Роналду: «„Барса“ потратила много денег за 5 лет, а так и не выиграла ЛЧ»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил перспективы своей команды в следующем сезоне.
Будет ли это год «Ювентуса»? Как и всегда, впереди будут «Ювентус», «Реал» и «Барселона», но Лигу чемпионов выигрывает только один клуб.
Я приведу пример «Барселоны». Сколько денег они вложили за последние пять лет, а так и не выиграли Лигу чемпионов. Всё работает иначе. «Ювентус» очень хорошо укомплектован. Как и всегда, команда будет бороться за победу, но всё будет зависеть от разных факторов: игроков, состояния команды, травм, удачи. Мы не одержимы Лигой чемпионов. «Ювентус» победит. Если не в этом году, то через два года. У клуба есть всё, чтобы добиться победы.
Роналду также выразил надежду, что выиграет шестой «Золотой мяч»,
Укры только в интернете герои, а на полях Донбасса у них начинается энурез и диарея)
Укры только в интернете герои, а на полях Донбасса у них начинается энурез и диарея)
Надо было купить главу судейского департамента чем всяких футболистов))
Надо было купить главу судейского департамента чем всяких футболистов))
Не всегда вложенные инвестиции ублажают непомерные амбиции..:))
Деньги вбухивают многие, а ЛЧ выигрывают особенные..:))
Не всегда вложенные инвестиции ублажают непомерные амбиции..:))
Деньги вбухивают многие, а ЛЧ выигрывают особенные..:))
Если бы не судья, в Римском финале Рома бы вас размазала, ну а 2019 финал имени Скамины. Ему вообще пора дать золотой мяч.)
Если бы не судья, в Римском финале Рома бы вас размазала, ну а 2019 финал имени Скамины. Ему вообще пора дать золотой мяч.)