитника.

Конкуренцию «армейцам» составят «Болонья» и немецкий клуб, название которого не разглашается. Сам 24-летний футболист предпочитает перейти в Серию А, но всё будет зависеть от предложений.

По данным transfermarkt, стоимость Хендрикса составляет 7,5 млн евро. В минувшем сезоне игрок провел 38 матчей за ПСВ, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Ранее также сообщалось, что ЦСКА заинтересовался нападающим «Интера» и сборной Румынии Георге Пушкашем.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   53 / 805
сегодня в 14:38
Похоже на утку
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Багров-брат
   65 / 805
сегодня в 14:21
Жаль. А то гены..
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 805
сегодня в 14:20
Очередной слушок??? Посмотрим???
Багров-брат
Багров-брат ответил Казанский
   145 / 805
сегодня в 14:18
Для Гинера главное,чтобы наVAR был приготовлен по иудейским традициям и выглядел кашерно))
А ты предпочитаешь наVAR по мусульмански?... Таки он тоже должен быть кашерным...)))
Багров-брат
Багров-брат ответил Владимир_Спартак
   145 / 805
сегодня в 14:13
Пушкаш наверное тоже сын знаменитого Пушкаша или внук???
Этот Пушкаш совсем из другой страны...)))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
   315 / 805
сегодня в 12:53
Если бы он хотел подарить победу ЦСКА он бы дал пенальти когда была рука у Локо.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Jeck Denielse
   315 / 805
сегодня в 12:50
С этим у ЦСКА вряд-ли есть проблемы. Расходы на стадион не считаются а у ЦСКА только там расходы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   65 / 805
сегодня в 12:06
Пушкаш наверное тоже сын знаменитого Пушкаша или внук???
Казанский
Казанский ответил Jeck Denielse
   60 / 805
сегодня в 11:32
Позорный позор не тем кто "свое" берёт не смотря на выдумки и наговоры неприятелей.... А тем кто и при открытой нескрываемой поддержке судейского корпуса и половину "своего" взять не способен.....
Стесняюсь спросить...А зениту "свое" в руководстве РПЛ приписали и в руководстве страны?А как с "чужими" играть будете в полуфинале ЛЧ?
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   308 / 805
сегодня в 11:15
Франтишек 25, «Футбал Тринец», Чехия гинер хочет в аренду взять
Ахмед Ахахауи, экс-«Волендам», Голландия а его газпром на днях берут,гена в шоке
OLESOCC
OLESOCC
   206 / 805
сегодня в 11:09
Джимми Хендрикса знаю ... Думал, Неймара хотят подписать!..
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   308 / 805
сегодня в 11:07
Кстати за левый придуманный пенальти нужно жеребцу чалову давать лучшего игрока тура,кони вы проголосовали уже в соц сетях за ребенка???
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   308 / 805
сегодня в 11:03
гинер по любому в стойло пару индейцев привезет(
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   308 / 805
сегодня в 10:59
позор коням!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Казанский
   12 / 805
сегодня в 10:57
Позорный позор не тем кто "свое" берёт не смотря на выдумки и наговоры неприятелей....
А тем кто и при открытой нескрываемой поддержке судейского корпуса и половину "своего" взять не способен.....
Казанский
Казанский ответил Jeck Denielse
   60 / 805
сегодня в 10:45
Не смотря на комменты. "тамбовом деклассированных" армейцы вчера победили справедливо... Да и вообще как совести хватает....Наговаривать на Безб ородова.....Когда самим 3 очка из 4-х подарили Москалев с Левниковым... Понабрали в начальники команд бывших судей, к уже имеющимся действующим.......И сидят ЦСКА с Зенитом поливают..))... Даже у троллей должен быть какой то кодекс...Совести... Грань стыда за которую ни ни.... Этим совесть не грозит...)))....Своим присутствием....)))
от и я про тоже))Не стыда,не совести...
Кстати зенит со всеми своими "младшими братьями" сыграл и взял дежурных 9 очков или еще КрыСы из Самары в заначке есть?))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 805
сегодня в 10:42
Не смотря на комменты. "тамбовом деклассированных" армейцы вчера победили справедливо...
Да и вообще как совести хватает....Наговаривать на Безб ородова.....Когда самим 3 очка из 4-х подарили Москалев с Левниковым...

