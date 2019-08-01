ГлавнаяНовости

«Нефтчи» - «Арсенал»: стартовые составы

сегодня, 19:11
НефтчиЛоготип футбольный клуб Нефтчи (Баку)0 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналЗакончился 1-й тайм

Названы стартовые составы на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Нефтчи» и «Арсеналом».

«Нефтчи»: Агаев, Кривоцюк, Станкович, Махмудов, Дарио Федерико, Алиев, Петров, Булудов, Жозеф-Монроз, Кане, Мустивар.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Альварес, Ткачев, Чаушич, Лисовой, Горбатенко, Луценко, Костадинов.

Напомним, первый поединок завершился поражением российской команды со счетом (0:1).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Атлетико» разгромил сборную звёзд МЛС
Сегодня, 05:56 ВидеоКомментарии14
«Тоттенхэм» выиграл Кубок Ауди, переиграв «Баварию» в серии пенальти
Вчера, 23:31 Комментарии51
«Арсенал» обыграл «Анже» в серии пенальти
Вчера, 23:02 Комментарии3
Дубль Пулишича помог «Челси» выиграть «Ред Булл Зальцбург»
Вчера, 22:55 Комментарии11
«Ливерпуль» уверенно обыграл «Лион», несмотря на ошибку Алиссона
Вчера, 21:49 Комментарии10
«Реал» пропустил три от «Фенербахче», но выиграл бронзу на Кубке Ауди
Вчера, 21:05 Комментарии31
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   368 / 836
сегодня в 20:44
Победы!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   219 / 836
сегодня в 20:35
Удачи Арсеналу!
EAGinLE
EAGinLE
   33 / 836
сегодня в 20:34
Пока за игру Арсенала совсем не стыдно .
ОЛЛС
ОЛЛС
   140 / 836
сегодня в 20:34
Нефтчи будет играть остервенело.Арсеналу надо будет успокоить игру и воспользоааться этим.
SHMEL
SHMEL
   65 / 836
сегодня в 20:27
Давайте самовары тульские обыграйте нефтяников.
Novograd
Novograd
   765 / 836
сегодня в 20:22
давай нефчи рвииииииииииииииииииииииииииииии
Zenit_84
Zenit_84
   139 / 836
сегодня в 20:21
Туляки не подведите!
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
   830 / 836
сегодня в 20:12
Нефтчи вперед
13 RUS
13 RUS
   133 / 836
сегодня в 20:05
Давай Тула,вперед!
VIPded
VIPded
   66 / 836
сегодня в 19:48
Удачи тулякам в ЛЕ!!! Победа с 2+забитыми нас устраивает!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 19:43
Арсеналу удачи и победы!
Ravshan878
Ravshan878
   15 / 836
сегодня в 19:38
Чуйка подсказывает шансов у пушки значительно меньше чем хозяева. Сенсации всегда приятно услышать.
Serg3.12
Serg3.12
   17 / 836
сегодня в 19:34
Ждем победы Арсенала!
cska plus
cska plus
   12 / 836
сегодня в 19:33
Уверен, что туляки пройдут арбузников.
blitz
blitz
   669 / 836
сегодня в 19:32
Арсенал, нужна только победа.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   178 / 836
сегодня в 19:30
Для большинства канониров в случае неудачи это будет последний еврокубковый матч в карьере.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
   136 / 836
сегодня в 19:29
Удачи Туле!!! Не вздумайте сразу вылететь, вас паровозы зря тянули в ЛЕ?
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   171 / 836
сегодня в 19:27
Удачи бакинцам. Сложный матч будет
EAGinLE
EAGinLE
   33 / 836
сегодня в 19:25
Вперёд Арсенал !!!!!!!!
Только Тула !!!!!!!!
Только победа !!!!!!!!!
Союзник противников
Союзник противников
   47 / 836
сегодня в 19:24
Зря,что-ли лезли в ЛЕ???Вперёд.
EAGinLE
EAGinLE
   33 / 836
сегодня в 19:24
Не судите строго . Это наш болельщик от переживаний напел .

Опять наш Арсенал проводит важную игру
А Ловчев бередит былую рану...
Но выпустим на поле сегодня мы Кангву
И Чаушич отправит мяч в ворота, а не в штангу!

Пора, пора -порадуемся
Голу и игре в Баку
И снова к еврокубку
Мчит Тула на скаку!
Пока, пока, раскатываем
Нефтчи в родных пенатах
Не раз Ткачев стрельнет
Лови, Баку!

Луценко мяч снимает наверху
И Лесовой финтит на бровке так удачно
Беляев с Гиа вновь надежны на своем посту
И Горбатенко заряжает в девятину смачно!

Пора, пора -порадуемся
Второму голу мы, открыв бутыль
Клуб тульский в еврокубке
И едет в ИзраИль!
particular
particular
   11 / 836
сегодня в 19:22
Если атакующая группа Арсенала не напуляет несколько голов, то остальному составу останется, просто, обозначить движение на поле..:))
КЭТиК
КЭТиК
   152 / 836
сегодня в 19:14
Или Арсенал - 77, или молодцы!
Питер Ман
Питер Ман
   27 / 836
сегодня в 19:13
Удачи Филиалу!
drug01
drug01
   146 / 836
сегодня в 19:13
Ждём успешный результат!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100