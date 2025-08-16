 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Перрен: «РПЛ по сравнению с чемпионатом Франции более технична»

сегодня, 11:16

Полузащитник Гаэтан Перрен, который нынешним летом перешел из «Осера» в «Краснодар», сравнил РПЛ с чемпионатом Франции:

Я думаю, что РПЛ – хорошая лига. Команды здесь все хорошего уровня, с каждым соперником нужно бороться в каждой игре. Я очень хочу проявить себя в РПЛ, больше играть, побеждать и помогать команде. В чем различие от чемпионата Франции? Я бы сказал, что РПЛ по сравнению с чемпионатом Франции более технична, тут большее значение имеет уровень техники футболистов. Лиги разные, при этом уровень футболистов и команд в обоих турнирах хороший. Хотя мне нужно еще больше провести матчей, чтобы мог оценить все точнее.

В прошлом сезоне Перрен в 34 матчах Лиги 1 забил 10 голов и сделал 11 результативных передач, став лучшим ассистентом французского чемпионата.

Подписывайся в ВК
Все новости
Рубенс: «В этом сезоне „Динамо“ может побороться за чемпионство»
Сегодня, 09:20
Густаво Фуртадо: «РПЛ точно недалеко от топ-5 европейских лиг»
14 августа
Хавбек «Спартака» Зорин: «Сделаем всё, чтобы оправдать доверие фанатов»
13 августа
Хавбек «Спартака» Дмитриев высказался о результатах команды в новом сезоне
13 августа
Кононов: «Я буду продолжать работать и полностью отдаваться делу»
12 августа
Титов: «„Спартак“ выигрывал титулы россиянами, а „Зенит“ — бразильцами»
12 августа
 
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 12:01
Это он ещё ФНЛ не смотрел)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:35
За деньги можно сказать все что угодно. А за большие деньги, что ему предложии в Краснодаре можно сказать и не такую глупость. Он видимо думает, что мы все дремучие и не смотрим футбол Лиги 1. Смотрим и не только. Еще и АПЛ, ЛаЛиги, СерииА, Бундеслиги и др.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 