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Лодыгин перешел в «Газишехир»

сегодня, 09:43

«Газишехир» объявил о переходе российского голкипера Юрия Лодыгина. Бывший вратарь «Зенита» подписал с турецким клубом контракт на два года, как это и ожидалось.

По итогам минувшего сезона «Газишехир» поднялся в элитную турецкую лигу.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил морозз
   406 / 843
сегодня в 18:04
В Спартаке и в зените это происходит чаще всего
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   288 / 843
сегодня в 17:24
Что-то я не понял.Писали же в Газиантепспор!!!Вы определитесь уже,писаки
морозз
морозз ответил ЦСКА 06
   28 / 843
сегодня в 16:52
А вы чем лучше списали плетикосы вратаря сборной Хорватии из за лимита. У вас лучше него вратаря не было в 21 веке. Ещё диканя списали из за лимита.
Я же написал что это происходит во многих клубах! Читай внимательно!
Ravshan878
Ravshan878 ответил Ангел неБесГрешен
   12 / 843
сегодня в 16:45
Город для туристов. Там газом не пахнет. Населения чуть больше миллиона. Основанный туристы из RUSSIA.
альсато
альсато
   579 / 843
сегодня в 15:18
газиш-66....как 66-энерго (Херсон)
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил морозз
   406 / 843
сегодня в 15:17
А вы чем лучше списали плетикосы вратаря сборной Хорватии из за лимита. У вас лучше него вратаря не было в 21 веке. Ещё диканя списали из за лимита.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   406 / 843
сегодня в 15:14
А когда то питерцы хотели затолкать его в сборную вместо Акинфеева. Говорили что он лучше и все такое. А на деле он сломался после нескольких неудачных привозов. Как вфильме при первом же скачке раскололся редиска.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 843
сегодня в 14:56
Закат карьеры - определенно!!!
yrasikos22
yrasikos22 ответил Red blu
   534 / 843
сегодня в 14:44
Если бы все у него сложилось играл бы до сих пор в Питере, а не бегал по другим командам и странам.
Лодыгин в Зените бы не играл а сидел на лавке, так как Лунев более стабильно играет в этом случае Лодыгин выбрал желание играть а не сидеть.
Red blu
Red blu
   265 / 843
сегодня в 14:36
Удачи Лодыгину в чужих краях.
морозз
морозз ответил beefs
   28 / 843
сегодня в 14:23
Такова современная футбольная действительность, да и не только футбольная...
Всё как в жизни, иногда по подлому, согласен я!
beefs
beefs ответил морозз
   109 / 843
сегодня в 14:21
Стоило пару раз ошибиться и сразу были забыты его сейвы и спасения многих матчей, сразу из топ вратаря России и игрока сборной превратился в изгоя и был пинком вышвырнут из команды! Обошлись с ним бомжи неправильно и очень нехорошо!
Такова современная футбольная действительность, да и не только футбольная...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 843
сегодня в 14:14
Газишехир... И здесь с газом связано ;)
Спагетти
Спагетти
   167 / 843
сегодня в 14:06
    korn3512
    korn3512
       96 / 843
    сегодня в 14:01
    Перекатишка, не унижай людей такими своими титулами! ))
    korn3512
    korn3512 ответил ПерекатиПоле
       96 / 843
    сегодня в 13:58
    "Серебрянный призер суперкубка". .Ахахаха!!! Эт вообще мощно так,, по питерски ахахаха
    нечитайло
    нечитайло
       502 / 843
    сегодня в 13:55
    Слабенькая команда
    drug01
    drug01
       130 / 843
    сегодня в 13:49
    Вовремя сбежал
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       18 / 843
    сегодня в 13:48
    Спасибо Юре за всё, в Зените у него был пик карьеры.
    Ну а дальше спартачи могут не читать, буду перечислять титулы Юры в Зените:
    Чемпион России (2): 2014/15, 2018/19

    Обладатель Кубка России (1): 2015/16

    Обладатель Суперкубка России (2): 2015, 2016

    Серебряный призёр чемпионата России (1): 2013/14

    Серебряный призёр Суперкубка России (1): 2013

    Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2015/16, 2016/17
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       477 / 843
    сегодня в 13:44
    Удачи Лодыгину.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       83 / 843
    сегодня в 13:36
    Правильно сделал, что бы до конца себя не запятнать в этом... 😁
    andrefino13
    andrefino13
       170 / 843
    сегодня в 13:31
    Из грязи в князи и обратно, Лодыгин с теми, кто за ним стоял, знатно потрепали российскую казну.))) Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить.
    ЯНикПоменял
    ЯНикПоменял
       474 / 843
    сегодня в 13:30
    Карьера пошла на закат.
    spartach091
    spartach091
       105 / 843
    сегодня в 13:29
      Багров-брат
      Багров-брат
         106 / 843
      сегодня в 13:12
      Удачи Юре в солнечной Турции! Буду следить за турецким "Газ-клубом"...)))
      Багров-брат
      Багров-брат ответил морозз
         106 / 843
      сегодня в 13:11
      Стоило пару раз ошибиться и сразу были забыты его сейвы и спасения многих матчей, сразу из топ вратаря России и игрока сборной превратился в изгоя и был пинком вышвырнут из команды! Обошлись с ним бомжи неправильно и очень нехорошо!
      Согласен. Юрик качественный воротчик, и списали его скорее не из-за футбольных причин. Есть в прибалтийском городе подводные течения...)))
      серый1925
      серый1925
         529 / 843
      сегодня в 13:09
      удачи Юрий !
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил морозз
         35 / 843
      сегодня в 12:56
      Стоило пару раз ошибиться и сразу были забыты его сейвы и спасения многих матчей, сразу из топ вратаря России и игрока сборной превратился в изгоя и был пинком вышвырнут из команды! Обошлись с ним бомжи неправильно и очень нехорошо!
      Согласен, поступили по-свински))).
      Gloomy59
      Gloomy59
         485 / 843
      сегодня в 12:49
      Да кому интересно читать про эту дырку
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле ответил морозз
         18 / 843
      сегодня в 12:27
      Эти «пару» ошибок стоили нам титулов.
      спартаку и семипробитый, штанголиз сойдут, ну и неуч который с центра поля пропускает, тоже.
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