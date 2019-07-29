«Спартак» заплатит за Тиля 10-15 млн евро

Голландская пресса рассказала детали о грядущем переходе полузащитника «АЗ Алкмар» Гууса Тиля в «Спартак».
Трансфер обойдется «красно-белым» в 10-15 млн евро. Отмечается, что московский клуб давно следит за 21-летним футболистом и полон решимости его заполучить.
Контракт Тиля с голландским клубом рассчитан до лета 2023 года.
– Нет это неправда, я живу в тарасовской бане и каждый вечер жду своих пупсиков. ГЫГЫГЫ.
– Нет это неправда, я живу в тарасовской бане и каждый вечер жду своих пупсиков. ГЫГЫГЫ.
Сегодня 15:06
Всё же стоит признать, что из спартака иногда переходят в ТОП клубы.
Дзюба в Зенит
---------------------
Так троллить свой клуб не каждый сможет))
Сегодня 15:06
Всё же стоит признать, что из спартака иногда переходят в ТОП клубы.
Дзюба в Зенит
---------------------
Так троллить свой клуб не каждый сможет))
– Чемоданы еще не пакую, но делаю все возможное для этого.
– Если вы переедете в Петербург, команда «Зенит» станет для вас родной?
Борис Моисеев: – Я давно болею за этот клуб, но мне почему-то постоянно приписывают какую-то личную любовь к Аршавину. Я считаю, что это неправильно, кроме Андрея, который уже, кстати, не играет в «Зените», там собрана прекрасная команда, которую возглавляет отличный тренер. Поэтому я всегда болею и переживаю за этот клуб.
-----------------------------------
БУ-ГА-ГА!!!)))))))
– Чемоданы еще не пакую, но делаю все возможное для этого.
– Если вы переедете в Петербург, команда «Зенит» станет для вас родной?
Борис Моисеев: – Я давно болею за этот клуб, но мне почему-то постоянно приписывают какую-то личную любовь к Аршавину. Я считаю, что это неправильно, кроме Андрея, который уже, кстати, не играет в «Зените», там собрана прекрасная команда, которую возглавляет отличный тренер. Поэтому я всегда болею и переживаю за этот клуб.
-----------------------------------
БУ-ГА-ГА!!!)))))))
Ясно все и понятно!
Без комментариев.
ОРУ!!!
Ясно все и понятно!
Без комментариев.
ОРУ!!!
ХрюЛуиш в Порту
Свинси Губошлёп в Севилью
Дзюба в Зенит
Хотя чаще всего карьера заканчивается печально.
ХрюЛуиш в Порту
Свинси Губошлёп в Севилью
Дзюба в Зенит
Хотя чаще всего карьера заканчивается печально.
Арбитр всесоюзной категории жестко раскритиковал судейство Сергея Карасева в матче «Оренбург» – «Зенит» (0:2).
– Пенальти на 55-й минуте не показался вам сомнительным?
– Более чем. Считаю, 11-метрового там не было. Савелий Козлов отворачивался от мяча, который все-таки попал ему в руку. Никакого умысла со стороны защитника «Оренбурга» я не увидел. Надуманный пенальти.
– Почему же Карасев назначил его?
– Потому что Карасев – формалист от природы. Решения он всегда принимает формальные.
– На 84-й минуте Вильмару Барриосу мяч в штрафной тоже попал в руку, но свисток Карасева промолчал…
– А вот это умышленная игра рукой. Надо было назначать пенальти. Во всяком случае тут оснований для такого решения было больше, чем в эпизоде с Козловым. Двойные стандарты Карасева – самое страшное, что есть в нашем футболе.
– У судьи были еще ошибки?
– Да. На 67-й минуте после прострела в штрафную «Зенита» нападающего «Оренбурга» с помощью запрещенного приема завалили на газон. Карасев стоял рядом, но не отреагировал. Получается, судья трижды ошибся в пользу «Зенита». Налицо помощь более статусному клубу. И это, увы, норма в премьер-лиге.
– То есть, Карасев был предвзят?
– А как еще это назвать? За такое судейство надо ставить двойку. При этом ошибки совершались в одну сторону. Значит, можно предположить, что дело не только в квалификации арбитра.
– Какое наказание должен понести Карасев?
– Самое жесткое. Но если так пойдет, скоро судить будет некому. Судьи порют в каждой игре. Ни тура без скандала. А руководство делает вид, что ничего страшного не происходит. Где реакция президента РФС Александра Дюкова? Нужно срочно принимать меры. Мы же убиваем свой чемпионат . Кому интересно наблюдать такой произвол?
Арбитр всесоюзной категории жестко раскритиковал судейство Сергея Карасева в матче «Оренбург» – «Зенит» (0:2).
– Пенальти на 55-й минуте не показался вам сомнительным?
– Более чем. Считаю, 11-метрового там не было. Савелий Козлов отворачивался от мяча, который все-таки попал ему в руку. Никакого умысла со стороны защитника «Оренбурга» я не увидел. Надуманный пенальти.
– Почему же Карасев назначил его?
– Потому что Карасев – формалист от природы. Решения он всегда принимает формальные.
– На 84-й минуте Вильмару Барриосу мяч в штрафной тоже попал в руку, но свисток Карасева промолчал…
– А вот это умышленная игра рукой. Надо было назначать пенальти. Во всяком случае тут оснований для такого решения было больше, чем в эпизоде с Козловым. Двойные стандарты Карасева – самое страшное, что есть в нашем футболе.
– У судьи были еще ошибки?
– Да. На 67-й минуте после прострела в штрафную «Зенита» нападающего «Оренбурга» с помощью запрещенного приема завалили на газон. Карасев стоял рядом, но не отреагировал. Получается, судья трижды ошибся в пользу «Зенита». Налицо помощь более статусному клубу. И это, увы, норма в премьер-лиге.
– То есть, Карасев был предвзят?
– А как еще это назвать? За такое судейство надо ставить двойку. При этом ошибки совершались в одну сторону. Значит, можно предположить, что дело не только в квалификации арбитра.
– Какое наказание должен понести Карасев?
– Самое жесткое. Но если так пойдет, скоро судить будет некому. Судьи порют в каждой игре. Ни тура без скандала. А руководство делает вид, что ничего страшного не происходит. Где реакция президента РФС Александра Дюкова? Нужно срочно принимать меры. Мы же убиваем свой чемпионат . Кому интересно наблюдать такой произвол?
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Без химии.
Без химии.
Футбол тут ни причем....
Футбол тут ни причем....
Но брать Гуса Тила стоящего 6 млн за 15....Аттракцион невиданной щедрости...
Аренда Шюррле на этом фоне выглядит просто образцово-показательным усиляющим трансфером....
Но брать Гуса Тила стоящего 6 млн за 15....Аттракцион невиданной щедрости...
Аренда Шюррле на этом фоне выглядит просто образцово-показательным усиляющим трансфером....