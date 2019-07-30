Роналду: «„Барса“ потратила много денег за 5 лет, а так и не выиграла ЛЧ»

Нападающий «Ювентуса» оценил перспективы своей команды в следующем сезоне.

Будет ли это год «Ювентуса»? Как и всегда, впереди будут «Ювентус», «Реал» и «Барселона», но Лигу чемпионов выигрывает только один клуб.

Я приведу пример «Барселоны». Сколько денег они вложили за последние пять лет, а так и не выиграли Лигу чемпионов. Всё работает иначе. «Ювентус» очень хорошо укомплектован. Как и всегда, команда будет бороться за победу, но всё будет зависеть от разных факторов: игроков, состояния команды, травм, удачи. Мы не одержимы Лигой чемпионов. «Ювентус» победит. Если не в этом году, то через два года. У клуба есть всё, чтобы добиться победы.