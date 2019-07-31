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Кирьяков: «Думаю, что Малком впишется в игру „Зенита“»

сегодня, 08:24

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал возможный переход форварда «Барселоны» Малкома в «Зенит».

Почему бы и нет? Зная возможности «Зенита». В свое время в Халка тоже никто не верил, а в итоге трансфер оказался очень удачным. Они только выиграли  от этого перехода. Думаю, руководство «Зенита» смотрит на тот опыт и готово рискнуть. Потому что деньги немаленькие. Но на всякий случай всегда есть Китай, где Малкома наверняка будут рады видеть. Там любят игроков из «Барселоны» и других сильных клубов. Риск оправдан. Он в последнее время много не играл, но для нашего чемпионата абсолютный топ.

Семак нашел место для Дриусси при двух нападающих. Так что вариативность присутствует. У Малкома серьезные индивидуальные качества. Он может вертеть и крутить так, как ему захочется. Таких нападающих у нас мало. Думаю, он впишется в игру «Зенита». Единственное – вопрос мотивации. Он должен понимать, что это не простой чемпионат, со своими тонкостями. Есть долгие выезды, искусственные поля. С этим он наверняка еще не сталкивался. Насколько он все это профессионально воспримет. Никаких проблем быть не должно. Стать новым Халком? Халк – игрок другого типа. Малком более тонкий. Ему в «Барсе» пробиться было очень тяжело. Надеюсь, за «Зенит» сыграют амбиции.

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Все комментарии
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   43 / 822
сегодня в 10:00
Это наша будующая звезда.
moskwa 09
moskwa 09
   524 / 822
сегодня в 09:58
Не знаю как было бы в Англии, но здесь он многих повозит
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   23 / 822
сегодня в 09:53
Ну я рад, что у тебя хорошее настроение даже не смотря на рисковую покупку ноунэйма. Чем то он Халка напомнил
Союзник противников
Союзник противников ответил LOpp
   66 / 822
сегодня в 09:52
Смуглянка легко впишется в состав Зенита.
Не клевещи на принципы! Это-Белоснежка,после летнего отдыха на Канарах. В "ихих" цветах нет чёрного,есть только "чрезмерно загорелое".
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   11 / 822
сегодня в 09:52
между Шюрле и Малкомом пропасть в опыте и таланте.бразилец даже прорыв не может сделать по флангу не говоря о навесах и диагоналях.У Шюрле асистов как у Озила
"Навешивать" и "диагоналить" есть кому.....
А задача Малкома - как можно чаще высвечивать свою фамилию на табло...типа
"Спартак" - "Зенит"
- 9 Малком
- 25 Малком
- 47 Малком
- 58 Ребров (автогол)
- 86 Малком

...ну как то так....)))
Союзник противников
Союзник противников
   66 / 822
сегодня в 09:50
Ждёт Малком российской зимы,
жене говорит :Не скучай;
а также уверены мы-
пробита дорога в Китай.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   23 / 822
сегодня в 09:35
тер Штегена там в клетке держат ?? ))
между Шюрле и Малкомом пропасть в опыте и таланте.бразилец даже прорыв не может сделать по флангу не говоря о навесах и диагоналях.У Шюрле асистов как у Озила
25процентный клоун
25процентный клоун
   23 / 822
сегодня в 09:33
Посмотрел нарезку скилов Малкома и угораю)))) держусь за живот))) у пацана скорости ноль,его сЬедают фланговые и он постояно режет в центр однообразной техникой))))))) ни паса ни видения поля и игры в Англии ему бы и метра не дали с его ростом и его скоростью.Сам себе игрок
развод века ,ору с пылесоса

ну удар у него хороший
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   11 / 822
сегодня в 09:31
Ну не смеши,немец в барсе? да у них дрожь в ногах при одном упомиании Баварии или Германии))
тер Штегена там в клетке держат ?? ))
Atist
Atist
   48 / 822
сегодня в 09:31
Малком не Понся, нашвыряет свиньям за воротник .
LOpp
LOpp
   13 / 822
сегодня в 09:23
Смуглянка легко впишется в состав Зенита.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   23 / 822
сегодня в 09:17
Это ты сейчас скаутов Барселоны троллишь.??? Как они могли пригласить Малкома....когда можно было позвать в Барсу самого Шуррле...)))
Ну не смеши,немец в барсе? да у них дрожь в ногах при одном упомиании Баварии или Германии))
11-и метровый
11-и метровый
   119 / 822
сегодня в 09:17
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
       11 / 822
    сегодня в 09:15
    Халка знали в европе больше чем зенит, а Малоко пока и звать никак
    Это ты сейчас скаутов Барселоны троллишь.???
    Как они могли пригласить Малкома....когда можно было позвать в Барсу самого Шуррле...)))
    КЭТиК
    КЭТиК
       160 / 822
    сегодня в 09:10
    За те деньги, что ему будут платить, он должен летать в каждом матче.
    112910415
    112910415
       63 / 822
    сегодня в 09:09
    главное, мотивация хорошая у парня !
    она в том, что ... ну, она какая-нибудь есть
    parallels
    parallels
       191 / 822
    сегодня в 09:06
    стыдно за спартак.
    parallels
    parallels
       191 / 822
    сегодня в 09:06
    в 21 год стоил 45 лямов. офигеть.
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       43 / 822
    сегодня в 08:54
    Трёшку накидает свиньям. Это к бабке не ходить.🤣
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       73 / 822
    сегодня в 08:48
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         73 / 822
      сегодня в 08:45
      Верим в зулуса-лавочника!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         23 / 822
      сегодня в 08:36
      Халка знали в европе больше чем зенит, а Малоко пока и звать никак
      Морозовский
      Морозовский
         5 / 822
      сегодня в 08:32
      Если Семак научит Малкома пешком играть, то впишется!
      wingback
      wingback
         120 / 822
      сегодня в 08:28
        Omaxa
        Omaxa
           132 / 822
        сегодня в 08:25
        Он же не Луиска какая-то.
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