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Роналду: «„Барса“ потратила много денег за 5 лет, а так и не выиграла ЛЧ»

сегодня, 10:49

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил перспективы своей команды в следующем сезоне.

Будет ли это год «Ювентуса»? Как и всегда, впереди будут «Ювентус», «Реал» и «Барселона», но Лигу чемпионов выигрывает только один клуб.

Я приведу пример «Барселоны». Сколько денег они вложили за последние пять лет, а так и не выиграли Лигу чемпионов. Всё работает иначе. «Ювентус» очень хорошо укомплектован. Как и всегда, команда будет бороться за победу, но всё будет зависеть от разных факторов: игроков, состояния команды, травм, удачи. Мы не одержимы Лигой чемпионов. «Ювентус» победит. Если не в этом году, то через два года. У клуба есть всё, чтобы добиться победы.

Роналду также выразил надежду, что выиграет шестой «Золотой мяч»,

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
   607 / 800
сегодня в 14:02
зато барса до этого выигрывала ЛЧ, пока ты плакала
NGYRZ
NGYRZ
   38 / 800
сегодня в 13:14
Все вокруг уже привыкли, что если Барселона с позором не вылетает из ЛЧ, это не Барселона.
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил Рауль и Зидан
   64 / 800
сегодня в 13:09
А лучше купить яй....ца игрокам Барселоны , дабы не упускали год за годом преимущество в 3-4 мяча .
Им и это не поможет, даже если они их блендамедом начистят)
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил поглотитель недоразумений
   64 / 800
сегодня в 13:08
так ты дописывай или смелость пропала?!!!
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил neomessi
       181 / 800
    сегодня в 13:06
    А лучше купить яй....ца игрокам Барселоны , дабы не упускали год за годом преимущество в 3-4 мяча .
    Эдгар Давидс
    Эдгар Давидс ответил Брулин
       64 / 800
    сегодня в 13:05
    Откуда у него такая уверенность, что Юве выиграет через год - два? Судьи заряжены ровно также, как и у Реала?))
    Наверное подписали Айтекина и Скамину.
    Эдгар Давидс
    Эдгар Давидс ответил Kirill Erokhin
       64 / 800
    сегодня в 13:04
    У Испанцев 60% побед при не особо адекватном судействе, если не забыл, или же Оливер правильно поставил пенальти в ворота Юве?
    Да что ты заладил. Испанские мешки работают под английскими букмекерами.
    neomessi
    neomessi
       466 / 800
    сегодня в 13:02
    По факту все правильно сказал.
    Надо было купить главу судейского департамента чем всяких футболистов))
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил 3ton
       181 / 800
    сегодня в 13:02
    Это детские отмазки , дабы прикрыть то что обо...лись
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил Kirill Erokhin
       181 / 800
    сегодня в 13:01
    На эмоциях все и вся будут оспаривать . Тем более после такого камбэка , в двойне обидно , так что их можно понять
    3ton
    3ton
       409 / 800
    сегодня в 12:59
    Барселоне надо было лучше тратить деньги на судей , как Реал с Роналду 🤣🤣 Не тем путем идут , а сейчас уже поздно , потолок с ВАР 1/8 финала, Реал не даст соврать 🤣🤣
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Рауль и Зидан
       183 / 800
    сегодня в 12:55
    Конечно правильно . И судя по тому как Ван ставит пенальти за мелацшее касание ,то там 100 процентов был бы пенальти . Потому что явный толчок был
    Я тоже считаю, что Майкл Оливер правильно поставил пенальти в матче Реал-Юве, но фанаты Юве это оспаривали, вот поэтому я и задал ему вопрос про тот пенальти.
    112910415
    112910415
       67 / 800
    сегодня в 12:55
    ещё не вечер, однако !
    Брулин
    Брулин
       50 / 800
    сегодня в 12:53
    Откуда у него такая уверенность, что Юве выиграет через год - два? Судьи заряжены ровно также, как и у Реала?))
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил Kirill Erokhin
       181 / 800
    сегодня в 12:52
    Конечно правильно . И судя по тому как Ван ставит пенальти за мелацшее касание ,то там 100 процентов был бы пенальти . Потому что явный толчок был
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Эдгар Давидс
       183 / 800
    сегодня в 12:45
    В Европе всегда хозяйничали англичане. Не наводи тень на плетень. Ты и сам всё понимаешь. Рома была острее, быстрее. Только вот две пенки не поставил судейка в ворота Сквозеров.
    Англичане всегда хозяйничали в Европе? Англия давно уже не владычица морей, и их возможности в Европе ты явно переценил, как в политике, так и в спорте.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Эдгар Давидс
       183 / 800
    сегодня в 12:43
    Ну не всегда же кабинетно-теневые методы работают. И судьи не все продажные. А про сборную ты в тему вспомнил), домашний то ЧМ тоже кабинетный был. Гола в ворота немчуры ведь не было))). Теперь по кармическим законам Сборнаяя англии лажает)
    У Испанцев 60% побед при не особо адекватном судействе, если не забыл, или же Оливер правильно поставил пенальти в ворота Юве?
    Эдгар Давидс
