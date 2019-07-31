Самедов: «В нашем футболе много людей, которые ничего в нем не понимают»

Бывший игрок сборной России подвел итоги своей футбольной карьеры.

Свою мечту в жизнь я воплотил. Стал футболистом, профессионалом, поиграл во всех возможных турнирах. Тем не менее если взять молодого Самедова, 20-летнего… Сегодняшнюю голову бы тому Самедову… Я бы постарался уехать в Европу, когда находился на пике. Даже когда были разговоры о возможном переезде, ни о чем не говорил агенту. И его, и меня все устраивало, были прекрасные финансовые условия и высокий уровень команд, за которые я выступал. Сейчас-то понимаю, что в 25-27 лет, в праймовом состоянии, стоило ехать.

Что манило в Европу? Тогда меня вообще ничего не манило. Меня все устраивало в России. Что касается Европы, то вот что важно – отношение к футболистам другое, само восприятие игры отличается. У нас очень много нефутбольных людей, которые считают себя реальной силой и решают очень многое. Я пересмотрел свои взгляды на все через завершение карьеры и понял, что в нашем футболе много людей, которые никогда не имели представления о том, как в него играть. Тем не менее они считают себя глыбами и многое решают.

Кого я имею в виду? Агентов, руководителей, спортивных директоров. Околофутбольных людей. Я общался с ними, у них есть свои взгляды на футбол, но мне они чужды. Когда разговаривал со своим агентом, речь шла только о жизненных ситуациях, о длительности контракта и его условиях. Вот когда начинаешь затрагивать футбольные темы с другими агентами, или функционерами… Общался недавно, выглядит забавно. Совсем по-другому.