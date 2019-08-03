Лодыгин перешел в «Газишехир»

«Газишехир» объявил о переходе российского голкипера Юрия Лодыгина. Бывший вратарь «Зенита» подписал с турецким клубом контракт на два года, как это и ожидалось.
По итогам минувшего сезона «Газишехир» поднялся в элитную турецкую лигу.
«Газишехир» объявил о переходе российского голкипера Юрия Лодыгина. Бывший вратарь «Зенита» подписал с турецким клубом контракт на два года, как это и ожидалось.
По итогам минувшего сезона «Газишехир» поднялся в элитную турецкую лигу.
Ну а дальше спартачи могут не читать, буду перечислять титулы Юры в Зените:
Чемпион России (2): 2014/15, 2018/19
Обладатель Кубка России (1): 2015/16
Обладатель Суперкубка России (2): 2015, 2016
Серебряный призёр чемпионата России (1): 2013/14
Серебряный призёр Суперкубка России (1): 2013
Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2015/16, 2016/17
Ну а дальше спартачи могут не читать, буду перечислять титулы Юры в Зените:
Чемпион России (2): 2014/15, 2018/19
Обладатель Кубка России (1): 2015/16
Обладатель Суперкубка России (2): 2015, 2016
Серебряный призёр чемпионата России (1): 2013/14
Серебряный призёр Суперкубка России (1): 2013
Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2015/16, 2016/17
спартаку и семипробитый, штанголиз сойдут, ну и неуч который с центра поля пропускает, тоже.
спартаку и семипробитый, штанголиз сойдут, ну и неуч который с центра поля пропускает, тоже.