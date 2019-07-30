Конте: «Мы должны вернуть „Интер“ на прежние позиции»

Главный тренер «Интера» в интервью PPTV рассказал о задачах, которые стоят перед командой в новом сезоне.

Наша цель — снова стать конкурентоспособными. Мы прекрасно знаем, что в Италии есть такая сильная команда, как «Ювентус». Затем идет «Наполи», но у «Интера» есть богатая история и традиции.

Мы должны вернуть «Интер» на прежние позиции. Это займет время, мы не можем построить небоскреб за несколько дней, но мы начали и хотим сражаться.