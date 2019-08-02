Ларссон: Хочу выиграть со Спартаком первый титул в своей карьере

Новичок «Спартака» Джордан Ларссон, купленный у «Норрчепинга», дал первое интервью после присоединения к московской команде.
Отец советовал довериться интуиции. Я решился на переход в «Спартак», потому что чувствовал, что нужен клубу. Я искренне рад стать частью красно-белой семьи.
Меня не хотели отпускать, но когда пришло предложение от «Спартака», все только порадовались за меня, ведь это отличная возможность сделать следующий шаг в карьере.
Я приехал сюда голодным до футбола и готов выйти на поле, как только тренер выпустит. Хочу развиваться и, конечно, хочу выиграть первый титул в своей карьере. Трансфер в «Спартак» - хорошая возможность выиграть чемпионат или Кубок России, а, может, и Лигу Европы.
За трансфер игрока «Спартак» заплатил 4 млн евро.
Все говорят одно и тоже...
Все говорят одно и тоже...
К чему набор дежурных шаблонных выражений....?
К чему набор дежурных шаблонных выражений....?
По другому никак
По другому никак