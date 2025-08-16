Кордоба: «„Краснодар“ никак не поменялся после чемпионства»

Нападающий «Краснодара» оценил старт чемпионов России в нынешнем сезоне РПЛ :

Думаю, мы находим свой путь. Сейчас всё довольно неплохо, как мне кажется. «Краснодар» никак не поменялся после чемпионства. Мы знаем, что теперь каждая игра будет сложной, и мы должны подходить к ней соответствующим образом. Что касается шансов на чемпионство в этом сезоне, давайте насладимся текущей ситуацией.