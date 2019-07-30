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Конте: «Мы должны вернуть „Интер“ на прежние позиции»

сегодня, 10:42

Главный тренер «Интера» Антонио Конте в интервью PPTV рассказал о задачах, которые стоят перед командой в новом сезоне.

Наша цель — снова стать конкурентоспособными. Мы прекрасно знаем, что в Италии есть такая сильная команда, как «Ювентус». Затем идет «Наполи», но у «Интера» есть богатая история и традиции.

Мы должны вернуть «Интер» на прежние позиции. Это займет время, мы не можем построить небоскреб за несколько дней, но мы начали и хотим сражаться.

Ранее Конте рассказал о состоянии своей команды. 

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   44 / 800
сегодня в 13:03
Удачи Конте и Интеру!
Robbaggio
Robbaggio ответил Эдгар Давидс
   477 / 800
сегодня в 12:49
А когда Давидс за Интер играл, ты тоже этого желал?
Ptaha91
Ptaha91 ответил Эдгар Давидс
   346 / 800
сегодня в 12:23
Да и я не против. Главное в очных встречах давить змеюк. В этом и сходство Интера и Ливера - есть лояльное судейство, значит есть и трофейчик. Скамина подтвердит.
ага, а вы похожи на Нотингем Форест, 2 кубка ЛЧ на всю жизнь)
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил Ptaha91
   64 / 800
сегодня в 12:20
Отставанием от Юве на одно очко и победой в ЛЧ?? ))) думаю фанаты Интера согласятся)
Да и я не против. Главное в очных встречах давить змеюк.
В этом и сходство Интера и Ливера - есть лояльное судейство, значит есть и трофейчик. Скамина подтвердит.
Ptaha91
Ptaha91 ответил Эдгар Давидс
   346 / 800
сегодня в 12:18
Интер вернётся так же, как и ливерка в ОПЛ.)))
Отставанием от Юве на одно очко и победой в ЛЧ?? ))) думаю фанаты Интера согласятся)
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил Ptaha91
   64 / 800
сегодня в 12:02
жду возврашения Интера , была крутая команда как и Милан.
Интер вернётся так же, как и ливерка в ОПЛ.)))
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил Шуnя771
   64 / 800
сегодня в 12:02
Можно обозначить "позицию"?
У интера одна позиция - локтевого упора)
Ptaha91
Ptaha91
   346 / 800
сегодня в 11:33
жду возврашения Интера , была крутая команда как и Милан.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 800
сегодня в 10:52
"У «Интера» есть важная история и традиции."

В открытую намекает, как и китаец ранее, что "Интер" будет снова действовать своими судейскими методами, раз про кабинетные традиции вспомнил. Совесть они там потеряли.
Шуnя771
Шуnя771
   27 / 800
сегодня в 10:46
Можно обозначить "позицию"?
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   64 / 800
сегодня в 10:44
Пусть у вас получится Вавилонская Башня)))
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   64 / 800
сегодня в 10:43
Я тоже думаю, что 7-10 места будут в самый раз.
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