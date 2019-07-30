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Медведев: «Малком будет получать на уровне нынешних лидеров „Зенита“»

сегодня, 19:53

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с трансфером нападающего «Барселоны» Малкома.

У нас сейчас в команде отличная сплочённая атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян. Есть сильные лидеры, такие как Иванович, Дзюба. Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольётся в команду. Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдёт. Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита». В этом смысле перекосов не будет.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   223 / 820
сегодня в 23:30
Никто и не сомневался, что они сюда за бабками едут, а играть дело второстепенное
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил pomor45
   82 / 820
сегодня в 22:44
Это в быту. По паспорту Промес - голландец.
Евросуринамец...
13 RUS
13 RUS
   131 / 820
сегодня в 22:44
Чтт ж,можно порадоваться за питерцев,не каждый клуб может позволить из Баисы покупать,да и чемпионат с такими игроками будет интересней
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил pomor45
   82 / 820
сегодня в 22:37
Это в быту. По паспорту Промес - голландец.
Помнишь анекдот: "Бьют не по паспорту..."
pomor45
pomor45 ответил Leningrad 84
   59 / 820
сегодня в 22:21
А материть учителей нехорошо...
Тех, что тебя учили, хорошо.
pomor45
pomor45 ответил Je suis КСИР
   59 / 820
сегодня в 22:19
А в Израиле тогда?
Тоже евроафриканец?
pomor45
pomor45 ответил Leningrad 84
   59 / 820
сегодня в 22:18
В Америке - афроамериканцем, в Европе - евроафриканцем...
Это в быту. По паспорту Промес - голландец.
Comdiv
Comdiv
   19 / 820
сегодня в 22:18
Лишь бы польза была, а не как у свиней.
Je suis КСИР
Je suis КСИР ответил Leningrad 84
   300 / 820
сегодня в 22:10
Иудоафриканцем...
Нет.
Это когда афроафриканец из Спартака по ходу сезона за бабки уходит.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Je suis КСИР
   82 / 820
сегодня в 22:08
А в Израиле тогда?
Иудоафриканцем...
Je suis КСИР
Je suis КСИР ответил Leningrad 84
   300 / 820
сегодня в 22:07
В Америке - афроамериканцем, в Европе - евроафриканцем...
А в Израиле тогда?
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил pomor45
   82 / 820
сегодня в 22:06
Плохо тебя учили в школе. Иди и обматери этих учителей. Негр - это представитель одной из человеческих рас, отличающийся тёмным цветом кожи. Проживать может где угодно. В Африке он будет африкацем, в Америке американцем, в Европе - европейцем (например, Промес - голландец.)
А материть учителей нехорошо...
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил pomor45
   82 / 820
сегодня в 22:05
Плохо тебя учили в школе. Иди и обматери этих учителей. Негр - это представитель одной из человеческих рас, отличающийся тёмным цветом кожи. Проживать может где угодно. В Африке он будет африкацем, в Америке американцем, в Европе - европейцем (например, Промес - голландец.)
В Америке - афроамериканцем, в Европе - евроафриканцем...
pomor45
pomor45 ответил marvel777
   59 / 820
сегодня в 22:03
играл бы в Роме сейчас бед не знал но случился поворот не туда,в результате нагрел сам себя
Дорогу осилит идущий.
marvel777
marvel777
   330 / 820
сегодня в 22:01
играл бы в Роме сейчас бед не знал но случился поворот не туда,в результате нагрел сам себя
pomor45
pomor45 ответил Leningrad 84
   59 / 820
сегодня в 21:59
"Меня так учили в школе, что негры живут в Африке, а в Америке - американцы..."
Плохо тебя учили в школе. Иди и обматери этих учителей. Негр - это представитель одной из человеческих рас, отличающийся тёмным цветом кожи. Проживать может где угодно. В Африке он будет африкацем, в Америке американцем, в Европе - европейцем (например, Промес - голландец.)
Заратустра
Заратустра ответил Leningrad 84
   206 / 820
сегодня в 21:56
Так и я том же. Не в тему цитата.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Заратустра
   82 / 820
сегодня в 21:54
Плохо тебя в школе учили. Негры не только в Африке живут.
Это цитата, двоечник...