Понабрали в начальники команд бывших судей, к уже имеющимся действующим.......И сидят ЦСКА с Зенитом поливают..))...

Даже у троллей должен быть какой то кодекс...Совести...
Грань стыда за которую ни ни....

Этим совесть не грозит...)))....Своим присутствием....)))
Казанский
Казанский ответил Ангел неБесГрешен
   60 / 805
сегодня в 10:38
Нее, он эти чаловские лямы разложит по разным карманам /оффшорам и всё равно будет изображать из себя нищеброда. И доить Россети и прочие государственные Аэрофлоты...
Для Гинера главное,чтобы наVAR был приготовлен по иудейским традициям и выглядел кашерно))
Ravshan878
Ravshan878
   27 / 805
сегодня в 10:32
Вчерашнего матча игроки Шпалыча и Гончаренко показали настоящий битву.
Борьба эмоции страсти достаточно были. Особенно паровозы до конца штурмовали.
Но так и не удалось распечатать
Игоряна Такие матчи превышает уровень. Российского футбола.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Казанский
   19 / 805
сегодня в 10:28
Ты не прав.ФК Бавария взяла кредит в Дойче Банке 250 млн.евро на покупку Чалова и после совершения сделки Гинер сможет не только Карасева купить с Безбородовым,но и саму Дзюбу с Луневым в отдельно взятом матче)))
Нее, он эти чаловские лямы разложит по разным карманам /оффшорам и всё равно будет изображать из себя нищеброда. И доить Россети и прочие государственные Аэрофлоты...
Казанский
Казанский ответил Ангел неБесГрешен
   60 / 805
сегодня в 10:21
По данным transfermarkt, стоимость Хендрикса составляет 7,5 млн евро. Ну, гинер предложит за него парочку. Типа, последние, больше нет...
Ты не прав.ФК Бавария взяла кредит в Дойче Банке 250 млн.евро на покупку Чалова и после совершения сделки Гинер сможет не только Карасева купить с Безбородовым,но и саму Дзюбу с Луневым в отдельно взятом матче)))
Footbolista
Footbolista
   9 / 805
сегодня в 10:16
Армейский душок пошел от безбородова...
Брулин
Брулин
   54 / 805
сегодня в 10:13
Опять Болонья, прям супер перспективный клуб, недавно туда перешёл Сков Ольсен которым ЦСКА интересовался. Выбор не очевидный.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 805
сегодня в 10:10
По данным transfermarkt, стоимость Хендрикса составляет 7,5 млн евро.

Ну, гинер предложит за него парочку. Типа, последние, больше нет...
korn3512
korn3512
   96 / 805
сегодня в 10:09
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       12 / 805
    сегодня в 10:06
    А как же фейр-плей...
    Ильдар Яруллин
    Ильдар Яруллин
       482 / 805
    сегодня в 09:51
    Мощный и сильный мотор нужен в центральной зоне для ЦСКА. Грубо говоря сейчас в середине поля у клуба пусто - ни Ахметов, ни Обляков не тянут позицию ЦП.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил 25процентный клоун
       35 / 805
    сегодня в 09:49
    на каком там месте спартак кстати??))
    судейство скорее в пользу Локо было
    так бы безбородов и пару пенальти назначил легко, потому что первый очень спорныйи жёлтыми бы их наградил
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       35 / 805
    сегодня в 09:47
    Нам очень нужно 3 позиции закрыть
    Опорник, левый защитник и нападающий
    drug01
    drug01
       104 / 805
    сегодня в 09:46
    Дела пошли в гору!
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