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Менеджер «Норрчепинга»: «Мы продаем игрока большому европейскому клубу»

сегодня, 13:32

Главный тренер «Норрчепинга» Йенс Густафссон прокомментировал трансфер нападающего Джордана Ларссона в «Спартак».

Джордан сильно вырос вместе с нами. С гордостью можем заявить, что продаем игрока большому европейскому клубу.

Он проделал тяжелую работу, как на поле, так и за его пределами.

Напомним, Джордан Ларссон сегодня официально присоединился к «Спартаку» за 4 млн евро. 

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Все комментарии
311
311
   44 / 841
сегодня в 14:58
Складно поёт этот менеджер! Оно и понятно, сбагрили неликвид за кругленькую сумму Федуну!)
Армейская душа
Армейская душа
   48 / 841
сегодня в 14:27
Тут он прав. Больше мячей в истории отечественного футбола никто не пропускал - ни за один матч, ни за групповой этап
Garrincha58
Garrincha58
   200 / 841
сегодня в 14:22
большой европейский клуб???? это они про что?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 841
сегодня в 14:15
А как же Спартак ??
Опять мимо...??
Вроде же договорились....
Байкал-38
Байкал-38
   15 / 841
сегодня в 14:13
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   77 / 841
сегодня в 14:04
...ну ДЫК кють.....
С детства за Тун
С детства за Тун
   5 / 841
сегодня в 14:02
Этот "большой" европейский клуб никогда ничего не выигрывал в Европе, одни 0:7 и 1:18
Байкал-38.
Байкал-38.
   201 / 841
сегодня в 13:57
Footbolista
Footbolista
   3 / 841
сегодня в 13:50
Соккер просто выжигает сегодня конебомжей заголовками)...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил VIPded
   9 / 841
сегодня в 13:50
Малком узнал о зените из соцсетей
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 841
сегодня в 13:48
Срочно всех пожарников с Сибири на ленинградские болота, пацан в огромном европейском клубе будет получать в 8 раз меньше ноунэйма невского
VIPded
VIPded
   63 / 841
сегодня в 13:45
Тип явно не заглядывал предварительно в УЕФАшное "досье" Спартака, коль "большим европейским клубом" его обзывает...)))
за
за
   214 / 841
сегодня в 13:40
Добро пожаловать!
Удачи на поле и побольше забитых голов в ворота соперников!
RussianMango
RussianMango
   39 / 841
сегодня в 13:40
И снова щас заполыхает у лазурных...и снова большой клуб...и снова не про зенит
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