Ларссон: Хочу выиграть со Спартаком первый титул в своей карьере

Новичок «Спартака» , купленный у «Норрчепинга», дал первое интервью после присоединения к московской команде.

Отец советовал довериться интуиции. Я решился на переход в «Спартак», потому что чувствовал, что нужен клубу. Я искренне рад стать частью красно-белой семьи.

Меня не хотели отпускать, но когда пришло предложение от «Спартака», все только порадовались за меня, ведь это отличная возможность сделать следующий шаг в карьере.

Я приехал сюда голодным до футбола и готов выйти на поле, как только тренер выпустит. Хочу развиваться и, конечно, хочу выиграть первый титул в своей карьере. Трансфер в «Спартак» - хорошая возможность выиграть чемпионат или Кубок России, а, может, и Лигу Европы.