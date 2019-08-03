«Зенит» заявил Малкома на сезон в РПЛ

Новичок «Зенита» Малком может дебютировать в составе петербургской команды в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».
На официальном сайте РПЛ сообщается, что сегодня Малком был заявлен «Зенитом» на сезон-2019/20 как нападающий под номером «8».
Новичок «Зенита» Малком может дебютировать в составе петербургской команды в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».
На официальном сайте РПЛ сообщается, что сегодня Малком был заявлен «Зенитом» на сезон-2019/20 как нападающий под номером «8».
Сегодня 10:56
сегодня Краснодар поздравит зулуса трешкой и поймет куда он попал.
Самому не смешно от сказанного?
Сегодня 10:56
сегодня Краснодар поздравит зулуса трешкой и поймет куда он попал.
Самому не смешно от сказанного?