Кирьяков: «Думаю, что Малком впишется в игру „Зенита“»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал возможный переход форварда «Барселоны» Малкома в «Зенит».
Почему бы и нет? Зная возможности «Зенита». В свое время в Халка тоже никто не верил, а в итоге трансфер оказался очень удачным. Они только выиграли от этого перехода. Думаю, руководство «Зенита» смотрит на тот опыт и готово рискнуть. Потому что деньги немаленькие. Но на всякий случай всегда есть Китай, где Малкома наверняка будут рады видеть. Там любят игроков из «Барселоны» и других сильных клубов. Риск оправдан. Он в последнее время много не играл, но для нашего чемпионата абсолютный топ.
Семак нашел место для Дриусси при двух нападающих. Так что вариативность присутствует. У Малкома серьезные индивидуальные качества. Он может вертеть и крутить так, как ему захочется. Таких нападающих у нас мало. Думаю, он впишется в игру «Зенита». Единственное – вопрос мотивации. Он должен понимать, что это не простой чемпионат, со своими тонкостями. Есть долгие выезды, искусственные поля. С этим он наверняка еще не сталкивался. Насколько он все это профессионально воспримет. Никаких проблем быть не должно. Стать новым Халком? Халк – игрок другого типа. Малком более тонкий. Ему в «Барсе» пробиться было очень тяжело. Надеюсь, за «Зенит» сыграют амбиции.
А задача Малкома - как можно чаще высвечивать свою фамилию на табло...типа
"Спартак" - "Зенит"
- 9 Малком
- 25 Малком
- 47 Малком
- 58 Ребров (автогол)
- 86 Малком
...ну как то так....)))
А задача Малкома - как можно чаще высвечивать свою фамилию на табло...типа
"Спартак" - "Зенит"
- 9 Малком
- 25 Малком
- 47 Малком
- 58 Ребров (автогол)
- 86 Малком
...ну как то так....)))
жене говорит :Не скучай;
а также уверены мы-
пробита дорога в Китай.
жене говорит :Не скучай;
а также уверены мы-
пробита дорога в Китай.
развод века ,ору с пылесоса
ну удар у него хороший
развод века ,ору с пылесоса
ну удар у него хороший
Как они могли пригласить Малкома....когда можно было позвать в Барсу самого Шуррле...)))
Как они могли пригласить Малкома....когда можно было позвать в Барсу самого Шуррле...)))
она в том, что ... ну, она какая-нибудь есть
она в том, что ... ну, она какая-нибудь есть