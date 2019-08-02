Менеджер «Норрчепинга»: «Мы продаем игрока большому европейскому клубу»

Главный тренер «Норрчепинга» Йенс Густафссон прокомментировал трансфер нападающего в «Спартак».

Джордан сильно вырос вместе с нами. С гордостью можем заявить, что продаем игрока большому европейскому клубу.

Он проделал тяжелую работу, как на поле, так и за его пределами.