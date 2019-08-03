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«Зенит» заявил Малкома на сезон в РПЛ

сегодня, 13:53

Новичок «Зенита» Малком может дебютировать в составе петербургской команды в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».

На официальном сайте РПЛ сообщается, что сегодня Малком был заявлен «Зенитом» на сезон-2019/20 как нападающий под номером «8».

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   182 / 846
сегодня в 14:29
Ждём хет-трика (а лучше покера) в ворота Краснодара!
Литейный 4
Литейный 4 ответил Gunslinger
   2 / 846
сегодня в 14:23
Речь напоминает Барри Крипке из "Теории Большого Взрыва" :)))))))
Филл и этим всё сказано. Гыгыгы
Gunslinger
Gunslinger ответил Михаил Славнов
   285 / 846
сегодня в 14:14
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ Сегодня 10:56 сегодня Краснодар поздравит зулуса трешкой и поймет куда он попал. Самому не смешно от сказанного?
Речь напоминает Барри Крипке из "Теории Большого Взрыва" :)))))))
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   77 / 846
сегодня в 14:14
Зулуса заявили,еще заявят паредаса,молло,гойло и нового забалотного
Литейный 4
Литейный 4 ответил Михаил Славнов
   2 / 846
сегодня в 14:07
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ Сегодня 10:56 сегодня Краснодар поздравит зулуса трешкой и поймет куда он попал. Самому не смешно от сказанного?
    bubble gum
    bubble gum ответил Михаил Славнов
       363 / 846
    сегодня в 14:04
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ Сегодня 10:56 сегодня Краснодар поздравит зулуса трешкой и поймет куда он попал. Самому не смешно от сказанного?
    Это Валюша, раньше была Филлом. )))))
    bubble gum
    bubble gum
       363 / 846
    сегодня в 14:03
    Ждём от Малкома серьёзного усиления Зенита. Удачи.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       31 / 846
    сегодня в 14:03
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    Сегодня 10:56
    сегодня Краснодар поздравит зулуса трешкой и поймет куда он попал.


    Самому не смешно от сказанного?
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 846
    сегодня в 14:00
    Первого сентября в день знаний поможет свиньям поставить пятёрочку. Гыгыгы
    Levadia
    Levadia
       230 / 846
    сегодня в 13:57
    Не рановато-ли?
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       77 / 846
    сегодня в 13:56
    сегодня Краснодар поздравит зулуса трешкой и поймет куда он попал
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       31 / 846
    сегодня в 13:56
    Удачи Малкому и Зениту!
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