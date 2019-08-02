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Ларссон: Хочу выиграть со Спартаком первый титул в своей карьере

сегодня, 15:02

Новичок «Спартака» Джордан Ларссон, купленный у «Норрчепинга», дал первое интервью после присоединения к московской команде.

Отец советовал довериться интуиции. Я решился на переход в «Спартак», потому что чувствовал, что нужен клубу. Я искренне рад стать частью красно-белой семьи.

Меня не хотели отпускать, но когда пришло предложение от «Спартака», все только порадовались за меня, ведь это отличная возможность сделать следующий шаг в карьере.

Я приехал сюда голодным до футбола и готов выйти на поле, как только тренер выпустит. Хочу развиваться и, конечно, хочу выиграть первый титул в своей карьере. Трансфер в «Спартак» - хорошая возможность выиграть чемпионат или Кубок России, а, может, и Лигу Европы.

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Все комментарии
Чaки
Чaки
   337 / 844
сегодня в 16:27
за титулами в Спартак)) Ларссон адресом ошибся
ОЛЛС
ОЛЛС
   133 / 844
сегодня в 16:22
Обычные слова вежливости.Стремление понравиться болельщикам.Это нормально.
С детства за Тун
С детства за Тун ответил ДАША Д
   5 / 844
сегодня в 16:20
Разве что на Кубок можно рассчитывать, если остальные на него наплюют.
Канделаки.
ДАША Д
ДАША Д
   167 / 844
сегодня в 16:11
Разве что на Кубок можно рассчитывать, если остальные на него наплюют.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
   11 / 844
сегодня в 15:58
Заскиним твой пост к вью Малкома)...
А что Малком скажет что нибудь не подобное ??
Все говорят одно и тоже...
С детства за Тун
С детства за Тун
   5 / 844
сегодня в 15:56
ЛЕ захотел? 100 лет пищевик не выигрывал, а тут пришел ты и попрет)))) Готовься от Туна отлетать.
VIPded
VIPded
   63 / 844
сегодня в 15:51
Спросил бы сначала чего у Дзюбы...)))
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
   3 / 844
сегодня в 15:42
Заскиним твой пост к вью Малкома)...
Petergoff
Petergoff
   252 / 844
сегодня в 15:41
Ох дружище,долго ждать придёться.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   262 / 844
сегодня в 15:41
За титулом дружок ты пришел не в тот клуб
Footbolista
Footbolista ответил Evilhuman
   3 / 844
сегодня в 15:38
Он еще не в курсе местных админресурсов и фарм клубов...
Izmar
Izmar
   224 / 844
сегодня в 15:37
Ларрсон, очевидно, еще не осознал куда попал, пока не опозорится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 844
сегодня в 15:35
К кому обращены подобные интервью ??
К чему набор дежурных шаблонных выражений....?
RussianMango
RussianMango
   39 / 844
сегодня в 15:32
Ларссон приехал голодным до футбола, а Малком приехал голодным до денег....почувствуй разницу.
cska plus
cska plus
   13 / 844
сегодня в 15:21
Как можно выиграть трофей в бестрофейном клубе.
cska plus
cska plus
   13 / 844
сегодня в 15:20
Не тот клуб выбрал для первого трофея.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   204 / 844
сегодня в 15:20
Не думаю, что он будет в команде до следующего юбилея Симоняна
дурман
дурман
   698 / 844
сегодня в 15:18
Надо было приехать 2 года назад, или через 14 лет.
По другому никак
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 844
сегодня в 15:07
Горазд же этот цорн людей парить, нет парень,за трофеями совсем ни к тем ты попал.
311
311
   43 / 844
сегодня в 15:06
Детям будет рассказывать про кубок Канделаки!)
Армейская душа
Армейская душа
   46 / 844
сегодня в 15:06
Дружок - ты ошибся командой )))
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