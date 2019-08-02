Ерохин: «Дзюбе постоянно улыбаются девушки»

Полузащитник «Зенита» ответил на несколько каверзных вопросов про своих партнеров по сборной России.

Кому из футболистов сборной чаще всего улыбаются девушки? Конечно, сейчас Артёму Дзюбе. Кто из сборников следит за модой и трендами и одевается лучше всех? Братья Алексей и Антон Миранчуки, Фёдор Смолов.

К кому из игроков сборной можно заехать в 6 утра на кофе без предупреждения и не услышать укора? Думаю, к Роме Зобнину или Илье Кутепову.