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Семак: «Появление игрока уровня Малкома в России - исключение из правил»

сегодня, 16:51

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал громкий трансфер нападающего «Барселоны» Малкома.

Мы всегда руководствуемся в трансферной политике правилом приглашения футболистов с теми качествами, которых не хватает нашей команде. Мы смотрели за Малкомом еще год назад, когда моя работа в «Зените» только начиналась. Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока. В этом году появилась возможность его приобрести. Малком — футболист с хорошей скоростью, ударом и дриблингом, футболист из «Барселоны». В прошлом сезоне у него были предложения из других клубов, но «Барселона» все-таки была более настойчива. Понимаем уровень конкуренции в «Барселоне» и его недостаточное игровое время. На данном этапе Малком принял решение перейти в наш клуб, чему мы очень рады, поскольку в нынешнее время, когда многие европейские клубы могут позволить платить хорошие деньги, появление футболиста такого уровня в России — скорее исключение из правил. Вдвойне приятно, что наша команда смогла подписать контракт с очень достойным футболистом. 

Кто стал инициатором приглашения Малкома? Все происходит после просмотра и согласования футболиста тренерским штабом. Так устроена наша работа. Естественно, трансфер состоялся с одобрения тренерского штаба.

Условия нового лимита предполагают, что все легионеры — очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома.

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Все комментарии
морозз
морозз
   27 / 843
сегодня в 17:48
Топ футболист, посмотрим как это будет на самом деле!
Footbolista
Footbolista ответил удав
   2 / 843
сегодня в 17:44
Хуже)...
удав
удав ответил Footbolista
   204 / 843
сегодня в 17:43
Он опозорится с зенитом так, что его через 2 года даже в Китай бесплатно не возьмут...
так же как не взяли Халка, Витселя и Парадеса?
Karkaz
Karkaz
   379 / 843
сегодня в 17:43
Я так и не понял, а какой уровень у лавочника?)
Лакшери
Лакшери
   137 / 843
сегодня в 17:29
Отличное приобретение )) ждём ещё одного
mihaluch
mihaluch
   91 / 843
сегодня в 17:18
Лишь бы с этим Малкомом про Дзюбу не забыли (имеется ввиду в игре).
Footbolista
Footbolista
   2 / 843
сегодня в 17:16
Уровень?)...такие высокие плинтусы в зените?)...
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 843
сегодня в 17:12
Это Вам не Педры, Понсы и прочие сбитые немецкие лётчики. Гыгыгы
Шуnя771
Шуnя771
   17 / 843
сегодня в 17:10
Это исключение...?? По деньгам!? А надо и по игре)
Чaки
Чaки
   286 / 843
сегодня в 17:08
Малком супер трансфер для РПЛ. Зенит снова выиграет чемпионат России
STVA 1
STVA 1
   108 / 843
сегодня в 17:06
Игрок то хороший приехал , а вот какой уедет и куда?
Footbolista
Footbolista ответил удав
   2 / 843
сегодня в 17:04
Он опозорится с зенитом так, что его через 2 года даже в Китай бесплатно не возьмут...
Супервайзер
Супервайзер
   63 / 843
сегодня в 16:59
Ну и зачем Зениту такое исключение? Быстро опустится до уровня РПЛ, и всё, хана.
удав
удав
   204 / 843
сегодня в 16:57
малком будет рвать,ему надо показать на что он способен,чтоб вернуться в гранда через год,два
Питер Ман
Питер Ман
   25 / 843
сегодня в 16:57
Кононов: «Появление игрока уровня Баду в России - исключение из правил»
RussianMango
RussianMango
   39 / 843
сегодня в 16:55
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