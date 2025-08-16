 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Кордоба: «„Краснодар“ никак не поменялся после чемпионства»

сегодня, 12:33
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб СочиСочиЗавтра в 20:30 Не начался

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оценил старт чемпионов России в нынешнем сезоне РПЛ:

Думаю, мы находим свой путь. Сейчас всё довольно неплохо, как мне кажется. «Краснодар» никак не поменялся после чемпионства. Мы знаем, что теперь каждая игра будет сложной, и мы должны подходить к ней соответствующим образом. Что касается шансов на чемпионство в этом сезоне, давайте насладимся текущей ситуацией.

В четырех встречах «Краснодар» набрал 9 очков и сейчас занимает второе место. В пятом туре «быки» сыграют дома против «Сочи».

