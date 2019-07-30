Медведев: «Малком будет получать на уровне нынешних лидеров „Зенита“»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с трансфером нападающего «Барселоны» Малкома.
У нас сейчас в команде отличная сплочённая атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян. Есть сильные лидеры, такие как Иванович, Дзюба. Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольётся в команду. Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдёт. Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита». В этом смысле перекосов не будет.
Это когда афроафриканец из Спартака по ходу сезона за бабки уходит.
Это когда афроафриканец из Спартака по ходу сезона за бабки уходит.
Как и в любой фанатской группировке.
А Барриос прекрасно влился в команду. И Вираж тоже его поддерживает.
При этом в моем понимании бразильцы - это не африканские негры, которых так любят в Тарасовке...
Как и в любой фанатской группировке.
А Барриос прекрасно влился в команду. И Вираж тоже его поддерживает.
При этом в моем понимании бразильцы - это не африканские негры, которых так любят в Тарасовке...
🤡 Только поглядите, Сергей Егоров и его коллеги из «Спорт-Экспресса» в связи с возможным трансфером Малкома в «Зенит». Сколько боли в глазах, сколько безысходности. Скорее несите огнетушители... Вот, кстати, и сам клоунской видос, это очень забавно, милости просим:
https://www.youtube.com/watch?v=8bRSpi2Wf7s
🤡 Только поглядите, Сергей Егоров и его коллеги из «Спорт-Экспресса» в связи с возможным трансфером Малкома в «Зенит». Сколько боли в глазах, сколько безысходности. Скорее несите огнетушители... Вот, кстати, и сам клоунской видос, это очень забавно, милости просим: