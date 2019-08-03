Лодыгин перешел в «Газишехир»

«Газишехир» объявил о переходе российского голкипера Юрия Лодыгина. Бывший вратарь «Зенита» подписал с турецким клубом контракт на два года, как это и ожидалось.
По итогам минувшего сезона «Газишехир» поднялся в элитную турецкую лигу.
«Газишехир» объявил о переходе российского голкипера Юрия Лодыгина. Бывший вратарь «Зенита» подписал с турецким клубом контракт на два года, как это и ожидалось.
По итогам минувшего сезона «Газишехир» поднялся в элитную турецкую лигу.
спартаку и семипробитый, штанголиз сойдут, ну и неуч который с центра поля пропускает, тоже.
спартаку и семипробитый, штанголиз сойдут, ну и неуч который с центра поля пропускает, тоже.
Приветствую Саныч !
Приветствую Саныч !
Но одно не меняется - Юрка без газа никуда
Но одно не меняется - Юрка без газа никуда
Лучше так, чем никак..:))
Лучше так, чем никак..:))