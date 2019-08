Пресс-служба «Арсенала» подтвердила трансфер вингера «Лилля» . Детали соглашения пока не сообщаются.

Лондонский клуб отмечает, что это рекордная покупка в истории клуба. Сообщалось, что стоимость сделки составила 80 млн евро.

24-летний ивуариец будет выступать за «канониров» под номером «19».

Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe 🤩



🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ pic.twitter.com/nXJIB9XdLW