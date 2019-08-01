«Нефтчи» - «Арсенал»: стартовые составы

Названы стартовые составы на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Нефтчи» и «Арсеналом».
«Нефтчи»: Агаев, Кривоцюк, Станкович, Махмудов, Дарио Федерико, Алиев, Петров, Булудов, Жозеф-Монроз, Кане, Мустивар.
«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Альварес, Ткачев, Чаушич, Лисовой, Горбатенко, Луценко, Костадинов.
Напомним, первый поединок завершился поражением российской команды со счетом (0:1).
Только Тула !!!!!!!!
Только победа !!!!!!!!!
Только Тула !!!!!!!!
Только победа !!!!!!!!!
Опять наш Арсенал проводит важную игру
А Ловчев бередит былую рану...
Но выпустим на поле сегодня мы Кангву
И Чаушич отправит мяч в ворота, а не в штангу!
Пора, пора -порадуемся
Голу и игре в Баку
И снова к еврокубку
Мчит Тула на скаку!
Пока, пока, раскатываем
Нефтчи в родных пенатах
Не раз Ткачев стрельнет
Лови, Баку!
Луценко мяч снимает наверху
И Лесовой финтит на бровке так удачно
Беляев с Гиа вновь надежны на своем посту
И Горбатенко заряжает в девятину смачно!
Пора, пора -порадуемся
Второму голу мы, открыв бутыль
Клуб тульский в еврокубке
И едет в ИзраИль!
Опять наш Арсенал проводит важную игру
А Ловчев бередит былую рану...
Но выпустим на поле сегодня мы Кангву
И Чаушич отправит мяч в ворота, а не в штангу!
Пора, пора -порадуемся
Голу и игре в Баку
И снова к еврокубку
Мчит Тула на скаку!
Пока, пока, раскатываем
Нефтчи в родных пенатах
Не раз Ткачев стрельнет
Лови, Баку!
Луценко мяч снимает наверху
И Лесовой финтит на бровке так удачно
Беляев с Гиа вновь надежны на своем посту
И Горбатенко заряжает в девятину смачно!
Пора, пора -порадуемся
Второму голу мы, открыв бутыль
Клуб тульский в еврокубке
И едет в ИзраИль!