ЦСКА претендует на футболиста ПСВ

ЦСКА проявляет интерес к опорному полузащитнику ПСВ Йорриту Хендриксу, который также имеет опыт игры на позиции центрального и левого защитника.
Конкуренцию «армейцам» составят «Болонья» и немецкий клуб, название которого не разглашается. Сам 24-летний футболист предпочитает перейти в Серию А, но всё будет зависеть от предложений.
По данным transfermarkt, стоимость Хендрикса составляет 7,5 млн евро. В минувшем сезоне игрок провел 38 матчей за ПСВ, забил один гол и сделал пять результативных передач.
Ранее также сообщалось, что ЦСКА заинтересовался нападающим «Интера» и сборной Румынии Георге Пушкашем.
Ахмед Ахахауи, экс-«Волендам», Голландия а его газпром на днях берут,гена в шоке
Ахмед Ахахауи, экс-«Волендам», Голландия а его газпром на днях берут,гена в шоке
А тем кто и при открытой нескрываемой поддержке судейского корпуса и половину "своего" взять не способен.....
А тем кто и при открытой нескрываемой поддержке судейского корпуса и половину "своего" взять не способен.....
Кстати зенит со всеми своими "младшими братьями" сыграл и взял дежурных 9 очков или еще КрыСы из Самары в заначке есть?))
Кстати зенит со всеми своими "младшими братьями" сыграл и взял дежурных 9 очков или еще КрыСы из Самары в заначке есть?))
Да и вообще как совести хватает....Наговаривать на Безб ородова.....Когда самим 3 очка из 4-х подарили Москалев с Левниковым...
Понабрали в начальники команд бывших судей, к уже имеющимся действующим.......И сидят ЦСКА с Зенитом поливают..))...
Даже у троллей должен быть какой то кодекс...Совести...
Грань стыда за которую ни ни....
Этим совесть не грозит...)))....Своим присутствием....)))
Да и вообще как совести хватает....Наговаривать на Безб ородова.....Когда самим 3 очка из 4-х подарили Москалев с Левниковым...
Понабрали в начальники команд бывших судей, к уже имеющимся действующим.......И сидят ЦСКА с Зенитом поливают..))...
Даже у троллей должен быть какой то кодекс...Совести...
Грань стыда за которую ни ни....
Этим совесть не грозит...)))....Своим присутствием....)))
Борьба эмоции страсти достаточно были. Особенно паровозы до конца штурмовали.
Но так и не удалось распечатать
Игоряна Такие матчи превышает уровень. Российского футбола.
Борьба эмоции страсти достаточно были. Особенно паровозы до конца штурмовали.
Но так и не удалось распечатать
Игоряна Такие матчи превышает уровень. Российского футбола.
Ну, гинер предложит за него парочку. Типа, последние, больше нет...
Ну, гинер предложит за него парочку. Типа, последние, больше нет...
судейство скорее в пользу Локо было
так бы безбородов и пару пенальти назначил легко, потому что первый очень спорныйи жёлтыми бы их наградил
судейство скорее в пользу Локо было
так бы безбородов и пару пенальти назначил легко, потому что первый очень спорныйи жёлтыми бы их наградил
Опорник, левый защитник и нападающий
Опорник, левый защитник и нападающий