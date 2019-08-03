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Лодыгин перешел в «Газишехир»

сегодня, 09:43

«Газишехир» объявил о переходе российского голкипера Юрия Лодыгина. Бывший вратарь «Зенита» подписал с турецким клубом контракт на два года, как это и ожидалось.

По итогам минувшего сезона «Газишехир» поднялся в элитную турецкую лигу.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   523 / 844
сегодня в 13:44
Удачи Лодыгину.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   83 / 844
сегодня в 13:36
Правильно сделал, что бы до конца себя не запятнать в этом... 😁
andrefino13
andrefino13
   173 / 844
сегодня в 13:31
Из грязи в князи и обратно, Лодыгин с теми, кто за ним стоял, знатно потрепали российскую казну.))) Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить.
ЯНикПоменял
ЯНикПоменял
сегодня в 13:30
Карьера пошла на закат.
spartach091
spartach091
   102 / 844
сегодня в 13:29
    Багров-брат
    Багров-брат
       133 / 844
    сегодня в 13:12
    Удачи Юре в солнечной Турции! Буду следить за турецким "Газ-клубом"...)))
    Багров-брат
    Багров-брат ответил морозз
       133 / 844
    сегодня в 13:11
    Стоило пару раз ошибиться и сразу были забыты его сейвы и спасения многих матчей, сразу из топ вратаря России и игрока сборной превратился в изгоя и был пинком вышвырнут из команды! Обошлись с ним бомжи неправильно и очень нехорошо!
    Согласен. Юрик качественный воротчик, и списали его скорее не из-за футбольных причин. Есть в прибалтийском городе подводные течения...)))
    серый1925
    серый1925
       664 / 844
    сегодня в 13:09
    удачи Юрий !
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил морозз
       36 / 844
    сегодня в 12:56
    Стоило пару раз ошибиться и сразу были забыты его сейвы и спасения многих матчей, сразу из топ вратаря России и игрока сборной превратился в изгоя и был пинком вышвырнут из команды! Обошлись с ним бомжи неправильно и очень нехорошо!
    Согласен, поступили по-свински))).
    Gloomy59
    Gloomy59
       487 / 844
    сегодня в 12:49
    Да кому интересно читать про эту дырку
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил морозз
       18 / 844
    сегодня в 12:27
    Эти «пару» ошибок стоили нам титулов.
    спартаку и семипробитый, штанголиз сойдут, ну и неуч который с центра поля пропускает, тоже.
    Karkaz
    Karkaz
       385 / 844
    сегодня в 12:24
    Газпром, Газиантепспор, Газишехир...следующая остановка - Газмяс))
    морозз
    морозз ответил spartach n1
       27 / 844
    сегодня в 12:18
    К сожалению это тенденция,для возомнившего о себе не бог весть чего местечкового клуба ! Приветствую Саныч !
    Приветствую Серёжа, это происходит во многих клубах! Но с Лодыгиным поступили варварски и некрасиво!
    spartach n1
    spartach n1 ответил Faustello
       5 / 844
    сегодня в 12:16
    ГАЗиантепспрор? Лодыркина по газовым трубам носит ))
    Труболюбие !
    spartach n1
    spartach n1 ответил морозз
       5 / 844
    сегодня в 12:15
    Стоило пару раз ошибиться и сразу были забыты его сейвы и спасения многих матчей, сразу из топ вратаря России и игрока сборной превратился в изгоя и был пинком вышвырнут из команды! Обошлись с ним бомжи неправильно и очень нехорошо!
    К сожалению это тенденция,для возомнившего о себе не бог весть чего местечкового клуба !
    Приветствую Саныч !
    Qwеrty
    Qwеrty
       176 / 844
    сегодня в 12:14
      cska plus
      cska plus
         13 / 844
      сегодня в 12:14
        морозз
        морозз
           27 / 844
        сегодня в 12:09
        Стоило пару раз ошибиться и сразу были забыты его сейвы и спасения многих матчей, сразу из топ вратаря России и игрока сборной превратился в изгоя и был пинком вышвырнут из команды! Обошлись с ним бомжи неправильно и очень нехорошо!
        Против_всех
        Против_всех ответил MAUS
           349 / 844
        сегодня в 12:08
        Пока Дюков с Миллером- чемпионы, ничего нормального, в этом питерском, убыточном скоплении людей, не будет!
        Сергей Тихонов
        Сергей Тихонов
           117 / 844
        сегодня в 12:04
          mihaluch
          mihaluch
             81 / 844
          сегодня в 12:03
          Лучше быть первым в "Газиантепспоре", чем полировать лавку в "Зените"
          Брулин
          Брулин
             67 / 844
          сегодня в 11:54
          Ещё один "типа конкурент" Акинфеева который сдулся и ушел в небытие, а Игорь все также один из лучших, сколько таких было
          Red blu
          Red blu ответил yrasikos22
             335 / 844
          сегодня в 11:45
          Всё у него в Зените сложилось и в Европе и в Лч поиграл и трофеи выйграл с Зенитом и даже в Сборной был,просто он конкуренцию проиграл Луневу,так бывает...
          Если бы все у него сложилось играл бы до сих пор в Питере, а не бегал по другим командам и странам.
          yrasikos22
          yrasikos22 ответил Red blu
             498 / 844
          сегодня в 11:32
          Не сложилось у Лодыгина в Питере, может хоть в Турции повезет.
          Всё у него в Зените сложилось и в Европе и в Лч поиграл и трофеи выйграл с Зенитом и даже в Сборной был,просто он конкуренцию проиграл Луневу,так бывает...
          Red blu
          Red blu
             335 / 844
          сегодня в 11:30
          Не сложилось у Лодыгина в Питере, может хоть в Турции повезет.
          Мишаня Дмитриев
          Мишаня Дмитриев
             113 / 844
          сегодня в 11:29
            Заур-ЗВЕРЬ
            Заур-ЗВЕРЬ
               309 / 844
            сегодня в 11:24
            Он никогда не был хорошим воротчиком
            particular
            particular
               12 / 844
            сегодня в 11:24
            Из сумрака туманов и дождей в солнечную Турцию..:))
            Лучше так, чем никак..:))
            mangoх12
            mangoх12 ответил Faustello
               20 / 844
            сегодня в 11:22
            Засосало в конфорку )))
            в скафандре , прото сказочный пути отступления испытывает )) На прошлой неделе был батискаф))
            d_fincher
            d_fincher
               91 / 844
            сегодня в 11:19
            Вроде лазуревые зенитчики писали, что это замена Акинфеева из лучшего клуба России.
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