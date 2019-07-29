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«Спартак» заплатит за Тиля 10-15 млн евро

сегодня, 12:28

Голландская пресса рассказала детали о грядущем переходе полузащитника «АЗ Алкмар» Гууса Тиля в «Спартак».

Трансфер обойдется «красно-белым» в 10-15 млн евро. Отмечается, что московский клуб давно следит за 21-летним футболистом и полон решимости его заполучить.

Контракт Тиля с голландским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Дикий мужчина
   36 / 805
сегодня в 15:28
– Борис, неужели правда, что вы решили обосноваться в северной столице? – Нет это неправда, я живу в тарасовской бане и каждый вечер жду своих пупсиков. ГЫГЫГЫ.
Андрей77 4
Андрей77 4
   173 / 805
сегодня в 15:27
ой... давайте дождёмся официала.. Уже было точное подписание и не одно оказавшееся в итоге фейком...
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   132 / 805
сегодня в 15:26
– Борис, неужели правда, что вы решили обосноваться в северной столице?
– Нет это неправда, я живу в тарасовской бане и каждый вечер жду своих пупсиков. ГЫГЫГЫ.
Казанский
Казанский
   60 / 805
сегодня в 15:22
ПерекатиПоле

Сегодня 15:06
Всё же стоит признать, что из спартака иногда переходят в ТОП клубы.
Дзюба в Зенит
---------------------
Так троллить свой клуб не каждый сможет))
ziborock
ziborock
   36 / 805
сегодня в 15:19
– Борис, неужели правда, что вы решили обосноваться в северной столице?

– Чемоданы еще не пакую, но делаю все возможное для этого.

– Если вы переедете в Петербург, команда «Зенит» станет для вас родной?

Борис Моисеев: – Я давно болею за этот клуб, но мне почему-то постоянно приписывают какую-то личную любовь к Аршавину. Я считаю, что это неправильно, кроме Андрея, который уже, кстати, не играет в «Зените», там собрана прекрасная команда, которую возглавляет отличный тренер. Поэтому я всегда болею и переживаю за этот клуб.
-----------------------------------
БУ-ГА-ГА!!!)))))))
ziborock
ziborock ответил Дикий мужчина
   36 / 805
сегодня в 15:16
Это друг Дезеува сразу ясно, скоро и сам Деми с Волерой подтянуться. гыгы. Будут Спартак возрождать !
Скоро Грозовский выйдет толерантным на радость!)))
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   132 / 805
сегодня в 15:12
Это друг Дезеува сразу ясно, скоро и сам Деми с Волерой подтянуться. гыгы. Будут Спартак возрождать !
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил ПерекатиПоле
   308 / 805
сегодня в 15:10
Всё же стоит признать, что из спартака иногда переходят в ТОП клубы. ХрюЛуиш в Порту Свинси Губошлёп в Севилью Дзюба в Зенит Хотя чаще всего карьера заканчивается печально.
В топ клуб зенит?
Ясно все и понятно!
Без комментариев.
ОРУ!!!
ziborock
ziborock ответил ПерекатиПоле
   36 / 805
сегодня в 15:10
Всё же стоит признать, что из спартака иногда переходят в ТОП клубы. ХрюЛуиш в Порту Свинси Губошлёп в Севилью Дзюба в Зенит Хотя чаще всего карьера заканчивается печально.
Зато благодаря Дзюбе мы теперь знаем что Аршавин в футболе - ноль!)))
ziborock
ziborock ответил Sully
   36 / 805
сегодня в 15:09
Цорн пилит народные нефтедоллары
Газпром всю страну пилит!))) Жулье с Невы!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   16 / 805
сегодня в 15:06
Всё же стоит признать, что из спартака иногда переходят в ТОП клубы.
ХрюЛуиш в Порту
Свинси Губошлёп в Севилью
Дзюба в Зенит

Хотя чаще всего карьера заканчивается печально.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   308 / 805
сегодня в 15:06
Владимир Левитин: Карасев трижды ошибся в пользу «Зенита»
Арбитр всесоюзной категории жестко раскритиковал судейство Сергея Карасева в матче «Оренбург» – «Зенит» (0:2).

– Пенальти на 55-й минуте не показался вам сомнительным?
– Более чем. Считаю, 11-метрового там не было. Савелий Козлов отворачивался от мяча, который все-таки попал ему в руку. Никакого умысла со стороны защитника «Оренбурга» я не увидел. Надуманный пенальти.

– Почему же Карасев назначил его?
– Потому что Карасев – формалист от природы. Решения он всегда принимает формальные.

– На 84-й минуте Вильмару Барриосу мяч в штрафной тоже попал в руку, но свисток Карасева промолчал…
– А вот это умышленная игра рукой. Надо было назначать пенальти. Во всяком случае тут оснований для такого решения было больше, чем в эпизоде с Козловым. Двойные стандарты Карасева – самое страшное, что есть в нашем футболе.

– У судьи были еще ошибки?
– Да. На 67-й минуте после прострела в штрафную «Зенита» нападающего «Оренбурга» с помощью запрещенного приема завалили на газон. Карасев стоял рядом, но не отреагировал. Получается, судья трижды ошибся в пользу «Зенита». Налицо помощь более статусному клубу. И это, увы, норма в премьер-лиге.

– То есть, Карасев был предвзят?
– А как еще это назвать? За такое судейство надо ставить двойку. При этом ошибки совершались в одну сторону. Значит, можно предположить, что дело не только в квалификации арбитра.

– Какое наказание должен понести Карасев?
– Самое жесткое. Но если так пойдет, скоро судить будет некому. Судьи порют в каждой игре. Ни тура без скандала. А руководство делает вид, что ничего страшного не происходит. Где реакция президента РФС Александра Дюкова? Нужно срочно принимать меры. Мы же убиваем свой чемпионат . Кому интересно наблюдать такой произвол?
Splurgeloa
Splurgeloa
   721 / 805
сегодня в 14:55
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       620 / 805
    сегодня в 14:45
    ЭТОТ РАДУЖНЫЙ НА ЗАМЕНУ ГЛУШАКА ???

    ГЫ-ГЫ
    Ravshan878
    Ravshan878
       27 / 805
    сегодня в 14:44
    Хороший игрок.Нужно покупать. Чем быстрей тем лучше.Натуральный европейц.
    Без химии.
    Казанский
    Казанский ответил Sully
       60 / 805
    сегодня в 14:43
    чет невидно тебя было, ты уже приехал из Артека?))
    Я в Орлёнке был
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
       401 / 805
    сегодня в 14:41
    МАРКЕТИНГ...
    Футбол тут ни причем....
    Sully
    Sully ответил Казанский
       196 / 805
    сегодня в 14:41
    Согласен.Жаль,что дочерям Путина этих денег на косметику не хватит((
    чет невидно тебя было, ты уже приехал из Артека?))
    Казанский
    Казанский ответил Jeck Denielse
       60 / 805
    сегодня в 14:41
    Гастон стоил 12 млн..Хотели взять за 15 млн,.....Вопросов нет...Если бы сраслось - отличная сделка... Но брать Гуса Тила стоящего 6 млн за 15....Аттракцион невиданной щедрости... Аренда Шюррле на этом фоне выглядит просто образцово-показательным усиляющим трансфером....
    Скромный вопрос.А Зенит за болельщика Месси по фамилии Ригони на фига 12 млн.евро отвалил,если тот даже не с трибуны Виража топил?)))
    Казанский
    Казанский ответил Али Самаркандский
       60 / 805
    сегодня в 14:38
    Лучше бы голодающим детям Навального раздали.
    Согласен.Жаль,что дочерям Путина этих денег на косметику не хватит((
    Sully
    Sully ответил Jeck Denielse
       196 / 805
    сегодня в 14:36
    Гастон стоил 12 млн..Хотели взять за 15 млн,.....Вопросов нет...Если бы сраслось - отличная сделка... Но брать Гуса Тила стоящего 6 млн за 15....Аттракцион невиданной щедрости... Аренда Шюррле на этом фоне выглядит просто образцово-показательным усиляющим трансфером....
    Цорн пилит народные нефтедоллары
    311
    311 ответил Jeck Denielse
       33 / 805
    сегодня в 14:29
    Гастон стоил 12 млн..Хотели взять за 15 млн,.....Вопросов нет...Если бы сраслось - отличная сделка... Но брать Гуса Тила стоящего 6 млн за 15....Аттракцион невиданной щедрости... Аренда Шюррле на этом фоне выглядит просто образцово-показательным усиляющим трансфером....
    Скорее всего 10 млн за трансфер и 15 млн агенту!)
    RBA
    RBA ответил Roger Young
       307 / 805
    сегодня в 14:11
    Заплатит 15 миллионов за игрока, трансферная стоимость которого 6 миллионов. Браво. Очередная трансферная победа российского футбольного клуба. Покупать бревно за бешеные деньги - это по-нашему
    Так распил никто не отменял.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       305 / 805
    сегодня в 14:11
    Лучше бы голодающим детям Навального раздали.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       12 / 805
    сегодня в 14:09
    Гастон стоил 12 млн..Хотели взять за 15 млн,.....Вопросов нет...Если бы сраслось - отличная сделка...
    Но брать Гуса Тила стоящего 6 млн за 15....Аттракцион невиданной щедрости...
    Аренда Шюррле на этом фоне выглядит просто образцово-показательным усиляющим трансфером....
    Sully
    Sully ответил Багров-брат
       196 / 805
    сегодня в 14:08
    Дороговаты Тиль в мешке...))) А вот заиграет ли на эти деньги, большой вопрос...)))
    заиграет через год в ФНЛ!
    Багров-брат
    Багров-брат
       145 / 805
    сегодня в 14:07
    Дороговаты Тиль в мешке...))) А вот заиграет ли на эти деньги, большой вопрос...)))
    свиноспартач
    свиноспартач
    сегодня в 14:07
    если получится то будет серьезное приобретение
    Sully
    Sully ответил Казанский
       196 / 805
    сегодня в 14:05
    Трансфер обойдется «красно-белым» в 10-15 млн евро ----------------------------- Ничего так себе разлет в 400 млн.рублей)))
      Sully
      Sully
         196 / 805
      сегодня в 14:03
      Гусь Тиль решил завязать с карьерой футболиста?
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