Заратустра
Заратустра ответил Leningrad 84
   206 / 820
сегодня в 21:51
Плохо тебя в школе учили. Негры не только в Африке живут.
pomor45
pomor45 ответил Хороший Малый
   59 / 820
сегодня в 21:51
😂 Как же у Москвы бомбит 😂 🤡 Только поглядите, Сергей Егоров и его коллеги из «Спорт-Экспресса» в связи с возможным трансфером Малкома в «Зенит». Сколько боли в глазах, сколько безысходности. Скорее несите огнетушители... Вот, кстати, и сам клоунской видос, это очень забавно, милости просим: https://www.youtube.com/watch?v=8bRSpi2Wf7s
То ли ещё будет. Ведь 40 млн. это нижняя ценовая планка стоящего игрока на европейском рынке и в России она по силам только Зениту и то пока в единичном экземпляре. Интересно вот что: если покупка прокатит по ФФП, то это будет прямым свидетельством успешной финансовой деятельности Зенита по наращиванию собственных доходов, т.е. ещё одним подтверждением информации британской консалтинговой компании Делойти о финансах клубов Европы, в т.ч. и о Зените. И это при том, что Зенит последние пять лет не участвует в ЛЧ. Если принять во внимание, что эта лигочемпионская засуха очень вероятно прекратится, то собственные доходы будут прирастать ещё быстрее и появится возможность усилиться ещё более сильными игроками. И так по нарастающей. Вот тогда года через четыре можно будет с полной серьёзностью рассуждать о стадии полуфинала ЛЧ. Сейчас бюджет Зенита по данным Делойти где-то в районе 200 млн. евро, а для полуфинала ЛЧ требуется не менее 400-хсот. Работа огромная. В России даже малореальная.
mihaluch
mihaluch
   69 / 820
сегодня в 21:50
Дал понять что финансово не обидит.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Заратустра
   82 / 820
сегодня в 21:49
А какая разница какие они негры: африканские, латиноамериканские или еще какие?
"Меня так учили в школе, что негры живут в Африке, а в Америке - американцы..."
RIR68
RIR68
   154 / 820
сегодня в 21:47
Антоха тоже на уровне получает)))
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Хороший Малый
   36 / 820
сегодня в 21:41
я считаю это круто, отличный игрок, чем лучше игроки тем лучше для чемпионата и ЛЧ, соответственно коэф УЕФА выше, надо бы больше таких
Морозовский
Морозовский ответил Leningrad 84
   4 / 820
сегодня в 21:39
Мнение Виража важно, прежде всего, только для них самих. Как и в любой фанатской группировке. А Барриос прекрасно влился в команду. И Вираж тоже его поддерживает. При этом в моем понимании бразильцы - это не африканские негры, которых так любят в Тарасовке...
Вы вывели новый вид негров: ЗенитАВЦКИЕ НОВЫЕ НЕГРЫ !!!
Заратустра
Заратустра ответил Leningrad 84
   206 / 820
сегодня в 21:37
А какая разница какие они негры: африканские, латиноамериканские или еще какие?
Заратустра
Заратустра ответил pomor45
   206 / 820
сегодня в 21:32
А вот это уже адекватная позиция. Без стеба говорю.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Заратустра
   82 / 820
сегодня в 21:32
Я и не напрягаюсь. Это чувачки с виража напрягаться должны, которым теперь придеться забыть о "белом зените" и надеть лазурные футболки с именами своих новых чёрных кумиров Малкома и Барриоса.
Мнение Виража важно, прежде всего, только для них самих.
Как и в любой фанатской группировке.
А Барриос прекрасно влился в команду. И Вираж тоже его поддерживает.
При этом в моем понимании бразильцы - это не африканские негры, которых так любят в Тарасовке...
Хороший Малый
Хороший Малый
   169 / 820
сегодня в 21:30
😂 Как же у Москвы бомбит 😂

🤡 Только поглядите, Сергей Егоров и его коллеги из «Спорт-Экспресса» в связи с возможным трансфером Малкома в «Зенит». Сколько боли в глазах, сколько безысходности. Скорее несите огнетушители... Вот, кстати, и сам клоунской видос, это очень забавно, милости просим:
pomor45
pomor45 ответил Заратустра
   59 / 820
сегодня в 21:29
Я и не напрягаюсь. Это чувачки с виража напрягаться должны, которым теперь придеться забыть о "белом зените" и надеть лазурные футболки с именами своих новых чёрных кумиров Малкома и Барриоса.
Лично я был бы не против, если бы они в знак протеста покинули вираж и больше туда не возвращались.
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