    Эдгар Давидс ответил Kirill Erokhin
       64 / 800
    сегодня в 12:40
    Да, видел я, только фол считается если вратарь первым был на мяче, а там игрок Ливерпуля первым коснулся мяча. А два пенальти, которые якобы не поставили в ворота Ливерпуля, это отличная актерская школа Италии.
    Хорошо, что у вас Скамина есть, с ним и школа не нужна.))
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Эдгар Давидс
       183 / 800
    сегодня в 12:39
    Обзор глянь. Первый гол сквозера вообще забили после атаки вратаря. Вратарь бы мяч в руки забрал, если бы его не сбили.
    Да, видел я, только фол считается если вратарь первым был на мяче, а там игрок Ливерпуля первым коснулся мяча. А два пенальти, которые якобы не поставили в ворота Ливерпуля, это отличная актерская школа Италии.
    Эдгар Давидс
    Эдгар Давидс ответил Kirill Erokhin
       64 / 800
    сегодня в 12:39
    Ага поэтому в Англии только Ливерпуль выиграл 6 раз, МЮ 3 раза, Форрест 2, остальные только по разу.) А в Испании Реал 13, Барса 5, в Италии Милан 6, Юве 2, Интер 3, это потому что Англичане рулили в Европе, поэтому Англия была чемпионом мира только один раз дома)).
    Ну не всегда же кабинетно-теневые методы работают. И судьи не все продажные. А про сборную ты в тему вспомнил), домашний то ЧМ тоже кабинетный был. Гола в ворота немчуры ведь не было))). Теперь по кармическим законам Сборнаяя англии лажает)
    particular
    particular
       8 / 800
    сегодня в 12:38
    Так случается..:))
    Не всегда вложенные инвестиции ублажают непомерные амбиции..:))
    Деньги вбухивают многие, а ЛЧ выигрывают особенные..:))
    Эдгар Давидс
    Эдгар Давидс ответил Kirill Erokhin
       64 / 800
    сегодня в 12:37
    Да, ладно, и чем судья помогал Ливерпулю, тем, что постоянно свистел в пользу Ромы))
    Обзор глянь. Первый гол сквозера вообще забили после атаки вратаря. Вратарь бы мяч в руки забрал, если бы его не сбили.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Эдгар Давидс
       183 / 800
    сегодня в 12:36
    В Европе всегда хозяйничали англичане. Не наводи тень на плетень. Ты и сам всё понимаешь. Рома была острее, быстрее. Только вот две пенки не поставил судейка в ворота Сквозеров.
    Ага поэтому в Англии только Ливерпуль выиграл 6 раз, МЮ 3 раза, Форрест 2, остальные только по разу.) А в Испании Реал 13, Барса 5, в Италии Милан 6, Юве 2, Интер 3, это потому что Англичане рулили в Европе, поэтому Англия была чемпионом мира только один раз дома)).
    Incredulous
    Incredulous
       108 / 800
    сегодня в 12:34
    Не понимаю, а чем так не довольны фаны Барсы? Что он не так сказал? Барселона за последние пять лет больше всех потратилась на трансферах, - это факт, и не выиграла не одной ЛЧ, - тоже факт. Смелости не хватает очевидное признать?
    Эдгар Давидс
    Эдгар Давидс ответил Kirill Erokhin
       64 / 800
    сегодня в 12:32
    Да, ладно, и чем судья помогал Ливерпулю, тем, что постоянно свистел в пользу Ромы))
    В Европе всегда хозяйничали англичане. Не наводи тень на плетень. Ты и сам всё понимаешь. Рома была острее, быстрее. Только вот две пенки не поставил судейка в ворота Сквозеров.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил Эдгар Давидс
       183 / 800
    сегодня в 12:30
    1984 и 2019 вычёркивай, они кабинетные. А про остальные не знаю - не смотрел) Если бы не судья, в Римском финале Рома бы вас размазала, ну а 2019 финал имени Скамины. Ему вообще пора дать золотой мяч.)
    Да, ладно, и чем судья помогал Ливерпулю, тем, что постоянно свистел в пользу Ромы))
    cska plus
    cska plus
       10 / 800
    сегодня в 12:30
    Пока в барсе есть гномовы гнойничок они никогда не выиграют ЛЧ.
    Эдгар Давидс
    Эдгар Давидс ответил Kirill Erokhin
       64 / 800
    сегодня в 12:28
    Извини с Эвертоном перепутал, у них последний трофей в 1995 был, вот и запал этот год. А насчет истории, я не фанат Юве, так что сорри. Зато я знаю историю Ливерпуля победители Кубка Чемпионов /Лиги Чемпионов УЕФА 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019
    1984 и 2019 вычёркивай, они кабинетные. А про остальные не знаю - не смотрел)
    Если бы не судья, в Римском финале Рома бы вас размазала, ну а 2019 финал имени Скамины. Ему вообще пора дать золотой мяч.)
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений ответил Kirill Erokhin
       205 / 800
    сегодня в 12:27
    Извини с Эвертоном перепутал, у них последний трофей в 1995 был, вот и запал этот год. А насчет истории, я не фанат Юве, так что сорри. Зато я знаю историю Ливерпуля победители Кубка Чемпионов /Лиги Чемпионов УЕФА 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019
    в нете посмотрел))) ха ха молодец пересмотри еще там много чего есть)
    поглотитель недоразумений
    поглотитель недоразумений ответил Ген Геныч
       205 / 800
    сегодня в 12:26
    Рон ну зачем так?!!!!С ВАРом и вы бы не выиграли бы ни одного кубка!!!!
    совершенно в точку
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