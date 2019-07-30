Медведев: «Малком будет получать на уровне нынешних лидеров „Зенита“»

Генеральный директор «Зенита» рассказал о ситуации с трансфером нападающего «Барселоны» Малкома.

У нас сейчас в команде отличная сплочённая атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян. Есть сильные лидеры, такие как Иванович, Дзюба. Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольётся в команду. Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдёт. Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита». В этом смысле перекосов не будет.