«Спартак» заплатит за Тиля 10-15 млн евро

сегодня, 12:28

Голландская пресса рассказала детали о грядущем переходе полузащитника « АЗ Алкмар» в «Спартак».

Трансфер обойдется «красно-белым» в 10-15 млн евро. Отмечается, что московский клуб давно следит за 21-летним футболистом и полон решимости его заполучить.

Контракт Тиля с голландским клубом рассчитан до лета 2023 года.