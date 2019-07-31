«Тоттенхэм» выиграл Кубок Ауди, переиграв «Баварию» в серии пенальти

Лондонский «Тоттенхэм» выиграл Кубок Ауди, одержав победу над хозяином турнира «Баварией» в серии пенальти (6:5).
Тоттенхэм - Бавария 2:2 (1:0)
Голы: Ламела 19, Эриксен 59 - Арп 61, Дэвис 82
«Тоттенхэм»: Льорис (Гассанига, 46), Уокер-Питерс (Фойт, 46; Марш, 80), Санчес (Алдервейрелд, 46), Вертонген (Танганга, 46), Роуз (Уайи, 46), Уинкс (Скипп, 46), Сиссоко (Георгиу, 84), Алли (Кейн, 46), Ламела (Эриксен, 46), Нкуду (Сон Хын Мин, 46), Лукас (Роулс, 75).
«Бавария»: Нойер (Ульрайх, 46), Зюле (Зилла, 46; Коман, 76; Михальевич, 77), Павар, Келль (Мюллер, 79), Толиссо (Саншеш, 61), Вилль (Боатенг, 46), Йоханссон (Алаба, 60), Дэвис, Сингх, Нолленбергер (Тиаго, 62), Арп (Левандовски, 75).
Предупреждения: Фойт 73
П.С. Для фанатов Барселоны, которые сейчас начнут возмущаться - вы сначала угловой в Ливерпуле дождитесь, потом поговорим о ваших перспективах :)
П.С. Для фанатов Барселоны, которые сейчас начнут возмущаться - вы сначала угловой в Ливерпуле дождитесь, потом поговорим о ваших перспективах :)
Эриксену спасибо за нервишко в пенальти, ска...
Эриксену спасибо за нервишко в пенальти, ска...