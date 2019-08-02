ГлавнаяНовости

Ерохин: «Дзюбе постоянно улыбаются девушки»

сегодня, 15:22

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на несколько каверзных вопросов про своих партнеров по сборной России.

Кому из футболистов сборной чаще всего улыбаются девушки? Конечно, сейчас Артёму Дзюбе. Кто из сборников следит за модой и трендами и одевается лучше всех? Братья Алексей и Антон Миранчуки, Фёдор Смолов.

К кому из игроков сборной можно заехать в 6 утра на кофе без предупреждения и не услышать укора? Думаю, к Роме Зобнину или Илье Кутепову.

Ранее Александр Ерохин подписан новый контракт с «Зенитом».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ларссон: Хочу выиграть со Спартаком первый титул в своей карьере
Сегодня, 15:02 Комментарии21
Менеджер «Норрчепинга»: «Мы продаем игрока большому европейскому клубу»
Сегодня, 13:32 Комментарии17
Божович: «Мы строим новую амбициозную команду, Соболев нам в этом поможет»
Сегодня, 12:21 Комментарии6
Шюррле: «„Спартак“ - самый большой клуб в России»
Сегодня, 11:06 Комментарии124
Шюррле: «Я уже забивал ЦСКА, было бы здорово повторить»
Сегодня, 10:04 Комментарии44
Рейнгольд: «Виноват не Кононов. Это в „Спартаке“ гнилая система»
Сегодня, 06:29 Комментарии47
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил ziborock
   714 / 844
сегодня в 16:27
Потому что если поехать к кому-нибудь из Зенита, то можно встретить там негра!))) P.S. Спартак - гостеприимная, народная команда что Ерохин и подтвердил!!!
Это банщики у вас гостеприимные.
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   16 / 844
сегодня в 16:14
Подытожим..... В Зените - мачо.... В Локо - модники.... В Спартаке - кофевары...
Идет Дзюба с Ерохиным. Навстречу им идет девушка и улыбается.
Дзюба: Это она мне!
Ерохин: Конечно тебе. Когда я увидел тебя в первый раз, я часа два ржал.
4RT
4RT
   193 / 844
сегодня в 16:12
Они не улыбаются,а просто ржут!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 844
сегодня в 16:03
Подытожим.....

В Зените - мачо....
В Локо - модники....
В Спартаке - кофевары...
Footbolista
Footbolista ответил ziborock
   3 / 844
сегодня в 15:57
Не, мужикам честь отдает...Саламыч в курсе)...
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 844
сегодня в 15:56
А глядя на Кононова девушки плачут почему то???
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
   16 / 844
сегодня в 15:52
Хорошо что девушки Дзюбе улыбаются, а не мужики. Гыгыгы
Мужикам Дзюба улыбается!)))
ziborock
ziborock ответил parallels
   16 / 844
сегодня в 15:49
а зачем ездить к хрякам?
Потому что если поехать к кому-нибудь из Зенита, то можно встретить там негра!)))
P.S. Спартак - гостеприимная, народная команда что Ерохин и подтвердил!!!
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 844
сегодня в 15:48
Хорошо что девушки Дзюбе улыбаются, а не мужики. Гыгыгы
minai
minai
   285 / 844
сегодня в 15:47
Ерохин: «Дзюбе постоянно улыбаются девушки, когда он проходит мимо пансионата для душевнобольных дам."
Footbolista
Footbolista ответил parallels
   3 / 844
сегодня в 15:34
"Сиди дома, .пта!" Р.Широков...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   397 / 844
сегодня в 15:30
Улыбаться мало. Может, он им кого-то напоминает...
Footbolista
Footbolista
   3 / 844
сегодня в 15:27
Питерским бабушкам не до улыбок...
drug01
drug01
   149 / 844
сегодня в 15:26
Надо на поле улыбаться!
cska plus
cska plus
   13 / 844
сегодня в 15:24
Вы гордитесь а федун плачет.
parallels
parallels
   35 / 844
сегодня в 15:24
а зачем ездить к хрякам?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100