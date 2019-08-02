Семак: «Появление игрока уровня Малкома в России - исключение из правил»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал громкий трансфер нападающего «Барселоны» Малкома.

Мы всегда руководствуемся в трансферной политике правилом приглашения футболистов с теми качествами, которых не хватает нашей команде. Мы смотрели за Малкомом еще год назад, когда моя работа в «Зените» только начиналась. Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока. В этом году появилась возможность его приобрести. Малком — футболист с хорошей скоростью, ударом и дриблингом, футболист из «Барселоны». В прошлом сезоне у него были предложения из других клубов, но «Барселона» все-таки была более настойчива. Понимаем уровень конкуренции в «Барселоне» и его недостаточное игровое время. На данном этапе Малком принял решение перейти в наш клуб, чему мы очень рады, поскольку в нынешнее время, когда многие европейские клубы могут позволить платить хорошие деньги, появление футболиста такого уровня в России — скорее исключение из правил. Вдвойне приятно, что наша команда смогла подписать контракт с очень достойным футболистом.

Кто стал инициатором приглашения Малкома? Все происходит после просмотра и согласования футболиста тренерским штабом. Так устроена наша работа. Естественно, трансфер состоялся с одобрения тренерского штаба.

Условия нового лимита предполагают, что все легионеры — очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома.