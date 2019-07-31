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Самедов: «В нашем футболе много людей, которые ничего в нем не понимают»

сегодня, 08:36

Бывший игрок сборной России Александр Самедов подвел итоги своей футбольной карьеры.

Свою мечту в жизнь я воплотил. Стал футболистом, профессионалом, поиграл во всех возможных турнирах. Тем не менее если взять молодого Самедова, 20-летнего… Сегодняшнюю голову бы тому Самедову… Я бы постарался уехать в Европу, когда находился на пике. Даже когда были разговоры о возможном переезде, ни о чем не говорил агенту. И его, и меня все устраивало, были прекрасные финансовые условия и высокий уровень команд, за которые я выступал. Сейчас-то понимаю, что в 25-27 лет, в праймовом состоянии, стоило ехать.

Что манило в Европу? Тогда меня вообще ничего не манило. Меня все устраивало в России. Что касается Европы, то вот что важно – отношение к футболистам другое, само восприятие игры отличается. У нас очень много нефутбольных людей, которые считают себя реальной силой и решают очень многое. Я пересмотрел свои взгляды на все через завершение карьеры и понял, что в нашем футболе много людей, которые никогда не имели представления о том, как в него играть. Тем не менее они считают себя глыбами и многое решают.

Кого я имею в виду? Агентов, руководителей, спортивных директоров. Околофутбольных людей. Я общался с ними, у них есть свои взгляды на футбол, но мне они чужды. Когда разговаривал со своим агентом, речь шла только о жизненных ситуациях, о длительности контракта и его условиях. Вот когда начинаешь затрагивать футбольные темы с другими агентами, или функционерами… Общался недавно, выглядит забавно. Совсем по-другому.

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Все комментарии
starche
starche
   134 / 822
сегодня в 10:15
В том числе и сам самед.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   74 / 822
сегодня в 10:05
Один из таких людей - Славнов, который создал около 200 фейков и пишет всякий бред
beefs
beefs
   85 / 822
сегодня в 10:04
Кого я имею в виду? Агентов, руководителей, спортивных директоров. Околофутбольных людей. Я общался с ними, у них есть свои взгляды на футбол, но мне они чужды. Когда разговаривал со своим агентом, речь шла только о жизненных ситуациях, о длительности контракта и его условиях.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1129946/samedov-aleksandr
Жаль, что просыпаются когда уходят (правда Слуцкий попытался и где он?)...
Союзник противников
Союзник противников ответил cevin cigan
   66 / 822
сегодня в 09:43
Прогнило всё насквозь......
Да,кроме нас с тобой и опереться не на кого! Не всё благополучно в королевстве Гадском...
Союзник противников
Союзник противников ответил Александр М.
   66 / 822
сегодня в 09:41
Так не только в футболе, во всех сферах куча людей которые сами не понимают чем занимаются...
Точно! А все знающие и умеющие кучно базируются во всемирной сети.Эх,если бы нас всех,да к делу пристроить...
Союзник противников
Союзник противников ответил ASerega
   66 / 822
сегодня в 09:40
если бы все только футболом ограничивалось... куда не плюнь, чем выше пост - тем больший чудак сидит.
Чем выше лезет обезьяна,тем лучше виден её зад.
Союзник противников
Союзник противников
   66 / 822
сегодня в 09:39
Именно поэтому у нас много "профессиональных футболистов",не освоивших свою профессию. Впрочем,это взаимозависимый процесс.
VIPded
VIPded
   59 / 822
сегодня в 09:36
Вот и стал арбузник экспердом...)))
cevin cigan
cevin cigan
   52 / 822
сегодня в 09:34
Прогнило всё насквозь......
Не спартак
Не спартак
   118 / 822
сегодня в 09:21
Самедов дает понять, что в спартаке еще долго не будет футбола, пока там рулят одни дураки.
Zenit_84
Zenit_84
   106 / 822
сегодня в 09:15
Надо было ехать
cska plus
cska plus
   12 / 822
сегодня в 09:12
Арбузник намекает на федуна.
Ладожский
Ладожский ответил FROLL 001
   22 / 822
сегодня в 09:09
Читается между строк Спартак. Это там околофутбольные люди. Первый Цорн, впаривающий свиньям всякий неликвид. Гыгыгы
Даже не между строк, скоро Самедов про спартак в открытую скажет.
Footbolista
Footbolista
   6 / 822
сегодня в 09:07
Аршавин не понимает ничего в футболе по мнению Дзюбы...
Александр М.
Александр М.
   589 / 822
сегодня в 08:56
Так не только в футболе, во всех сферах куча людей которые сами не понимают чем занимаются...
EAGinLE
EAGinLE
   35 / 822
сегодня в 08:51
Хорошо играл Самедов .
FROLL 001
FROLL 001
   3 / 822
сегодня в 08:50
Читается между строк Спартак. Это там околофутбольные люди. Первый Цорн, впаривающий свиньям всякий неликвид. Гыгыгы
ASerega
ASerega
   334 / 822
сегодня в 08:44
если бы все только футболом ограничивалось...
куда не плюнь, чем выше пост - тем больший чудак сидит.
25процентный клоун
25процентный клоун
   23 / 822
сегодня в 08:41
Приятно, слова опытного спартаковца
Морозовский
Морозовский
   5 / 822
сегодня в 08:40
Да, Саня, все эти непонимающие люди вышли из "лазурного проекта" и захватили все футбольные посты!
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