Кирьяков: «Думаю, что Малком впишется в игру „Зенита“»

Бывший игрок сборной России прокомментировал возможный переход форварда «Барселоны» Малкома в «Зенит».

Почему бы и нет? Зная возможности «Зенита». В свое время в Халка тоже никто не верил, а в итоге трансфер оказался очень удачным. Они только выиграли от этого перехода. Думаю, руководство «Зенита» смотрит на тот опыт и готово рискнуть. Потому что деньги немаленькие. Но на всякий случай всегда есть Китай, где Малкома наверняка будут рады видеть. Там любят игроков из «Барселоны» и других сильных клубов. Риск оправдан. Он в последнее время много не играл, но для нашего чемпионата абсолютный топ.

Семак нашел место для Дриусси при двух нападающих. Так что вариативность присутствует. У Малкома серьезные индивидуальные качества. Он может вертеть и крутить так, как ему захочется. Таких нападающих у нас мало. Думаю, он впишется в игру «Зенита». Единственное – вопрос мотивации. Он должен понимать, что это не простой чемпионат, со своими тонкостями. Есть долгие выезды, искусственные поля. С этим он наверняка еще не сталкивался. Насколько он все это профессионально воспримет. Никаких проблем быть не должно. Стать новым Халком? Халк – игрок другого типа. Малком более тонкий. Ему в «Барсе» пробиться было очень тяжело. Надеюсь, за «Зенит» сыграют амбиции.