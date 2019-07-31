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«Тоттенхэм» выиграл Кубок Ауди, переиграв «Баварию» в серии пенальти

вчера, 23:31
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗакончился после серии пенальти

Лондонский «Тоттенхэм» выиграл Кубок Ауди, одержав победу над хозяином турнира «Баварией» в серии пенальти (6:5).

Тоттенхэм - Бавария 2:2 (1:0)
Голы: Ламела 19, Эриксен 59 - Арп 61, Дэвис 82

«Тоттенхэм»: Льорис (Гассанига, 46), Уокер-Питерс (Фойт, 46; Марш, 80), Санчес (Алдервейрелд, 46), Вертонген (Танганга, 46), Роуз (Уайи, 46), Уинкс (Скипп, 46), Сиссоко (Георгиу, 84), Алли (Кейн, 46), Ламела (Эриксен, 46), Нкуду (Сон Хын Мин, 46), Лукас (Роулс, 75).

«Бавария»: Нойер (Ульрайх, 46), Зюле (Зилла, 46; Коман, 76; Михальевич, 77), Павар, Келль (Мюллер, 79), Толиссо (Саншеш, 61), Вилль (Боатенг, 46), Йоханссон (Алаба, 60), Дэвис, Сингх, Нолленбергер (Тиаго, 62), Арп (Левандовски, 75).

Предупреждения: Фойт 73

 

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Все комментарии
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил ColdSun1995
   42 / 832
сегодня в 01:03
1 английский финал и сколько гонору... боже мой) страшно подумать, как ваши интеллектуалы будут выписывать, если будет победа в АПЛ за Ливерпулем
Я - болельщик итальянской команды :)
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил Капитан Врунгель
   298 / 832
сегодня в 00:50
Не самая сильная команда Англии обыграла топы Германии и Испании. АПЛ рулит нынче. П.С. Для фанатов Барселоны, которые сейчас начнут возмущаться - вы сначала угловой в Ливерпуле дождитесь, потом поговорим о ваших перспективах :)
1 английский финал и сколько гонору... боже мой) страшно подумать, как ваши интеллектуалы будут выписывать, если будет победа в АПЛ за Ливерпулем
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Заратустра
   14 / 832
сегодня в 00:45
    Заратустра
    Заратустра ответил 25процентный клоун
       152 / 832
    сегодня в 00:43
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan
         462 / 832
      сегодня в 00:40
        Капитан Врунгель
        Капитан Врунгель
           42 / 832
        сегодня в 00:35
        Не самая сильная команда Англии обыграла топы Германии и Испании. АПЛ рулит нынче.
        П.С. Для фанатов Барселоны, которые сейчас начнут возмущаться - вы сначала угловой в Ливерпуле дождитесь, потом поговорим о ваших перспективах :)
        NOVA
        NOVA
           619 / 832
        сегодня в 00:23
        не зря прошли Реал!!
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Заратустра
           14 / 832
        сегодня в 00:22
        Мы рвали там Севилью в клочья, которая потом разорвала МЮ жозика))) пиши есчо
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           14 / 832
        сегодня в 00:21
        Букмейкерский кубок
        beefs
        beefs
           87 / 832
        сегодня в 00:11
        Тоттенхэм - первый пошел...
        drug01
        drug01
           145 / 832
        сегодня в 00:08
        Начало положено!!!!!Молодцы!
        ColdSun1995
        ColdSun1995
           298 / 832
        сегодня в 00:04
        Девис молодец!
        Zenit_84
        Zenit_84
           109 / 832
        сегодня в 00:02
        Поздравления!
        DawnOfDestiny
        DawnOfDestiny
        вчера в 23:47
        от Канделаки, только европейское?
        Заратустра
        Заратустра ответил 25процентный клоун
           152 / 832
        вчера в 23:42
        Жди конечно. А вот кого там не стоит ждать это Спартака. Не его уровня турнир, сам лучше меня это понимаешь.
        lawr19730
        lawr19730
           241 / 832
        вчера в 23:42
        Тоттенхем-английский Спартак. Копа дель Соль и кубок Ауди-есть,,чем гордиться)))
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Заратустра
           14 / 832
        вчера в 23:37
        Ждем вас в ЛЧ))
        Сливки общества
        Сливки общества
           594 / 832
        вчера в 23:37
        Фойта карма настигла мгновенно. Надеюсь, с Команом реально ничего страшнее царапин от шипов, потому что с его хрустальностью любое такое столкновение вызывает беспокойство.
        Foxes
        Foxes
           402 / 832
        вчера в 23:36
        Шпор с победой!
        Заратустра
        Заратустра
           152 / 832
        вчера в 23:35
        Самый престижный трофей в истории Тотонхема. Больше никто не посмеет назвать его бестрофейником, ахах))
        dimagas1
        dimagas1 ответил raulmadrid_007
           206 / 832
        вчера в 23:34
        Не так круто как Кубок Соли у Спартака - но все же для ТТХ у которого 500 лет не было трофея - сойдет.
        Да ладно ТТХ в 97 или около того брал кубок...это всего 20 +- ;)))
        raulmadrid_007
        raulmadrid_007
           676 / 832
        вчера в 23:33
        Не так круто как Кубок Соли у Спартака - но все же для ТТХ у которого 500 лет не было трофея - сойдет.
        cannongun
        cannongun
           236 / 832
        вчера в 23:33
        по сабжу - гуаноматч
        cannongun
        cannongun
           236 / 832
        вчера в 23:33
        Поча с трофеем, ура!))
        Эриксену спасибо за нервишко в пенальти, ска...
        Сливки общества
        Сливки общества
           594 / 832
        вчера в 23:32
        Боатенгу надоел матч, поэтому он решил пнуть мяч не глядя.
        dimagas1
        dimagas1
           206 / 832
        вчера в 23:32
        Куры угнали Ауди из Мюнхена)))
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