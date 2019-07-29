ЦСКА претендует на футболиста ПСВ

сегодня, 08:16

ЦСКА проявляет интерес к опорному полузащитнику ПСВ , который также имеет опыт игры на позиции центрального и левого защитника.

Конкуренцию «армейцам» составят «Болонья» и немецкий клуб, название которого не разглашается. Сам 24-летний футболист предпочитает перейти в Серию А, но всё будет зависеть от предложений.

По данным transfermarkt, стоимость Хендрикса составляет 7,5 млн евро. В минувшем сезоне игрок провел 38 матчей за ПСВ , забил один гол и сделал пять результативных передач.